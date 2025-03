Este bine sau nu să pui folie de aluminiu în airfryer. Greșeala pe care multe gospodine o fac

Este o alegere atât de bună să pui folie de aluminiu sau hârtie de copt în airfryer? Multe gospodine fac acest lucru, astfel încât să mențină electrocasnicul curat, dar și pentru a încerca diferite rețete.

Ce se poate întâmpla dacă pui folie de aluminiu în airfryer

Tot mai multe persoane . Timpul de gătire e ceva mai scurt, fie că vorbim de legume, sau de carne. Totodată, nu se mai face fum în bucătărie, iar gătitul poate fi mai simplu.

Chiar și așa, sunt câteva detalii esențiale care trebuie cunoscute. În primul rând, în interior, friteuza cu aer cald are niște găurele. Pe aici trece jetul de aer fierbinte care gătește în profunzime alimentele.

Ce se întâmplă dacă pui folie de aluminiu în airfryer? Se blochează fluxul de aer fierbinte? Există anumite pericole în bucătărie? Specialiștii spun în primul rând că întreaga .

Mai mult de atât, alimentele nu se mai gătesc atât de bine și s-ar putea ca textura finală să nu fie cea dorită. Iar același lucru e valabil și când vorbim despre hârtia de copt, care întrerupe fluxul de aer cald.

La ce pericole te poți expune în bucătărie

Dezavantajele nu se opresc însă doar aici. Dacă pui folie de aluminiu în airfryer și sunt depășite marginile cuvei, atunci aceasta poate ajunge să ardă. Același lucru se întâmplă și la hârtia e copt, iar pericolul este uriaș.

Și totuși ce alternative avem astfel încât să economisim timp, dar totuși să nu murdărim constant friteuza cu aer cald? Chef Laurie Fleming, autorul cărții ” The Essential Air Fryer Cookbook for Beginners”, are recomandări în acest sens.

Se pare că cea mai bună alternativă este hârtia de copt specială. Aceasta are mici găurele, prin care fluxul de aer fierbinte poate circula. În acest mod sunt eliminate posibilele pericole, iar alimentele sunt gătite perfect.

Dacă însă nu găsim o astfel de hârtie și totuși vrem să folosim folia de aluminiu, e de preferat ca aceasta să nu acopere întreaga cuvă și să învăluiască doar alimentele puse spre pregătire.