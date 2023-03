Este cea mai bănoasă meserie din România. Suma este impresionantă

V-ați întrebat care este din România? Suma este impresionantă, în ciuda faptului că foarte multe firme susțin că există un deficit de aproximativ 600.000 de specialişti în acest domeniu de activitate.

Care este cel mai bine plătit loc de muncă din țară. Salariul lunar este foarte generos

Foarte multă lume se întreabă care este cel mai bine plătit loc de muncă din țară, în condițiile în care inflația a crescut. Companiile din IT&C oferă în momentul de față salarii lunare extrem de generoase și cu numeroase beneficii.

Delia Mandache, chief people și transformation officer în cadrul High-Tech Systems & Software (htss), susține că specialiștii în acest domeniu sunt greu de găsit, de aceea acceptă inclusiv persoane fără experiență.

Legat de venituri, acestea sunt foarte mari și pot ajunge până la 9.500 de lei pentru că restructurările masive din pieţele internaţionale nu afectează piața din România. Pachetele salariale din industrie au rămas neschimbate.

„Eficientizarea vine de cele mai multe ori cu taskuri noi pentru angajaţi ceea ce implică o creştere salarială. În 2023, într-o piaţă în creştere, companiile IT se luptă cu inflaţia, costurile de personal şi taxele.

Conform celor mai recente informaţii oferite de INSSE (Institutul Naţional de Statistică), salariul mediu net în IT a fost de aproximativ 9.500 de lei la finalul anului 2022, o valoare destul de mare dacă o comparăm cu restul salariilor din România.

Aşa cum am menţionat, industria tech locală este în plină expansiune, doar anul trecut au fost fondate peste 10.000 de companii de IT la noi în ţară, iar numărul lor este în continuă creştere.

Cererea fiind atât de mare, ne bazăm nu doar pe tinerii absolvenţi, ci şi pe specialiştii proveniţi din reconversie profesională, precum şi pe faptul că industria IT este considerată a fi atât appealing, cât şi de viitor”, a spus aceasta, notează .

Cât câștigă un programator din țara noastră

Veniturile programatorilor din sunt cu 25% mai mari decât în alte țări din Europa de Est. Dacă un începător are un pachet salarial de aproximativ 9.500 de lei, iată că lucrurile stau și mai bine la cei cu experiență în industrie care pot câștiga chiar și 20.000 de lei.

Cele mai mari salarii din IT din Europa se înregistrează în Elveția, Marea Britanie și Belgia. Potrivit , un programator junior elvețian încasează în fiecare an 62.000 de euro, în timp ce un senios cu peste 5 ani experiență poate primi 195.000 euro pe an.