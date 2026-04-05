„Este cel mai bun din ţară!” Dani Coman încearcă marea lovitură: Bogdan Mara la FC Argeş! Ce spune directorul sportiv de la CFR. Exclusiv

FC Argeş a reuşit calificarea în play-off la primul sezon după revenirea în SuperLiga. Dani Coman îşi doreşte mai mult în sezonul viitor şi negociază cu unul dintre oamenii cheie de la CFR Cluj în ultimii ani, directorul sportiv Bogdan Mara. În urmă cu câteva zile, ardelenii au mai pierdut un om din conducere, .

Bogdan Mara confirmă negocierile cu Dani Coman: „Suntem prieteni buni de mulţi ani!”

FANATIK a aflat că Dani Coman a avut discuţii cu Bogdan Mara, referitoare la un „transfer” din vară. Cei doi au fost colegi şi au o relaţie strânsă de prietenie. Ar fi o pierdere grea pentru Neluţu Varga, Bogdan Mara fiind unul dintre cei care au pus umărul la succesul echipei în ultimul deceniu.

Contactat de publicaţia noastră, Bogdan Mara a confirmat discuţiile şi a spus că va lua o decizie la finalul sezonului. Spre deosebire de Bilaşo, deja prezentat la Rapid, Mara a declarat că va fi sigur până la finalul acestei stagiuni la CFR Cluj, urmând ca în vară să decidă încotro o va lua:

„Cu Dani Coman suntem prieteni buni de mulţi ani de zile. Au fost discuţii referitor la situaţia asta, dar repet, sunt mai multe discuţii în acest moment. Sunt la CFR Cluj, vreau să termin campionatul acolo, îmi doresc să luăm titlul. Din vară o să vedem. O să am anumite discuţii în detaliu şi o să văd ce vom face în continuare.

Sunt prieten bun şi cu Dani Coman, cu domnul primar de la Piteşti. Este o echipă la care am jucat şi la care am trăit ani frumoşi în cariera mea de fotbalist. A rămas în sufletul meu, ca şi celelalte la care am activat. Este devreme să discut despre aşa ceva. În vară o să am o discuţie cu patronul meu de la CFR Cluj, în primul rând cu el, pentru că am atâtea amintiri, campionate câştigate aici. Dacă nu voi continua din vară la CFR Cluj, vom vedea”, a spus Bogdan Mara pentru FANATIK.

Dani Coman, laude la adresa lui Bogdan Mara: „Pe ce face el, e cel mai bun din ţară”

Dani Coman a declarat pentru FANATIK că îşi doreşte un om precum Bogdan Mara în conducerea clubului. şi acest pas este posibil dacă vor veni oameni valoroşi şi în organigrama, nu doar în lot:

„Este adevărat, am avut o discuţie cu el. Am lucrat cu el la Astra şi ştiu ce poate Bogdan Mara. Pe ceea ce face el, e cel mai bun din ţară, nu există altcineva mai bun. Dar, datorită prieteniei pe care o am cu Neluţu Varga şi a faptului că el a câştigat campionate acolo, dar şi respectul pe care i-l poartă lui Neluţu, a rămas să discutăm la vară, la finalul campionatului. N-aş putea să îi fac o ofertă lui Bogdan Mara atâta timp cât patron al echipei e Neluţu Varga. Îmi doresc să fac performanţă la Piteşti şi am nevoie de oameni capabili”, a spus Coman pentru FANATIK.

Bogdan Mara a pus capăt carierei de fotbalist în 2012. Între 2015 şi 2016 a fost preşedinte la ASA Târgu Mureş, apoi între 2017 şi 2020 a avut primul „mandat” de director sportiv la CFR Cluj. În 2020 şi 2021 a colaborat alături de Dani Coman la Astra Giurgiu, iar din vara anului 2021 a revenit la CFR Cluj, unde este şi azi.

