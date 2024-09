”Este cel mai bun fundaș central din România!” Jucătorul Universității Craiova pentru care Cârțu semnează ”în alb”

Internaționalul român a revenit după o lungă accidentare din cauza căreia a ratat EURO 2024, iar în locul japonezului Takuto Oshima, în poziție de mijlocaș.

Sorin Cârțu a găsit soluția perfectă pentru fundaș central la Universitatea Craiova

Într-o intervenție avută la , Sorin Cârțu, fostul președinte al Universității Craiova, a precizat că îl vede mai bine pe Vladimir Screciu în poziție de fundaș central, decât de mijlocaș.

”Pentru mine, Screciu este cel mai bun fundaș central din România. Nu e subiectivism că sunt oltean și că e de-al nostru de la Craiova, dar eu îl văd ca un fundaș central. Are viteză, sare bine la cap.

Singura problemă e la înălțime, dar în rest știe foarte bine jocul fundașilor. Are picior stâng, picior drept, dar în special să joace acolo în partea stângă. Se exprimă foarte bine și e foarte greu să găsești…

Viteza care el o are, puțin o au. Este un atu mare pentru că în România nu prea se găsesc atacanți cu viteză bună. Eu așa îl văd. Toți îl așteaptă și cred că-l vor folosi pe poziție de mijlocaș”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Revine fundaș central după transferul lui Cicâldău?

Accidentat în primăvară, în timpul unui derby cu FC U Craiova, Vladimir Screciu și-a făcut revenirea la Universitatea în runda precedentă. El a fost din Bănie.

Înaintea acelui joc, fotbalistul oltean era bucuros că a depășit cea mai dificilă perioadă din cariera sa și a afirmat că are foarte multă foame de fotbal: ”M-am săturat să stau în tribune, sper să nu mai apară astfel de evenimente. Am foame de joc, a trecut mult timp și am foame de fotbal. A fost cea mai grea perioadă din viața mea, dar vreau să dau totul uitării”.

Oltenii au reușit în această vară să-l repatrieze pe mijlocașul Alexandru Cicăldău, iar fostul atacant Robert Niță a precizat la FANATIK SUPERLIGA că, cel mai probabil, în urma acestui transfer .

”Îl văd pe Cicâldău la Craiova, sunt acolo și Mitriță, Bancu. Îl văd acolo pentru că are ADN-ul lor. Pentru 5.000 de euro mai mult în altă parte se duce la Craiova. E peste Screciu, cred că pe Screciu îl pune fundaș central”, spunea Niță, cu puțin înainte de perfectarea transferului lui Cicâldău.

