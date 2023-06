Este cel mai ieftin oraș din România. Localnicii au parte de un trai decent cu bani puțini

Care este cel mai ieftin oraș din România. Aici, localnicii au parte de un trai decent cu bani puțini. Iată despre ce oraș celebru e vorba.

Este cel mai ieftin oraș din România

Cel mai ieftin oraș din țară este Sibiul. Această reședință de județ este catalogată așa din punctul de vedere al costului vieții, în comparație cu alte orașe din țară și din lume.

Estimarea lunară de bani care ar fi necesari pentru a trăi în Sibiu este de 7953 de lei, dar fără chirie inclusă. Datele au fost prezentate de numbeo.com, o platformă care analizează nivelulurile de trai din marile orașe ale lumii.

Aceste costuri sunt comparate cu costul vieții din New York pe parcursul anului 2023, când știm foarte bine că

În anul 2023, Sibiul este cel mai ieftin oraș din România. Pentru o familie cu patru membri., doi adulți și doi copii, au nevoie de circa 8000 de lei pe lună pentru a trăi decent în Sibiu. Un singur individ cheltuie lunar suma de 2300 de lei pentru a trăi o viață decentă.

Aceste costuri sunt asemănătoare cu cele din Craiova, oraș care este doar puțin mai scump decât Sibiul. Cele mai scumpe orașe din România sunt Bucureștiul și Clujul.

De câți bani au nevoie familiile care trăiesc în București

Spre exemplu, o familie care trăiește în București are nevoie de aproape 10000 de lei pe lună pentru a trăi. În Cluj, o familie trebuie să scoată din buzunar 9525 de lei pentru a putea avea

Vestea este una foarte bună pentru cei care plănuiau să se mute aici. Sibiul este mereu o destinație favorită a turiștilor indiferent de anotimp.

De asemenea, Sibiul are și satul care a primit titlul de cel mai frumos sat turistic în luna martie a acestui an. Este vorba despre satul Rășinari, care se bazează pe creșterea animalelor și are niște locuri extrem de frumoase de văzut pentru vizitatori.

Dar multe locuri de vizitat sunt și în orașul Sibiu, acolo de unde este și președintele României. Podul minciunilor este o atracție cunoscută pentru străini, iar Turnul Sfatului este un obiectiv de neratat.