Este CFR Cluj echipa PSD-ului? „Dacă aveam forță, rezolvam! Plus că am avut și peneliști printre noi și asta nu s-a mai scris”. Video exclusiv

CFR Cluj a pierdut manșa tur a play-off-ului pentru optimile Conference League, scor 0-1 cu Lazio pe Stadio Olimpico. Ardelenii și-au îndulcit amarul cu victoria clară din SuperLiga, scor 3-1 cu FC Argeș în etapa 26 din SuperLiga. Cristi Balaj, președintele campioanei României, despre implicațiile politice pe care l-ar putea avea clubul din Ardeal.

Cristi Balaj, prima reacție după ce CFR Cluj a fost denumită echipa PSD-ului: „Povești”

„Brigada” PSD, formată din Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu și Vasile Dîncu au urmărit din tribună meciul tur al . Campioana României a fost aspru criticată după apariția oamenilor politici alături de Neluțu Varga. Cristian Balaj a pus în lumină faptul că CFR Cluj este singura echipă care reprezintă România în cupele europene și este normal ca românii să o susțină pe CFR Cluj.

„Întotdeauna este generos și pozitiv domnul Varga. Auzeam povești că au fost oameni politici alături de noi. Până la urmă am reprezentat România sau suntem singurul grup care în acest moment am ajuns să ne calificăm în primăvara europeană și care încercăm să acumulăm puncte de care vor beneficia și celelalte echipe în viitori ani.

Atâta timp cât reprezinți România, mi se pare corect ca toți cei care au avut posibilitatea, cărora la place fotbalul, să fie alături de echipa românească. Păi să știți că am avut și peneliști printre noi la meciul cu Lazio și asta nu s-a mai scris”, a declarat Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj se consideră defavorizată: „Dacă aveam forță, rezolvam!”

Mai mult decât atât, Cristi Balaj a venit cu un contraargument împotriva speculațiilor conform cărora CFR Cluj ar fi echipa PSD-ului. Campioana României își dorește mărirea numărului de jucători care să stea pe banca de rezerve, însă intenția a fost respinsă de Comitetul Exeecutiv al FRF.

„Avem argumente când am putea spune că nu am fost favorizați, dimpotrivă. Cel mai mic exemplu este faptul că solicităm mărirea numărului care să stea pe banca de rezerve pentru că în cantonament intră mai mulți jucători decât numărul celor permiși să stea pe banca de rezervă.

De ce? Pentru că poate să apară accidentări, poate să apară anumite cazuri medicale chiar și la încălzire. Este neplăcut, chiar frustrant pentru un jucător să-l trimiți în tribună îmbrăcat în trening și să afle acest lucru cu puțin timp înainte de începerea meciului.

Am solicitat ca numărul jucătorilor să fie același ca la jocurile internaționale. Cei de la UEFA sau de la FIFA nu sunt mai proști decât noi și înseamnă că dacă s-a luat această decizie este în folosul fotbalului.

Toate cluburile au fost de acord în Adunarea Generală a Ligii, iar Comitetul Executiv nu este de acord. Dacă am fi avut forță, atunci 100% ceea ce am propus noi și au fost de acord toate cluburile din SuperLiga am fi trecut. (n.r. zvonurile) Nu m-au deranjat, eu n-am treabă. De mine ziceau că sunt ungur. ”, a mai spus Cristi Balaj, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

CFR Cluj, totul sau nimic pentru calificarea în optimile Conference League

Pentru CFR Cluj urmează returul de foc cu Lazio care va avea loc joi, 23 februarie, ora 19:45 pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. Echipa pregătită de Dan Petrescu are de recuperat golul pe care l-a primit pe Olimpico de la Ciro Immobile.

CFR Cluj nu se poate baza în retur pe Nana Boateng și Yuri Muhar, ambii jucători suspendați pentru cumul de cartonașe galbene. În SuperLiga, campioana României se află pe locul secund, cu 53 de puncte în 26 de partide, cu două mai puține decât liderul Farul și cu cinci peste FCSB, pe locul trei.