Este doliu la Hollywood! Actrița din Epoca de Aur, cunoscută pentru aparițiile alături de Elvis Presley, a încetat din viață

Este doliu la Hollywood după dispariția lui Jan Shepard, o actriță emblematică din Epoca de Aur a cinematografiei. Deși vârsta avansată și-a pus amprenta asupra ei, sfârșitul a venit mult prea devreme, grăbit de o boală nemiloasă cu care corpul său nu a mai reușit să lupte.

A murit actrița Jan Shepard

Jan Shepars a fost o prezență strălucitoare pe marile ecrane, jucând alături de iconicul Elvis Presley și lăsând o amprentă puternică în industria divertismentului, cu o carieră ce a inclus și numeroase apariții în emisiuni TV.

Deși au trecut decenii de la începerea carierei sale, moștenirea sa rămâne vie în inimile celor care au iubit-o și admirat-o. Iar tristețea pierderii este resimțită profund de toți cei care au avut privilegiul să o cunoască.

Actrița și vedeta muzicii country avea 96 de ani. Dar, conform anunțului oficial, aceasta a murit pe 17 ianuarie, în Burbank, California,

A fost extrem de apropiată de Elvis Presley

Jan Shepard și Elvis Presley au împărțit pentru prima dată ecranul în 1958, în filmul King Creole, în care ea a jucat rolul surorii cântărețului, Mimi. Între ei s-a născut o prietenie deosebită, iar pe parcursul anilor s-au întâlnit frecvent pentru a lua prânzul împreună.

Ba mai mult de atât, Elvis mărturisit că și-ar fi dorit să aibă o soră ca Jan în viața reală. Destinul i-a adus din nou împreună în 1966, în filmul Paradise, Hawaiian Style, un alt succes al carierei lor. Noua colaborare le-a consolidat legătura specială, creându-și amintiri pe care le-au păstrat în suflet până la final.

Jan Shepard a lăsat o amprentă semnificativă în apărând în numeroase seriale de succes, în special în genul Western, precum Gunsmoke, Tales of the Texas Rangers, Rawhide, Laramie, Wanted: Dead or Alive, The Lone Ranger și The Virginian.

Pe lângă acestea, Shepard a jucat și în drame celebre precum Perry Mason, alături de alte producții notabile, cum ar fi Dr. Christian și Private Secretary. De asemenea, actrița nu s-a limitat doar la colaborările cu Elvis Presley. În 1959, ea a jucat într-un alt film cult, Attack of the Giant Leeches, adăugând diversitate și profunzime carierei sale deja impresionante.

Jan Shepard a fost răpusă de doliu după decesul soțului său, actorul Dirk London. Cei doi s-au întâlnit în 1951 și s-au căsătorit după trei ani de relație, rămânând împreună până în 2022, când acesta a decedat, scrie