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Fotbalul din Qatar propune un duel cu puternică amprentă românească. Răzvan Lucescu (57 de ani) și Cosmin Contra (50 de ani), doi dintre foștii selecționeri ai echipei naționale, vor fi adversari în confruntarea dintre Al-Sadd și Al-Arabi, din etapa a 5-a a Qatar Stars League.

Răzvan Lucescu și Cosmin Contra, adversari în Qatar

Al-Sadd – Al-Arabi va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 20:00, pe Jassim Bin Hamad Stadium. , campioana en-titre a Qatarului, în timp ce cât mai aproape de formațiile din fruntea clasamentului. Echipa lui Lucescu a strâns 12 puncte în primele patru etape și e lider în campionat. De partea cealaltă, Al-Arabi se află pe locul 4, cu șase puncte. Niciuna dintre cele două formații nu a pierdut până acum în actualul sezon de campionat, astfel că duelul foștilor selecționer se anunță un derby incendiar.

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Înaintea duelului direct, Cosmin Contra a prefațat meciul Al-Sadd – Al-Arabi, dar a încercat să îndepărteze atenția de la confruntarea dintre cei doi tehnicieni români. „Guriță” consideră că important este duelul dintre cele două echipe și a vorbit la superlativ despre Răzvan Lucescu și despre startul impresionant de sezon pe care îl are Al-Sadd.

„Nu este un meci între mine și Răzvan Lucescu. Este un duel Al-Arabi – Al-Sadd. Noi suntem doi antrenori români care conducem respectivele echipe. Răzvan a ajuns aici, a început foarte bine campionatul, este lider detașat, se descurcă foarte bine.

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Este favorit din toate punctele de vedere. Noi sperăm să ne ridicăm la înălțimea adversarului. Nu ne-am întâlnit până acum. Cred că am fi meritat să avem 4 puncte în plus în momentul de față, pentru jocul prestat și pentru ocaziile avute. Cel puțin. Fotbalul e nedrept câteodată. Sunt mulțumit însă, echipa răspunde bine, am făcut o pregătire bună. Trebuie să fim puțin mai inspirați în fața porții”, a declarat Cosmin Contra, potrivit

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Răzvan Lucescu a devenit deja un star în Qatar

Nu doar Cosmin Contra îl vede cu ochi buni pe Răzvan Lucescu. Qatarezii sunt entuziasmați de ceea ce a reușit până acum fostul antrenor al lui PAOK. Fahad Al-Shamari, fostul fotbalist și actual analist al televiziunii din Qatar, Al-Kass, l-a lăudat pe tehnicianul în vârstă de 57 de ani.

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„Lucescu este un antrenor care cunoaște perfect punctele forte și punctele slabe ale echipei sale. Dacă îi dai lui Lucescu jucătorii de care are nevoie, este un antrenor capabil să câștige orice competiție. Al Sadd este o echipă foarte solidă. Nicio altă adversară din campionat nu se apropie de nivelul său. Acest lucru se întâmplă și pentru că Al Sadd este o echipă care are mai multe soluții ofensive și mai multe idei.

Când joci împotriva lui Al Sadd, pur și simplu nu știi de unde poate veni golul. Sunt de neoprit în atac! De aceea spun că Lucescu merită să fie cel mai bun. Este un antrenor de top din toate punctele de vedere”, a declarat Fahad Al-Shamari, conform .