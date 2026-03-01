Este FCSB în pericol de retrogradare după ce a ajuns în play-out? Ce diferență va rămâne față de locurile de baraj după înjumătățire

ADVERTISEMENT

FCSB este sigură de faptul că va încheia sezonul regulat pe locul 7 și și-a stabilit ca nou obiectiv câștigarea play-out-ului și calificarea la barajul pentru Conference League. În ce măsură ”roș-albaștrii” pot avea probleme cu retrogradarea.

FCSB joacă pentru prima dată și cu gândul la retrogradare

Campioana en-titre , dar acest lucru nu a ajutat-o prea mult, deoarece odată cu succesul obținut de FC Argeș în fața lui Dinamo.

Așadar, FCSB va evolua în play-out și în condiții normale nu are trebui să-și facă prea multe probleme în privința luptei la retrogradare. Însă, nici nu trebuie să se lase pe tânjală pentru a nu avea soarta celor de Sepsi în sezonul precedent.

După victoria de la Arad, trupa lui Elias Charalambous a acumulat 46 de puncte. Cu încă un succes în ultima etapă a sezonului regulat, pe Arena Națională cu U Cluj, FCSB ar putea ajunge înainte de startul play-out-ului la 49 de puncte.

Ce diferență de puncte e între FCSB și locurile de baraj

Spuneam că sunt șanse extrem de mici ca FCSB să ajungă să fie implicată în lupta de la retrogradare, deoarece diferența față de formațiile aflate în coada clasamentului din SuperLiga este una destul mare.

Dacă ar fi să înjumătățim punctele în acest moment, fără să luăm în calcul ce se va întâmpla în ultima rundă a sezonului regulat, dar și că Unirea Slobozia mai are de jucat acasă cu Rapid în etapa a 28-a, FCSB ar porni cu un avans de 8 puncte față de Csikszereda, prima formație aflată pe loc care duce la baraj.

Dacă play-out-ul ar începe acum, FCSB ar avea 23 de puncte, Petrolul și Csikszereda câte 15, iar Unirea Slobozia 12. Mai jos, la locurile direct retrogradabile, diferența este încă și mare mare, deoarece FC Hermannstadt s-ar afla la 10 puncte, iar Metaloglobus la 6.

Programul etapei 30 din SuperLiga

În ultima etapă a sezonului regulat, care se va desfășura în perioada 6-9 martie, FCSB va primi vizita celor de la U Cluj. Programul complet al acestei runde este următorul:

Vineri, 6 martie

ora 19:30: Csikszereda – Farul

Sâmbătă, 7 martie

ora 14:30: Metaloglobus – UTA

Metaloglobus – UTA ora 17:00: FC Botoșani – Petrolul

FC Botoșani – Petrolul ora 20:00: FCSB – U Clu

Duminică, 8 martie

ora 14:30: Oțelul – Hermannstadt

Oțelul – Hermannstadt ora 17:00: FC Argeș – Unirea Slobozia

FC Argeș – Unirea Slobozia ora 20:00: Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie