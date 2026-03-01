Este FCSB în pericol de retrogradare după ce a ajuns în play-out? Ce diferență va rămâne față de locurile de baraj după înjumătățire

FCSB este sigură de faptul că va încheia sezonul regulat pe locul 7 și și-a stabilit ca nou obiectiv câștigarea play-out-ului și calificarea la barajul pentru Conference League. În ce măsură ”roș-albaștrii” pot avea probleme cu retrogradarea.
Campioana en-titre s-a impus în deplasare cu UTA, scor 4-2, dar acest lucru nu a ajutat-o prea mult, deoarece tabloul play-off-ului fusese deja stabilit odată cu succesul obținut de FC Argeș în fața lui Dinamo.
Așadar, FCSB va evolua în play-out și în condiții normale nu are trebui să-și facă prea multe probleme în privința luptei la retrogradare. Însă, nici nu trebuie să se lase pe tânjală pentru a nu avea soarta celor de Sepsi în sezonul precedent.
După victoria de la Arad, trupa lui Elias Charalambous a acumulat 46 de puncte. Cu încă un succes în ultima etapă a sezonului regulat, pe Arena Națională cu U Cluj, FCSB ar putea ajunge înainte de startul play-out-ului la 49 de puncte.
Spuneam că sunt șanse extrem de mici ca FCSB să ajungă să fie implicată în lupta de la retrogradare, deoarece diferența față de formațiile aflate în coada clasamentului din SuperLiga este una destul mare.
Dacă ar fi să înjumătățim punctele în acest moment, fără să luăm în calcul ce se va întâmpla în ultima rundă a sezonului regulat, dar și că Unirea Slobozia mai are de jucat acasă cu Rapid în etapa a 28-a, FCSB ar porni cu un avans de 8 puncte față de Csikszereda, prima formație aflată pe loc care duce la baraj.
Dacă play-out-ul ar începe acum, FCSB ar avea 23 de puncte, Petrolul și Csikszereda câte 15, iar Unirea Slobozia 12. Mai jos, la locurile direct retrogradabile, diferența este încă și mare mare, deoarece FC Hermannstadt s-ar afla la 10 puncte, iar Metaloglobus la 6.
În ultima etapă a sezonului regulat, care se va desfășura în perioada 6-9 martie, FCSB va primi vizita celor de la U Cluj. Programul complet al acestei runde este următorul:
Vineri, 6 martie
Sâmbătă, 7 martie
Duminică, 8 martie
Luni, 9 martie