Sport

Este FCSB în pericol de retrogradare după ce a ajuns în play-out? Ce diferență va rămâne față de locurile de baraj după înjumătățire

Faptul că FCSB a ratat prezența în play-off este una dintre cele mai mari surprize ale ultimilor ani. Acum, formația lui Gigi Becali va trebui să se uite și la retrogradare.
Traian Terzian
01.03.2026 | 22:58
Este FCSB in pericol de retrogradare dupa ce a ajuns in playout Ce diferenta va ramane fata de locurile de baraj dupa injumatatire
SPECIAL FANATIK
Cât de mult ar trebui să se teamă FCSB de retrogradare. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB este sigură de faptul că va încheia sezonul regulat pe locul 7 și și-a stabilit ca nou obiectiv câștigarea play-out-ului și calificarea la barajul pentru Conference League. În ce măsură ”roș-albaștrii” pot avea probleme cu retrogradarea.

FCSB joacă pentru prima dată și cu gândul la retrogradare

Campioana en-titre s-a impus în deplasare cu UTA, scor 4-2, dar acest lucru nu a ajutat-o prea mult, deoarece tabloul play-off-ului fusese deja stabilit odată cu succesul obținut de FC Argeș în fața lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

Așadar, FCSB va evolua în play-out și în condiții normale nu are trebui să-și facă prea multe probleme în privința luptei la retrogradare. Însă, nici nu trebuie să se lase pe tânjală pentru a nu avea soarta celor de Sepsi în sezonul precedent.

După victoria de la Arad, trupa lui Elias Charalambous a acumulat 46 de puncte. Cu încă un succes în ultima etapă a sezonului regulat, pe Arena Națională cu U Cluj, FCSB ar putea ajunge înainte de startul play-out-ului la 49 de puncte.

ADVERTISEMENT
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și...
Digi24.ro
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump

Ce diferență de puncte e între FCSB și locurile de baraj

Spuneam că sunt șanse extrem de mici ca FCSB să ajungă să fie implicată în lupta de la retrogradare, deoarece diferența față de formațiile aflate în coada clasamentului din SuperLiga este una destul mare.

ADVERTISEMENT
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digisport.ro
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!

Dacă ar fi să înjumătățim punctele în acest moment, fără să luăm în calcul ce se va întâmpla în ultima rundă a sezonului regulat, dar și că Unirea Slobozia mai are de jucat acasă cu Rapid în etapa a 28-a, FCSB ar porni cu un avans de 8 puncte față de Csikszereda, prima formație aflată pe loc care duce la baraj.

Dacă play-out-ul ar începe acum, FCSB ar avea 23 de puncte, Petrolul și Csikszereda câte 15, iar Unirea Slobozia 12. Mai jos, la locurile direct retrogradabile, diferența este încă și mare mare, deoarece FC Hermannstadt s-ar afla la 10 puncte, iar Metaloglobus la 6.

ADVERTISEMENT

Programul etapei 30 din SuperLiga

În ultima etapă a sezonului regulat, care se va desfășura în perioada 6-9 martie, FCSB va primi vizita celor de la U Cluj. Programul complet al acestei runde este următorul:

Vineri, 6 martie

  • ora 19:30: Csikszereda – Farul

Sâmbătă, 7 martie

  • ora 14:30: Metaloglobus – UTA
  • ora 17:00: FC Botoșani – Petrolul
  • ora 20:00: FCSB – U Clu

Duminică, 8 martie

  • ora 14:30: Oțelul – Hermannstadt
  • ora 17:00: FC Argeș – Unirea Slobozia
  • ora 20:00: Rapid – Universitatea Craiova

Luni, 9 martie

  • ora 20:00: CFR Cluj – Dinamo
1.87 este cota Betano pentru ”2 solist” la UTA - FCSB
Suporterii FCSB fac haz de necaz după ratarea play-off-ului. Fanii virali ai campioanei...
Fanatik
Suporterii FCSB fac haz de necaz după ratarea play-off-ului. Fanii virali ai campioanei au avut puterea să-și „înțepe” rivalii: „Mai avem nevoie de vreo zece sezoane de play-out”
Cele mai tari glume și meme-uri după ce FCSB a ajuns în play-out!...
Fanatik
Cele mai tari glume și meme-uri după ce FCSB a ajuns în play-out! Fanii rivalelor din SuperLiga au savurat eșecul campioanei: „Faceți play-off cu 8 echipe“
Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo...
Fanatik
Cum arată clasamentul după meciurile directe între cele 6 echipe din play-off. Dinamo nu e pe podium!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Jucătorul lui Dinamo, distrus în direct de Bogdan Cosmescu: 'Mă enervează, nu ai...
iamsport.ro
Jucătorul lui Dinamo, distrus în direct de Bogdan Cosmescu: 'Mă enervează, nu ai cum să faci așa ceva!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!