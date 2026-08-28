”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus de câte ori trebuia să fie dat afară până acum antrenorul Craiovei

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Președintele clubului sportiv Universitatea Craiova a intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA și a mărturisit că nu crede că este cazul înlocuirii lui Filipe Coelho. Pavel Badea a analizat și jocul din Armenia care a dus la eliminarea oltenilor din Europa League.

”Este Filipe Coelho ghinionist?”. Pavel Badea a spus că antrenorul Craiovei trebuia să fie dat afară de vreo trei ori

Întrebat de moderatorul Cristi Coste dacă Filipe Coelho este un antrenor ghinionist, fostul jucător din Bănie i-a luat apărarea antrenorului portughez, deși a observat faptul că acesta în acest start de sezon.

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”Dacă am merge pe considerentul care a stat la baza schimbării lui Eugen Neagoe, pe Coelho trebuia să-l schimbe de vreo trei ori până acum. Este clar o neșansă pentru echipă, o neșansă pe care o preia și el ca antrenor, pentru că, până la urmă, el alege primul 11, el este răspunzător de rezultate. Dincolo de ghinion, este și poate un pic neinspirat.

Însă nu trebuie să îi luăm din merite. A câștigat campionat, Cupă, Supercupă. Este în continuare în obiectivele pe care clubul le are, în sensul de a se duce într-o grupă de cupă europeană, chiar dacă este Conference, este acolo. Echipa e în continuare în cupele europene

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(n.r. – Pe Coelho îl apără cele trei trofee câștigate: titlu, Cupa și Supercupa, dar îl acuză meciurile în cupele europene) Îl acuză, dar până anul trecut sau acum doi ani aduceți-vă aminte că nici măcar nu treceam de fazele eliminatorii. Deci echipa a făcut un progres. Este adevărat, și lotul este valoros și competitiv. Să sperăm că va rămâne în continuare competitiv, pentru că valoare are”, a declarat Pavel Badea, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Mesaj pentru suporteri după dezastrul de la Erevan

Președinte CS Universitatea Craiova a recunoscut că suporterii olteni sunt extrem de pretențioși atunci când vine vorba de echipa favorită, dar trebuie să înțeleagă cu toții că nu tot timpul se poate ajunge în vârf.

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”Oltenii nu se mulțumesc cu puțin și cu mediocritate. Oltenii tot timpul își doresc în momentul în care echipa noastră joacă să câștige și să o facă de o manieră clară. Nu înseamnă că și reușim tot timpul, dar pretențiile sunt tot timpul mari la Craiova și este normal ca cei care reprezintă Universitatea să se ridice la nivelul așteptărilor suporterilor noștri.

Acum vă pun eu întrebarea: dacă ați fi în locul lui Mihai Rotaru, dumneavoastră ați umbla la bancă? (n.r. – Nu, nu aș umbla). În asentimentul lui sunt și eu. Este clar că are performanțe, are reușite, trebuie doar să găsească formula necesară pentru a avea această, să zicem noi, șansă pe care nu o avem în ultima perioadă. (n.r. – Și poate mai mult curaj) Curajul este inerent în astfel de activități, altfel n-ai cum să progresezi și să câștigi”, a spus el.

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Tristețe mare în Bănie

Pavel Badea a recunoscut la FANATIK SUPERLIGA că dezamăgirea este uriașă și asta în principal din cauza faptul că Universitatea Craiova a făcut un meci bun la returul cu Ararat-Armenia, însă a avut foarte mult ghinion.

”Insatisfacția este maximă și cu atât mai mult cu cât ea este nemeritată. În contextul în care echipa adversă n-a ajuns la poartă, în contextul în care toți cei care am urmărit meciul am văzut diferența de valoare a echipelor, modul de exprimare al Universității Craiova, este un rezultat nemeritat.

Fotbalul îți creează și astfel de situații în care nu întotdeauna cel mai bun câștigă. Aseară a fost această situație. Este o pastilă amară, un moment nefericit iarăși pentru fotbalul craiovean și pentru fotbalul românesc, pentru că până la urmă, a avea o echipă care te reprezintă la nivel de Europa League era bine. Era foarte bine din punct de vedere al reprezentativității fotbalului românesc.

Nu este de neluat în seamă nici Conference League. Poate că, acuma, așa, cu ghilimele de rigoare, când vulpea nu ajunge la struguri, zice că-s acri, poate că, această participare în Conference League îți dă posibilitatea să câștigi mai multe puncte, îți dă posibilitatea să ai totuși anumite câștiguri care să te ducă din nou către faza avansată a competiției”, a afirmat Badea.

De ce consideră un eșec accederea în Conference League

Președintele CS Universitatea Craiova este de părere că ”alb-albaștrii” ar fi trebuit să prindă cel puțin grupa de Europa League, ținând cont de traseul accesibil pe care l-a avut, și crede că se poate vorbi despre o nerealizare din acest punct de vedere.

”Toți avem aceeași gândire și sentimentul tuturor este că trebuia să fim acolo (n.r. – în grupa de Europa League) pentru că echipele cu care am jucat nu erau peste noi ca valoare. Nici Levski și cu atât mai mult Ararat nu sunt echipe care să aibă nici bugetul, nici valoarea Universității Craiova.

Deci, una peste alta, o putem considera un semi-eșec. Faptul că nu suntem în Europa League, și suntem doar în Conference League, dar suntem acolo. Reprezentăm, din nefericire, doar noi fotbalul românesc la nivel de competiții europene.

(n.r. – Ați avut vreo senzație pe parcursul meciului de aseară că Universitatea poate rata această dublă?) Nu. După cum se desfășura jocul, chiar nu credeam că au șansa cei de la Ararat să câștige acel meci. Cred că și ei sunt teribil de mirați cum de au reușit să câștige un meci în care până în minutul 90 nu pot spune că au avut vreo acțiune notabilă.

Primul șut pe poartă a fost penalty-ul, apărat de două ori de Popescu. Iar Universitatea Craiova a avut trei sau patru ocazii care puteau fi concretizate cu, să zicem, intervenții foarte bune ale portarului lor. Deci chiar este o surpriză mare această calificare a lor în contextul desfășurării jocului”, a precizat oficialul din Bănie, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum se poate revanșa Universitatea Craiova

Badea a mărturisit că așteaptă din partea jucătorilor o reacție de orgoliu la partida de campionat cu Rapid. El speră ca echipa să-și revină așa cum a făcut și în sezonul precedent după înfrângerea cu AEK Atena din Conference League.

”O deplasare lungă, grea, cu o insatisfacție prin necalificare, oboseala de după meci, este normal să creeze o stare de supărare, tensiune, decepție. În toamnă, după meciul cu AEK am pierdut calificarea în primăvară printr-un ghinion teribil. În momentul acela, echipa a dat dovadă de caracter și de bună organizare și a reușit să revină prin rezultate, să demonstreze că este puternică din punct de vedere mental.

Acesta este un nou test, un test pe care echipa trebuie să îl treacă. Cum? Printr-o victorie cu Rapid, printr-un meci bun, pentru că, până la urmă, Universitatea Craiova a arătat în ultimul meci că are valoare, că joacă bine, că are un grup puternic. I-a lipsit norocul. Este adevărat, norocul nu se antrenează.

Ar trebui și sunt sigur că șansele vor fi și de partea noastră și că echipa va reuși în final să concretizeze ocaziile pe care și le creează, pentru că totuși asta este cel mai important în fotbal, să îți creezi ocazii, iar ele să fie concretizate de jucătorii din atac.

Din nefericire, în ultimele meciuri aceștia n-au reușit să marcheze foarte mult, însă au făcut-o în sezonul trecut și cred că o vor face și în continuarea acestui sezon”, a declarat Pavel Badea.

Badea, devastat de moartea lui Nae Ungureanu

În intervenția avută la FANATIK SUPERLIGA, președintele CS Universitatea Craiova s-a arătat extrem de marcat de și a povestit cum a decurs ultima întâlnire cu fostul mare fotbalist.

”Craiova a pierdut un jucător emblematic, un fost jucător care a făcut istorie la Universitatea Craiova, un caracter puternic. L-am prins ca jucător, eram la începuturile carierei mele. Cu adevărat fotbalist. Deci nu jucător, să știți, noi îi catalogăm pe cei care practică fotbalul în jucători și fotbaliști. Era cu adevărat fotbalist. E o pierdere imensă. Chiar am rămas…

Sunt marcat. Vă rog să mă iertați, mi-e foarte greu să vorbesc pentru că acum câteva zile m-am întâlnit cu el, ne-am îmbrățișat și nu-mi vine să cred că astăzi nu mai este printre noi. Sincere condoleanțe familiei. Suntem mișcați și suntem alături de ei. Dacă au nevoie de ajutorul nostru, suntem lângă ei orice doresc noi, cei de la Clubul Sportiv Universitatea Craiova.

(n.r. – Ce ați discutat cu Nea Nicu Ungureanu acum câteva zile?) A fost chiar înaintea meciului tur cu Ararat. Este o zonă unde foștii jucători au intrare, o lojă specială, iar acolo era nea Nicu Ungureanu, era Nicolae Negrilă, Rodion Cămătaru, foștii mari fotbaliști ai Universității Craiova, Sorin Cârțu, care tot timpul stă împreună cu ei.

Eu trec tot timpul, îi salut pentru că este un obicei ca înainte de meci să ne vedem, să ne salutăm și să schimbăm cuvinte de amiciție între noi. Ăla a fost ultimul moment. Îmi aduc aminte doar că l-am salutat, l-am strâns în brațe pentru că nu ne văzusem de ceva timp și am plecat mai departe către ceilalți.

Fraze de complezență până la urmă, pentru că eram înaintea unui joc important. Am schimbat doar ceea ce reprezintă idei despre ce înseamnă jocul cu mai mulți din grup.

A avut acel accident vascular pe care îl depășise cu bine. Un om foarte puternic și de-a lungul carierei a avut aceeași, să zicem, putere și dorință de a învinge cum a învins și acel accident vascular. Uite că există și momente când mai ești și înfrânt. Și dânsul a fost înfrânt în acest moment al vieții. Sincere condoleanțe încă o dată familiei. Chiar sunt trist și nu-mi găsesc cuvintele.

(n.r. – Cum ați aflat de dimineață, domnu’ Badea?) Dimineață, la ora 8:30 m-au sunat prieteni să mă întrebe dacă este adevărat, dacă se confirmă. Nu știam nimic, am dat mai departe la club telefon și mi s-a confirmat că ceea ce-mi puneau ca întrebare prietenii este realitatea”, a spus el.