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US Open a adus-o pe Sorana Cîrstea mai aproape de o experiență inedită de care s-a bucurat din plin. Vizita în America a uimit-o pe tenismena româncă care a descoperit opere de artă speciale și extrem de valoroase.

Sorana Cîrstea, impresionată de o galerie de artă

Deplasarea în Statele Unite ale Americii nu a fost pentru Sorana Cîrstea (36 ani) doar de dragul competiției US Open 2026. Românca, care , și-a făcut timp pentru a răspunde jurnaliștilor, dar și pentru alte activități. Una dintre ele a fost despre explorarea orașului New York.

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Frumoasa șatenă a trecut pragul unei locații speciale care a cucerit-o încă de la intrare. Tenismena a rămas plăcut impresionată de o galerie de artă care are obiecte începând de la Renaștere până la sfârșitul secolului al XIX-lea. Jucătoarea de tenis a găsit, cu siguranță, o sursă de inspirație în muzeu, unde a realizat mai multe fotografii inedite.

Într-o filmare de pe social media a dezvăluit că îi place un tablou în care este reprezentat un peisaj din natură. De asemenea, a rămas uimită de faptul că vila impunătoare a fost reședința lui Henry Clay Frick (1849–1919), unul dintre marii industriași americani ai Epocii de Aur. Bărbatul era cunoscut pentru averea făcută în industria cocsului și a oțelului.

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Industriașul a comandat ridicarea proprietății în anul 1913 având în minte ca imobilul să fie transformat ulterior în muzeu. Vila construită de arhitectul Thomas Hastings, de la firma Carrère & Hastings, a devenit locul ideal pentru a explora arta de tot felul. Sorana Cîrstea nu a ezitat și s-a arătat cucerită de picturi, dar și de un șemineu.

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„Am citit că aceasta a fost casa lor la început și apoi a fost transformată în muzeu. Este foarte frumos. E foarte impresionant și tot ce a fost făcut. Chiar dacă este foarte mare tot are o senzație cozy. Mie îmi place, personal, acesta cu natura, de exemplu. Cât de frumos este acesta!”, spune românca, în clipul de pe Instagram.

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Sorana Cîrstea, îndrăgostită de artă

„Imaginați-vă să fiți aici și să aveți de o carte, cu focul de la șemineu aprins… E o viață frumoasă. Este foarte Versailles, puțin. Mie îmi place mai mult această artă decât cea contemporană. Acesta este puțin stilul meu”, a mai spus Sorana Cîrstea, în aceeași filmare din mediul online.

Jucătoarea de tenis a fost uimită de toate detaliile de la șemineu pe care le-a numit „absolut uimitoare”. Fosta iubită a lui Alexandru Țiriac a mai subliniat că a vizitat satul din Normandia pe care Claude Monet l-a descoperit în anul 1883, în timpul unei plimbări cu trenul. Concret, este vorba de Giverny unde s-a stabilit cu familia și a creat cele mai cunoscute opere ale sale.

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„Am fost la casa lui Monet, în Giverny. Este exact același lucru, simți că faci parte din pictură”, a completat tenismena care se află pe locul 15 în clasamentul WTA, fiind . În aceeași notă, șatena a fost cucerită de plafonul casei, dar și de priveliștea care dă direct spre celebrul Central Park.

„Mă simt fericită și, de asemenea, calmă, știi? Această combinație este cea mai bună”, a încheiat Sorana Cîrstea. Sportiva originară din Târgoviște a demonstrat că are numeroase cunoștințe despre artă, dar și despre fostul palat privat care păstrează în multe dintre încăperile sale caracterul unei reședințe aristocratice americane de la începutul secolului XX.