De-a lungul timpului, s-a speculat de nenumărate ori faptul că Fuego este fiul Irinei Loghin, însă, puțini știu care este adevărata relație dintre cei doi interpreți de muzică populară.

Fuego şi Irina Loghin au o relaţie foarte apropiată, dovadă fiind colaborările lor profesionale de peste 15 ani, apreciate de întreaga țară. Melodiile lor sunt pline de emoție, motiv pentru care multă lume a crezut ca solista este mama lui Fuego.

De nenumărate ori, cei doi au declarat că au o relație specială, mărturisindu-și public sentimentele de admirație pe care le au unul față de celălalt, în cadrul diverselor interviuri.

Este Fuego fiul Irinei Loghin? Care este adevărul despre relația dintre cei doi artiști

Fuego și Irina Loghin nu au o relație de rudenie, însă, interpretul de muzică populară consideră că solista este a doua lui mamă. Cei doi au o relație foarte apropiată, doamna muzicii populare fiind un model pentru Paul Ciprian Surugiu. În plus, colaborările lor muzicale se bucură în continuare de mult succes, semn că cei doi artiști fac o echipă pe cinste.

,,Este un exemplu de viaţă, este un om pe care îl iubesc foarte mult, este ca a doua mea mamă. Deşi se spune că sunt copilul cu mai multe mame, să ştiţi că eu am numai 2 mame. Pe mama mea adevărată, care de fiecare dată mă aşteptă acasă şi pe doamna Loghin”, a mărturisit Fuego.

La rândul ei, Irina Loghin a mărturisit că Fuego este mai mult decât un fiu pentru ea. Aceasta a declarat chiar că este nelipsită de la concertele susținute de către artist.

“Paul este special pentru mine, a fost şi va fi, din toate punctele de vedere. Vreau să pun că nu îmi lipseşte niciun spectacol de-al lui Paul. Dacă nu merg la un spectacol de-al lui de Crăciun, înseamnă că n-a trecut Crăciunul, n-au trecut sărbătorile… De multe ori, nu ştie că sunt în sală”, a declarat Irina Loghin.

Mai mult decât atât, Fuego este de părere că mama sa biologică, Eugenia, l-a numit după copiii Irinei Loghin. În plus, artistul a mărturisit că încă din copilărie și-a dorit să ajungă pe aceeași scenă cu regina muzicii populare.

”Mi-au pus numele Paul Ciprian, după băieții Irinei Loghin. De unde să cred eu vreodată să cânt cu Irina Loghin? Am crescut și îi spuneam lui tati dacă o să am vreodată șansa să cânt lângă doamna Loghin. După ce am devenit cunoscut am făcut primul proiect împreună”, a spus Fuego.

