Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost angajați de Gigi Becali la FCSB: „La treabă!”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali i-a angajat pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala la FCSB

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După ce Gigi Becali a dezvăluit că i-a angajat pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala. Sarcinile lor vor fi axate pe căutarea de jucători pe care omul de afaceri să-i transfere.

Gigi Becali i-a angajat pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala la FCSB

Gigi Becali are nevoie de oameni care să se ocupe de transferuri. Iasmin Latovlevici i-a pomenit pe foștii săi colegi de la FCSB, Raul Rusescu și Lukasz Szukala, iar omul de afaceri a acționat imediat. Luni, 16 noiembrie, patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că i-a cooptat pe cei doi la club.

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„Reghe, de când a venit, așa a făcut Dumnezeu să fie, eu parcă eram un om în somn, dormeam ca prostul. Nu știi la tine în curte ce se întâmplă, înseamnă că dormi, ești prost. Eu aveam încredere, numai bine că a venit, să putem să facem curățenie, nu merge așa. Azi i-am angajat pe Szukala și pe Rusescu, pe toate pozițiile. Discutăm după două săptămâni, acum să se uite la jucători. Gata, la treabă. Conduce Reghecampf, avem manager, nu e problemă, avem, avem.

Reghe mi-a zis că s-a întâlnit cu Szukala. I-am spus și eu. Fundaș central, dar pe care îl vreau eu. Nu vreau combinativ, nu, o să coste multe milioane și nu dă cu capul. Eu vreau ca Szukala, să dea cu capul în toate, dar nu ca la Ludogoreț. Szukala mi-a zis că a terminat școala la FIFA, știe 5 limbi străine, Rusescu a terminat și el școala.

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Mi-a dat numărul de telefon, vrei să lucrezi, gata, începe treaba, l-am sunat și pe Rusescu, gata, a zis că e visul lui. Nu au ce să demonstreze, îi vom angaja, le știu caracterul, nu au ce demonstra. Szukala vrea team manager, ce face: din decembrie până în iunie el trebuie să aibă 2-3 jucători valoroși, selectați. Nu să îi zic eu”, a declarat Gigi Becali într-o discuție cu presa.

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