„Este groaznic!”. Daniel Pancu, devastat după umilința cu FCSB. A anunțat schimbări la echipă: „Nu se poate așa!”

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Daniel Pancu nu și-a putut ascunde dezamăgirea după eșecul usturător suferit de Rapid în derby-ul cu FCSB, scor 1-4. Giuleștenii au condus la pauză, dar s-au prăbușit în repriza secundă și au încasat patru goluri. La flash-interviul de după meci, antrenorul Rapidului a părut copleșit de proporțiile înfrângerii și a găsit cu greu explicații pentru căderea echipei sale.

Rapid, răpusă de FCSB în derby! Giuleștenii s-au prăbușit în repriza secundă

FCSB a obținut o victorie clară în derby-ul cu Rapid, scor 4-1, după un meci care a avut două reprize complet diferite. , autorul unei execuții superbe. Formația pregătită de Daniel Pancu a intrat la cabine în avantaj, după o primă repriză în care a arătat bine din punct de vedere defensiv. Nimic nu anunța însă dezastrul care avea să urmeze.

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. Muhar a restabilit egalitatea în minutul 58, iar din acel moment giuleștenii au părut complet depășiți de ritmul impus de adversari. FCSB a continuat să atace, Cisotti a trimis mingea în bară în minutul 67, iar defensiva Rapidului a început să arate vulnerabilități tot mai mari. Boutoutaou a făcut 2-1 în minutul 70, Joao Paulo a majorat avantajul în minutul 78, iar același Boutoutaou a stabilit scorul final trei minute mai târziu.

„Nu se poate așa!”. Daniel Pancu, extrem de dezamăgit după FCSB – Rapid 4-1. A anunțat schimbări la echipă

Daniel Pancu a venit vizibil apăsat la flash-interviul de după înfrângerea cu FCSB. Antrenorul Rapidului a găsit cu greu explicații pentru prăbușirea echipei sale din repriza secundă, mai ales după o primă parte în care giuleștenii reușiseră să intre în avantaj la vestiare. Tehnicianul a lăsat însă de înțeles că începe să înțeleagă motivele din spatele căderilor inexplicabile pe care Rapid le-a avut și în sezoanele precedente.

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„A fost foarte greu. Având atât de multe victorii la rând, mă gândeam că va fi greu… Acest meci ne-a prins foarte prost. Veneam după o perioadă foarte lungă. Au o experiență foarte mare la mijlocul terenului, noi aveam jucători tineri. Sunt lucruri care vin din urmă, nu sunt de azi. Încep să înțeleg niște lucruri. Altfel se intră la minge în astfel de meciuri. Nu e întâmplător ce se întâmplă în play-off cu Rapidul. Pentru meciurile importante am venit aici, să schimbăm ceva. Să avem un avantaj moral, mental în play-off. În iarnă voi avea o imagine clară asupra unor jucători. Va mai fi nevoie.

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În acest meci nu am fost în control în niciun moment. Nici când am condus cu 1-0. La golul doi al lor le-am dat spațiu. Nu se poate așa. Sunt aici de trei luni, am pierdut cele mai importante meciuri: cu Dinamo și FCSB. Este groaznic.

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Nu e vorba neapărat de presiune. Am jucat cu o echipă mult mai experimentată. Noi suntem într-un proces. Ei au un nou antrenor, au câștigat cele trei meciuri. Dar pentru aceste meciuri trebuie să ai crampoanele pregătite. La meciul de Cupă o să schimbăm toată echipa. Vom merge șase ore cu autocarul până la Petroșani și trebuie apoi să câștigăm cu Miercurea Ciuc vineri. Din secunda unu n-am simțit că Rapid poate câștiga acest meci. Este o înfrângere dureroasă, va rămâne în istorie ca o înfrângere la scor”, a declarat Daniel Pancu, conform