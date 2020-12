Este Ilie Năstase gelos pe Nick Rădoi? A răbufnit după mesajele fostului iubit al soției sale

Ilie Năstase i-a surprins pe inernauți după ce a făcut o criză de gelozie pe rețelele de socializare. Reacția a venit după Nick Rădoi i-a făcut complimente soției sale, Ioana Năstase.

Ilie Năstase este foarte îndrăgostit de soția sa, Ioana, motiv pentru care nu își poate ține în frâu reacțiile impulsive atunci când cineva pare să îi facă avansuri partenerei sale de viață.

Cu atât mai puternice sunt crizele de gelozie ale fostului tenismen atunci când foștii parteneri ai frumoasei sale soții o complimentează pe aceasta în în mediul online.

Ilie Năstase, conflict deschis cu Nick Rădoi după ce afaceristul i-a făcut complimente soției sale

După o relație de lungă durată, Nick Rădoi și Ioana s-au despărțit în urmă cu ceva timp, dar se pare că afaceristul nu a uitat-o pe frumoasa brunetă. Acesta i-a comentat brunetei la postările din mediul online și a complimentat-o, lucru care l-a enervat la culme pe Ilie Năstase. Fostul tenismen i-a adresat cuvinte dure ,,rivalului” său.

Cu toate acestea, Nick Rădoi susține că între el și Ioana nu există resentimente, având o relație de amiciție. Omul de afaceri a mărturisit că nu i-a înțeles reacția lui Ilie Năstase și l-a asigurat că nu încearcă să o curteze pe soția lui.

„Trebuie să îi transmit un mesaj lui Ilie Năstase pentru că văd că el continuă să mă jignească și eu nu văd de ce ar avea un motiv să acționeze așa. El știe normal, prea bine că între mine și Ioana, când ne-am despărțit, a rămas o prietenie, un respect între noi. Eu m-am bucurat enrom de mult când am auzit că Ioana a făcut un legământ cu Ilie și s-a măritat pentru că știam că își dorește acest lucru. Da, este adevărat că între noi a fost o relație serioasă, dar am fost adulți și am reușit să vorbim frumos.”, a spus Nick Rădoi despre relația cu Ioana Năstase.

Nick Rădoi a susținut că nu și-a dorit niciodată să destrame un cuplu căsătorit și a menționat că Ilie Năstase nu ar trebui să își facă griji în privința lui și să aibă încredere în el și în partenera sa. Afaceristul a adăugat că nu îi poartă pică fostului tenismen și nu își dorește să aibă un conflict deschis cu acesta.

„Niciodată nu a fost nimic ieșit din comun și în al doilea rând nu am fost o persoană și niciodată nu am să fiu care să se dea la o femeie căsătorită și asta nu se va întâmpla niciodată. Sunt convins că și Ioana poate confirma acest lucru. Eu nu văd motivul de ce Ilie a ajuns să înjure. Nu înțeleg motivul de ce face așa ceva. Ideea mea este că nu are rost să mă jignească sau să se îngrijoreze vreodată. Cred că de data asta se simte pe locul 2, cred că asta este problema lui.”, a mai spus Nick Rădoi.