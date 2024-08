Este iureș la FC Argeș. Credit cu ironii pentru Nicolae Dică: ”Nu-l dăm afară, dar deocamdată este o eternă speranță!” + ”Fotbaliști aduși pe prietenii”. Reacția lui Dani Coman

Nicolae Dică este sub o mare presiune la FC Argeș după doar patru etape disputate în Liga 2. , principalul finanțator al echipei din Trivale, antrenorul în vârstă de 44 de ani este apărat de președintele clubului, Dani Coman. Dică a fost reconfirmat în funcție!

Credit pentru Nicolae Dică, la FC Argeș

Nicolae Dică a preluat FC Argeș la începutul lunii iunie 2024, având ca obiectiv promovarea în SuperLiga, iar vulturii alb-violeți sunt pe locul 14, cu doar patru puncte, după 0-0 cu Steaua (deplasare), 2-0 cu Focșani (acasă), 0-1 cu FC Bihor (deplasare) și 0-1 cu Csikszereda (acasă).

Președintele Dani Coman și finanțatorul Viorel Tudose au căzut de comun acord că Nicolae Dică trebuie să rămână antrenorul lui FC Argeș!

Dani Coman a declarat pentru FANATIK că este sigur că va promova echipa din Trivale cu Nicolae Dică pe banca tehnică: ”Sunt supărat pentru rezultate, dar în același timp echipa îmi dă încredere. De ce n-ar trebui să continuăm cu Nicolae Dică, din moment ce echipa își crează 21 de ocazii în două meciuri, dar nu marchează.

Înseamnă că antrenorul și-a făcut datoria, i-a adus pe jucători în situația de a marca. Vor veni și golurile, n-am nicio emoție. Eu spun că suntem pe drumul cel bun”.

Dani Coman: ”Vom promova cu siguranță. Am venit cu sufletul la Pitești, nu pentru bani”

Dani Coman îndeamnă oamenii din jurul echipei să aibă încredere îl el și în antrenorul Nicolae Dică: ”Oamenii trebuie să înțeleagă, cu toții, că în doi ani trebuie să promovăm și vom promova cu siguranță. Trebuie să aibă răbdare și încredere în noi, pentru că noi am venit cu sufletul la Pitești.

Nu am venit să câștigăm bani la Pitești. Ne vom îndeplini toate obiectivele, n-am nicio emoție. Nu avem însă o baghetă magică, să facem ca într-o lună să câștigăm toate meciurile. Dacă muncești și ești corect fotbalul te răsplătește!”.

”Nu am luat echipa asta din Liga Campionilor. Mai avea puțin și cădea din clasament”

Președintele lui FC Argeș cere unitate din partea tuturor: ”Nu avem nevoie decât de susținere, iar oamenii care au promis că vor susține echipă să fie lângă echipă, atât financiar, cât și cu sufletul. Dacă echipa nu promovează în doi ani înseamnă că staff-ul administrativ este slab. Atunci putem fi contestați.

Trebuie să se înțeleagă că nu am luat echipa asta din Liga Campionilor și suntem unde suntem. Nu, am luat-o când mai avea puțin și cădea din clasament. Am restructurat și am stabilizat clubul.

Nu mai sunt cheltuielile care erau, nu se mai dau comisioanele care se dădeau. În momentul de față, orice jucător semnează pentru un an sau șapte ani plătim comision impresariului maxim un singur salariu de-al jucătorului. Atât! Indiferent că este 1.000 de euro sau 5.000 de euro”.

Viorel Tudose zice că îl susține pe Nicolae Dică, dar nu-l menajează: ”Nu văd ce să lămuresc eu cu domnul Dică”

Viorel Tudose, principalul finanțator al lui FC Argeș, l-a criticat dur pe Nicolae Dică după cele două înfrângeri consecutive, dar a declarat pentru FANATIK că îi acordă în continuare credit antrenorului.

”Eu nu am de lămurit niciun lucru cu nimeni. Eu care am finanțat FC Argeș și vreau să o finanțez în continuare și vreau să preiau pachetul majoritar de acțiuni al clubului am spus o părere, care nu s-a schimbat cu nimic de doi ani. Nu văd ce să lămuresc eu cu domnul Dică.

Nicolae Dică este antrenorul lui FC Argeș și va rămâne antrenorul lui FC Argeș. Eu personal nu sunt de acord, acum, cu schimbarea lui Nicolae Dică. De ce să dau afară un antrenor după patru etape. Eu nu am fost de acord nici cu schimbarea lui Prepeliță în urmă cu doi ani. De acolo a început dezastrul. Majoritatea bate minoritatea, iar de multe ori majoritatea este ca și calitate mult mai slabă decât minoritatea, dar așa este în democrație” – Viorel Tudose, finanțator FC Argeș

”Fotbaliști aduși pe prietenii. Președintele Dani Coman trebuie să-și asume”

Omul de afaceri a dezvăluit că Nicolae Dică a fost reconfirmat împreună cu președintele Dani Coman: ”Referitor la Nicolae Dică am avut marți seară o discuție cu Dani Coman de aproximativ o oră și nu se pune problema schimbării lui Nicolae Dică în acest moment.

Nu o să fiu de acord cu schimbarea lui Dică. El trebuie să-și asume, să meargă mai departe. Ca să construiești îți trebuie timp, dar am spus că dacă vreau să construiesc se poate și cu copiii Piteștiului, nu cu jucători trecuți de 30 ani, acei ’dinozauri’ la care m-am referit, fotbaliști care vin doar ca să câștige bani, aduși pe prietenii.

Eu doar am fost informat despre aducerea unor jucători, la unii m-am opus. Președintele Dani Coman trebuie să-și asume. Totuși, echipa nu joacă rău, dar este un blocaj în fața porții”.

”Dică are un blocaj după ’episodul FCSB’. Sper să scape de sindromul acesta foarte repede”

Viorel Tudose crede că Nicolae Dică nu se regăsește ca antrenor după experianța nefastă de la FCSB: ”Dică are un blocaj după ’episodul FCSB’. El încă nu-și revine de atunci. A retrogradat trei echipe. Sper ca el să scape de sindromul acesta foarte repede, pentru că, trecând peste contrele mele cu el, este un antrenor care muncește.

El trebuie să se gândească, să nu se mai arunce din dorința de antrena așa… În momentul în care tu, ca fost mare fotbalist, te duci la FCSB, când ști care sunt condițiile acolo, trebuie să-ți asumi bărbătește că există riscul să se întâmple ce i s-a întâmplat lui.

Înțeleg că vrei să antrenezi, dar ia-o treptat, ia-o de jos. Pe urmă nebunia asta a lui de a trece pe la trei echipe, să le retrogradeze pe toate. I-am spus, ’Nu te mai grăbi!’.

Eu am avut ce am avut cu el legat de comportamentul lui față de FC Argeș, nu față de mine. Eu m-am referit că dacă nu ar fi fost FC Argeș să-l lanseze în fotbalul mare ar fi avut soarta altor oameni care sunt acum simpli lucrători comerciali. Asta nu înseamnă că nu-l respect pe Nicolae Dică pentru ce a făcut pentru FC Argeș”.

”Nicolae Dică a avut un comportament neadecvat față de FC Argeș”

Viorel Tudose nu uită că Nicolae Dică i-a întors spate în 2023 și a negociat cu FC Botoșani: ”Așa cum am mai spus-o el a avut un comportament neadecvat față de FC Argeș. În momentul în care te cheamă FC Argeș să o ajuți la greu, indiferent unde ești în concediu, lași tot și vii pe jos, pentru că FC Argeș te-a făcut ceea ce ești.

Faptul că el a ales să se ducă să negocieze cu FC Botoșani, în dauna lui FC Argeș este o altă problemă. Nu e problema mea. Când FC Argeș te cheamă, te duci și retrogradezi echipe pe bandă rulantă! Nu merge așa. Trebuie să ai și puțină forță morală în tine ca să reușești. Dar, repet, nu am nimic cu Dică”.

Omul de afaceri a explicat de ce nu este de acord cu schimbarea antrenorului: ”Nicolae Dică și-a ales jucătorii, el trebuie să răspundă pentru ei. Nu mai merge să schimbăm antrenorul, iar cel care vine să ceară alte transferuri.

Domnia sa este un fost mare fotbalist, cred că poate să ajungă și un antrenor bun, nu știu dacă mare, dar un antrenor bună de Liga 1. Eu spun ceea ce gândesc. Eu sper să se trezească, pentru că eu țin la Dică.

I-am spus-o și lui Dică, atunci când a venit la mine în birou după așa-zisul scandal: ’Domne, trebuie să muncești, să dovedești. Până acum n-ai dovedit ca antrenor’. Să fim serioși, n-a dovedit absolut nimic. Dar repet, asta nu înseamnă că nu poate să devină un antrenor bun. Deocamdată este o eternă speranță! El muncește, doar că n-are noroc” – Viorel Tudose, finanțator FC Argeș

Viorel Tudose crede că Nicolae Dică trebuie să promoveze jucători tineri la FC Argeș și așteaptă să readucă echipa din Trivale în SuperLiga:

”Interesul meu este, ca și a celorlalți oameni care sprijină FC Argeș, Consilul Local și Consiliul Județean, ca FC Argeș să aibă continuitate, să joace un fotbal de calitate, să revină ca o echipă de top în fotbalul românesc.

Altfel, nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu toate greșelile pe care le face conducerea administrativă și tehnică. Trebuie să jucăm cu copiii Piteștiului de 17-18 ani, care nu mai unde să joace. Barcelona, păstrând proporțiile, face același lucru, și presiunea rezultatelor e mult mai mare acolo.

O să mi se spună că Tudose visează. Trebuie să creăm copiii ăștia, nu-i avem, dar dacă nu le dai încredere… Aduceți-vă aminte când Mircea Lucescu l-a băgat în poartă pe Lobonț la 18 ani și toată lumea l-a criticat. Și-a asumat, iar Lobonț a ajuns un portar foarte mare”.

Cine sunt ”dinozaurii” criticați de Viorel Tudose

Viorel Tudose a criticat dur politica de transferuri făcută de FC Argeș în vară, considerând că au fost aduși numai ”dinozaurii” care nu mai dau randament. Cine sunt aceștia:

Takayuki Seto (38 ani) – mijlocaș defensiv

Mihai Roman (32 ani) – atacant

Marius Briceag (32 ani) – fundaș stânga

Vlad Morar (31 ani) – atacant

Petrișor Petrescu (31 ani) – extremă dreaptă

Costin Ghiocel (30 ani) – fundaş central

Guilherme Garutti (30 ani) – fundaş central

”Sunt jucători de valoare, care au jucat în Liga 1, dar nu știu dacă mai au dorința aceea de a face performanță. La vârsta lui Seto dacă pun TVA ajunge la vârsta mea. Mă apuc eu de fotbal. Am fi idioții de serviciu al fotbalului românesc dacă nu promovăm anul acesta. N-ar fi prima dată, am mai fost. Am încredere foarte mare în Dani Coman că va reuși să stabilizeze situația. Dacă nici el, atunci cine?”, a mai precizat Viorel Tudose.

Sponsorul principal al clubului FC Argeș a explicat de ce este nemulțumit de ”dinozauri”: ”Pe jucători trecuți de 30 de ani îi intersează doar să-și ia banii. Nu-i mai interesează culorile clubului, performanța. Dacă vede că ceva nu merge bine, ba îl ține la inghinali, ba coapsa stângă, ba coapsa dreapta.

În schimb, jucătorul tânăr are poftă de performanță și nu o să aibă acest comportament. Nu eram supărat dacă pierdeam cu Bihor și cu Csikszereda, cu juniori. Putem reintra în cărți dacă batem la Slatina.

La FC Argeș sunt salarii top, unele chiar de Liga 1. Eu nu sunt adeptul salariilor mari, sunt adeptul bonusurilor de performanță, dar nu-ți vine nimeni pentru bonusuri de performanță. Nu poți să te joci cu mândria unui oraș. Publicul piteștean mănâncă fotbal pe pâine și imediat te taxează”.

Cariera de antrenor a lui Nicolae Dică

Nicolae Dică și-a început cariera de antrenor în 2014, la FCSB, echipă la care a cunoscut consacrarea ca fotbalist. A fost mai întâi secundul lui Costel Gâlcă, apoi a lucrat cu Mirel Rădoi. În 2015 a devenit antrenor principal al echipei FC Argeș, care naviga prin Liga 3, și pe care a ajutat-o să promoveze în Liga 2, în sezonul 2016–2017.

În vara anului 2017, Dică a lăsat FC Argeș și a dat curs ofertei lui Gigi Becali, care l-a numit principal în locul lui Laurențiu Reghecampf. Demis în decembrie 2018, Nicolae Dică s-a întors la FC Argeș în iunie 2019, pentru un scurt mandat, trei luni și jumătate. A plecat din nou din Trivale, secundul lui Rădoi la naționala României.

După experiența de pe banca tricolorilor, ”Nick” a mai bifat cinci echipe: FCSB, Mioveni, FCU Craiova, FC Voluntari și acum FC Argeș. Dică a fost lansat ca fotbalist de gruparea din Trivale.