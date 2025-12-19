„Este jucătorul care desenează cel mai bine din SuperLiga”. Mircea Lucescu se poate baza pe el contra Turciei!

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan traversează un moment pozitiv în Superliga României, Căpitanul lui Dinamo a înscris și a oferit o pasă decisivă în partida cu Metaloglobus, 4-0, iar președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre calitățile mijlocașului.

Cine este jucătorul care „desenează” cel mai bine din Superliga

După victoria cu Metaloglobus, Andrei Nicolescu a analizat nivelul la care se află căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan. „(n.r. Cîrjan a crescut enorm) Eu v-am zis. Sunt mândru de ce a făcut Cîrjan și de ceea ce a realizat. Cîrjan e mintea limpede de la mijlocul terenului și astfel de faze (n.r. precum cea de la primul gol al lui Dinamo din victoria cu Metaloglobus) în care își câștigă încrederea îi dau posibilitatea să deseneze și mai frumos.

Eu cred că este jucătorul care desenează cel mai frumos din Superliga, iar din punct de vedere defensiv, pentru un număr 10, cel care depune cel mai mult efort. Îl văd și eu în lotul echipei naționale, dar nu decid eu acolo. Am văzut că e foarte bine monitorizat”, a afirmat oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA. .

Ce realizări are Cătălin Cîrjan în acest sezon

Per total, sezonul în curs este unul foarte bun pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul lui Dinamo a fost titular în toate cele 20 de partide disputate de „câini” în campionat, iar în 14 a fost integralist. Acesta a marcat 4 goluri, singurul fotbalist de la Dinamo cu mai multe reușite în campionat fiind Mamoudou Karamoko (5) și a oferit 5 pase decisive, fiind liderul echipei la acest capitol.

În octombrie, Cătălin Cîrjan a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la prima reprezentativă a României. Mijlocașul a debutat în (2-1), fiind introdus spre finalul jocului, însă apoi nu a fost inclus în lot pentru meciul oficial cu Austria. Absent de pe lista selecționerului pentru „dubla” din noiembrie cu Bosnia și San Marino, Cătălin Cîrjan ar putea reprezenta o variantă pentru barajul cu Turcia, care se va disputa în luna martie.

