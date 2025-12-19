Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Este jucătorul care desenează cel mai bine din SuperLiga”. Mircea Lucescu se poate baza pe el contra Turciei!

Un oficial al unui club important din fotbalul românesc s-a pronunțat cu privire la cel mai creativ număr 10 din Superliga României. Fotbalistul ar putea reprezenta o variantă și pentru echipa națională.
Bogdan Mariș
19.12.2025 | 10:00
Este jucatorul care deseneaza cel mai bine din SuperLiga Mircea Lucescu se poate baza pe el contra Turciei
EXCLUSIV FANATIK
Cătălin Cîrjan ar putea să reprezinte o variantă pentru Mircea Lucescu la barajul Turcia - România. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan traversează un moment pozitiv în Superliga României, Căpitanul lui Dinamo a înscris și a oferit o pasă decisivă în partida cu Metaloglobus, 4-0, iar președintele „câinilor”, Andrei Nicolescu, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre calitățile mijlocașului.

Cine este jucătorul care „desenează” cel mai bine din Superliga

După victoria cu Metaloglobus, Andrei Nicolescu a analizat nivelul la care se află căpitanul lui Dinamo, Cătălin Cîrjan. (n.r. Cîrjan a crescut enorm) Eu v-am zis. Sunt mândru de ce a făcut Cîrjan și de ceea ce a realizat. Cîrjan e mintea limpede de la mijlocul terenului și astfel de faze (n.r. precum cea de la primul gol al lui Dinamo din victoria cu Metaloglobus) în care își câștigă încrederea îi dau posibilitatea să deseneze și mai frumos.

ADVERTISEMENT

Eu cred că este jucătorul care desenează cel mai frumos din Superliga, iar din punct de vedere defensiv, pentru un număr 10, cel care depune cel mai mult efort. Îl văd și eu în lotul echipei naționale, dar nu decid eu acolo. Am văzut că e foarte bine monitorizat”, a afirmat oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA. Andrei Nicolescu a vorbit în cadrul emisiunii și despre starea în care se află Mamoudou Karamoko și Alexandru Musi înainte de UTA – Dinamo.

Ce realizări are Cătălin Cîrjan în acest sezon

Per total, sezonul în curs este unul foarte bun pentru Cătălin Cîrjan. Mijlocașul lui Dinamo a fost titular în toate cele 20 de partide disputate de „câini” în campionat, iar în 14 a fost integralist. Acesta a marcat 4 goluri, singurul fotbalist de la Dinamo cu mai multe reușite în campionat fiind Mamoudou Karamoko (5) și a oferit 5 pase decisive, fiind liderul echipei la acest capitol.

ADVERTISEMENT
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită...
Digi24.ro
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți

În octombrie, Cătălin Cîrjan a fost convocat în premieră de Mircea Lucescu la prima reprezentativă a României. Mijlocașul a debutat în amicalul cu Moldova (2-1), fiind introdus spre finalul jocului, însă apoi nu a fost inclus în lot pentru meciul oficial cu Austria. Absent de pe lista selecționerului pentru „dubla” din noiembrie cu Bosnia și San Marino, Cătălin Cîrjan ar putea reprezenta o variantă pentru barajul cu Turcia, care se va disputa în luna martie.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață

Dinamo ȘI-A GĂSIT ATACANTUL pentru TITLU! ANUNȚUL lui Andrei Nicolescu după 4-0 cu Metaloglobus

Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul...
Fanatik
Suporterii FCSB pun presiune pe jucători înaintea derby-ului cu Rapid! „Ăsta e focul nostru”
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la...
Fanatik
Gigi Becali, declarație tare despre Marius Șumudică! Știe cu cine ține antrenorul la derby-ul FCSB – Rapid. Exclusiv
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați...
Fanatik
După ce a primit cadou 1.000.000 de euro, Gigi Becali anunță jihadul: „Atacați toate stihiile. Vreau și titlul, și Europa League!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
iamsport.ro
Adrian Mititelu, derapaj la adresa principalului contestatar: 'Un schizofrenic care chirăie de foame'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!