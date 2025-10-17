Sport

“Este o ruşine pentru fotbalul românesc ca FC Botoşani să fie pe primul loc!” Declaraţia care dă foc Superligii

FC Botoşani este lider în SuperLiga după primele 12 etape. Giovanni Becali a dezvăluit că este o ruşine ca echipa lui Valeriu Iftime să fie peste granzii FCSB, Dinamo, Rapid sau Universitatea Craiova.
Marian Popovici
17.10.2025 | 20:12
EXCLUSIV FANATIK
SuperLiga are un lider surpriză după 12 etape. FC Botoşani a suferit o singură înfrângere, 1-2 pe Giuleşti, şi conduce clasamentul cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid şi unul în plus faţă de Universitatea Craiova.

Giovanni Becali a avut o remarcă dură vis-a-vis de clasamentul din SuperLiga, spunând că e o ruşine pentru campionatul românesc ca FC Botoşani să fie lider în prima ligă:

Ca să fii un antrenor bun, trebuie să ai şi un patron bun, cu bani. De ce în România, în momentul ăsta, pe locul 1, în campionat, este FC Botoşani? Este o ruşine ca în campionatul românesc să fie o echipă ca Botoşani să fie pe primul loc.

Este de neconceput. Aşa cum spui că e de neconceput ca PSG să nu ia campionatul, cu cei mai buni jucători. Aşa e de neconceput, ca ăştia să fie pe primul loc cu cei mai slabi jucători. Cu ghilimelele de rigoare. Jucători no name. Cam asta. Aţi înţeles sau nu?”, a dezvăluit Ioan Becali la Giovanni Show.

FCSB şi CFR Cluj rămân departe de primele locuri

Celebrul impresar e de părere că Marian Copilu va avea o misiune grea la CFR Cluj, echipă care a mai pierdut două puncte în deplasarea de la Csikszereda, după un penalty acordat în minutul 90+5:

„Am văzut meciul. În minutul 90+5 a fost penalty. Dar a fost corect acordat. Vreţi să vă spun ceva… Câte puncte are CFR Cluj? Tot atâtea ca FCSB. De aia zic că e o ruşine că Botoşani e pe primul loc.

Dar şi pentru Dinamo şi Rapid e o ruşine. Tot ce e sub Botoşani, până la CFR Cluj şi FCSB este o ruşine pentru fotbalul românesc. Pe Botoşani i-a ţinut vreo 2-3 ani Gigi Becali. Îl vrăjea Iftime, i-a vândut şi nişte jucători”, a dezvăluit Giovanni Becali.

Când joacă FC Botoşani cu FCSB, Dinamo, Rapid şi Universitatea Craiova

FC Botoşani a disputat până acum toate derby-urile în tur. A suferit o singură înfrângere, 1-2 cu Rapidul, a reuşit să învingă FCSB cu 2-0 şi a remizat atât de Dinamo, cât şi cu Universitatea Craiova.

Următorul derby pentru liderul surpriză este cu Dinamo, pe 22 noiembrie. Până la finalul anului, FC Botoşani va juca şi returul cu Rapid, pe 6 deembrie. FC Botoşani va evolua cu Universitatea Craiova şi FCSB în 2026.

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
