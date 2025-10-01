“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui Dinamo, stupefiați după ce construcția noii arene va fi din nou amânată. Exclusiv

În ciuda faptului că în cele din urmă oficialii lui Dinamo s-au arătat dezamăgiți de tergiversarea lucrărilor.

Întârzierile de la construcția noii arene, îi dezamăgește pe oficialii lui Dinamo

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatul , care este situația cu construcția stadionului Dinamo, președintele Andrei Nicolescu a mărturisit că nu mai are nicio informație în plus.

”Nu știu ce să spun, este o telenovelă deja. Informațiile publice pe care le aveți voi, le am și eu. Din păcate, nimic nu e clar. Nici nu e o informație la care să pot să comentez. Să ai o informație de genul ‘am semnat niște acte, dar nu mai sunt valabile’, nu am ce să comentez la asta. E o telenovelă și nu o înțeleg.

(n.r. – Deci termenul ăla de 2 ani devine fantezist la cum se mișcă lucrurile) Din păcate, Dinamo suferă aici. Încercăm să transformăm cele două stadioane pe care le avem în București într-un fel de casa lui Dinamo și să ne pregătim cât mai bine pentru momentul ăla. Când va veni el, nu știu.

Cred că sărim din predicția pe care o aveam pentru primul meci, inițial 2027 și acum 2028. Nu e un subiect pe care să vreau să-l dezvolt, pentru că nu știu, doar dezamăgire pot să exprim”, a declarat Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cât costă construcția stadionului Dinamo

Startul lucrărilor la noul stadion al lui Dinamo au fost amânate pentru moment din cauza faptului că actele care au fost deja semnate nu mai sunt valabile. În acest moment se așteaptă avizul de la CSI pentru demolarea vechii arene și începerea noii construcții.

În Ștefan cel Mare ar trebui să se ridice un stadion acoperit de 25.000 de locuri, care ar urma să coste aproximativ 117.000.000 de euro. Noua arenă ar trebui să aibă spații încăpătoare pentru echipe, patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori, dar și o zonă destinată presei.