Este oficial: care e cauza exploziei de la Poliția din Lugoj. Ce au descoperit autoritățile după ce a fost excavată zona. Video

S-a aflat care este cauza oficială a exploziei care a avut loc la Poliția din Lugoj pe 14 ianuarie 2026, în urma căreia doi polițiști au suferit arsuri minore. Informațiile prezentate în premieră de FANATIK, în ziua în care s-a produs deflagrația, sunt confirmate acum de procurorii care au efectuat cercetări la fața locului în ultimele 48 de ore.

S-a aflat cauza exploziei de la Poliția din Lugoj: ce s-a descoperit după excavații

Așa cum precizam din 14 ianuarie, explozia a fost provocată de o țeavă de gaz aflată sub clădirea care aparține Poliției din Lugoj, o conductă de pe coloana principală prezentând o fisură care a permis acumularea de gaz, chiar sub imobilul care a bubuit.

Experții de la INSEMEX Petroșani au ajuns pe 15 ianuarie la fața locului și, în urma săpăturilor, au descoperit Criminaliștii din cadrul IPJ Timiș au colaborat cu ISU Banat, dar și cu reprezentanții societății de distribuție a gazului. FANATIK a aflat că este vorba despre compania Delgaz, cea care acum trebuie să facă reparații la țevi sau chiar să le înlocuiască.

Pentru protejarea lugojenilor care stau pe strada unde a avut loc incidentul, furnizarea de gaz natural a fost oprită, din motive de siguranță. încearcă acum să afle dacă nu cumva există și alte fisuri, pentru ca situația să nu se repetă peste câteva zile, după ce se va da drumul din nou la gaz.

„Activitățile de excavație vor continua, astfel încât să se stabilească dacă există și alte defecțiuni la coloana de gaz”

„În urma activităților de specialitate desfășurate de experții INSEMEX Petroșani, criminaliștii din cadrul IPJ Timiș în colaborare cu ISU Banat și reprezentanții societății de distribuție a gazului a fost identificată o fisură la conducta de gaz de pe coloana principală, de unde se presupune ca ar fi pornit acumularea de gaze, ce a dus la deflagrația produsă la anexa sediului principal al Poliției municipiului Lugoj. Activitățile de excavație vor continua, astfel încât să se stabilească dacă există și alte defecțiuni la coloana de gaz. În funcție de constatările efectuate, defecțiunile vor fi remediate de către societatea furnizoare de gaz, pentru ca ulterior, doar în condiții de siguranță, să fie reluată distribuția de gaze naturale către populație”, transmit criminaliștii de la IPJ Timiș.

Firma care furnizează gaz, nicio reacție

În imaginile de mai jos se pot vedea săpăturile serioase făcute de investigatori, în locul unde a avut loc explozia, zona arătând ca după cutremur sau vreun bombardament. FANATIK a contactat și firma de gaze Delgaz pentru un punct de vedere cu privire la cele relatate mai sus, însă până la ora publicării știrii nu am primit niciun răspuns.

Dosar penal deschis în acest caz

Imediat după ce a avut loc explozia, a fost deschis un dosar penal pentru patru infracțiuni, printre care vătămare din culpă și distrugere din culpă. „Având în vedere evenimentul din această dimineață, am venit să clarific anumite aspecte. S-a deschis dosar penal pentru săvârșirea a patru infracțiuni de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj. Cele patru infracțiuni pentru care se fac cercetări sunt: vătămare din culpă, distrugere din culpă și două infracțiuni pentru nerespectarea normelor de sănătate și securitate în muncă. Ceea ce vă putem spune este că clădirea în care s-a produs deflagrația nu era racordată la sistemul de gaz și nu are legătură cu clădirea principală a Poliției Lugoj”, a transmis un reprezentant al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Timiș.

