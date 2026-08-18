Sport

Este OFICIAL! CFR Cluj are un nou șef. Neluțu Varga, prima reacție: „De astăzi va intra în pâine, eu vreau să fac pasul în spate”

Veste uriașă pentru CFR Cluj! Neluțu Varga, patronul ardelenilor, a dezvăluit că formația de la poalele Feleacului va avea un nou președinte, care vine direct din Elveția
Cristian Măciucă
18.08.2026 | 14:00
Este OFICIAL CFR Cluj are un nou sef Nelutu Varga prima reactie De astazi va intra in paine eu vreau sa fac pasul in spate
breaking news
Este OFICIAL! CFR Cluj are un nou șef. Neluțu Varga, prima reacție: „De astăzi va intra în pâine, eu vreau să fac pasul în spate” FOTO: Fanatik
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Ioan Varga, patronul lui CFR Cluj, a dezvăluit că gruparea din Gruia va avea un nou președinte. Este vorba despre antreprenorul elvețian Hendrik Klein, care urmează să preia funcția în perioada următoare.

Neluțu Varga a anunțat că un elvețian vine să preia frâiele la CFR Cluj

Conform gsp.ro, un consorțiu format în jurul unor oameni de afaceri elvețieni ar urma să preia clubul de la Ioan Varga în următoarele 12 luni. În acest proces, Hendrik Klein ar urma să joace un rol important, odată cu instalarea sa în funcția de președinte al grupării din Gruia. Venirea lui Klein este doar primul pas pe care CFR Cluj îl face spre schimbarea acționariatului.

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„Mai ajut clubul doar un an și, după aceea, îmi văd de treaba mea și de familia mea. M-am săturat să fiu înjurat pe toți banii mei. Eu și familia mea nu mai acceptăm asta. Președintele acesta elvețian o să vină împreună cu alți oameni de afaceri să ajute clubul în perioada următoare, să achite din datorii și, încet-încet, să ne însănătoșim.

Când va ajunge pe zero clubul, vom trece și la partea a doua a planului, și anume cedarea acțiunilor pe care eu le mai am în club. Am de recuperat o sumă foarte mare de bani, dar o să ne înțelegem și vom face în așa fel încât să fie bine pentru toată lumea”, a declarat Neluțu Varga pentru sursa menționată anterior.

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Când va renunța Neluțu Varga definitiv la CFR Cluj

Varga a detaliat și procesul prin care intenționează să renunțe definitiv la controlul asupra clubului CFR Cluj. „E o tranzacție în doi pași. Acesta e primul pas, numirea noului președinte. E prima tură, e prematur să discutăm despre viitor, însă vreau să ies din club. O să mai ajut clubul cu tot ce trebuie în această perioadă, însă mi-a ajuns și m-am săturat. Nu o să renunț pe degeaba la acțiuni, pentru că am foarte mulți bani de recuperat, însă o să găsim o modalitate și o soluție ca să fie bine pentru toată lumea și pentru ca CFR să nu aibă probleme din această cauză.

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O să fie domnul președinte acum responsabil și cel care va conduce clubul, împreună cu Marian Copilu, Marian Băgăcean și Iulian Vascu. Am mare încredere că vor rezolva problema. Am încredere și în Marian Sumudică, că o să redreseze problemele”, a mai spus boss-ul ardelenilor.

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Cine e Hendrik Klein, noul șef din Gruia

Hendrik Klein este un antreprenor originar din Zurich, care s-a implicat în activitatea lui FC Locarno, un club din eșaloanele inferioare ale fotbalului elvețian. Acesta a avut responsabilități în zona de marketing și finanțe a clubului. În iulie 2026, după un conflict cu oficialii grupării, Klein și asociatul său, Samuel Grigo, au acționat clubul în instanță, solicitând recuperarea sumei de 100.000 de franci elvețieni.

„Vine un preşedinte nou, o spun acum în premieră! Va veni un preşedinte nou în funcţia mea, este din Elveţia. A sosit ieri şi va intra în pâine. Hendrik Klein e numele lui, se schimbă conducerea. Eu vreau să fac pasul în spate, să-mi văd de familie şi să se ocupe lui. De astăzi va fi, de astăzi!

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Eu îi ajut cu banii ca şi până acum, dar să se ocupe ei, eu îmi văd de treaba mea şi de afacerile mele, să nu mi se mai spargă mie toate în cap. Este un om care a fost în acţionariat la Basel, e om serios şi care ştie joaca. Face parte din ăia cu care au fost discuţii în trecut – acum s-au concretizat. Am înţeles că astăzi e deja acolo şi semnează.

N-am niciun sentiment, sunt atât de supărat pe cei care te critică pe banii tăi. În plus, eu n-am avut niciun câştig. Tot ce am făcut, am făcut pentru fotbalul din Cluj. Am făcut cât am putut eu, mi-am băgat bănuţii mei şi nu e plăcut să vezi că familia îţi zice ‘Eşti chiar nebun, mai bagi bani?’.

Am zis că le mai bag bani anul ăsta şi de acolo încolo ei să se descurce. Cu UTA nu ştiu nimic nou momentan, a fost la cald, momentan mă gândesc la asta. Sper doar să ajut clubul CFR şi vedem mai departe. Când o să mai facă ce-am făcut eu în fotbal, mai discutăm!”, a declarat Neluțu Varga, la primasport.ro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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