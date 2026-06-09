Este oficial! Clubul din SuperLiga României a intrat în insolvență

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Petrolul Ploiești a ajuns la fundul sacului, iar ultima soluție legală este intrarea în insolvență. Prahovenii au depus cererea săptămâna trecută, iar la cinci zile distanță Tribunalul Prahova a acceptat-o, ceea ce înseamnă că „găzarii” au intrat oficial în insolvență.

Este oficial! Instanța a aprobat cererea de intrare în insolvență a Petrolului

În data de 8 iunie 2026, Tribunalul Prahova a decis deschiderea procedurii generale a insolvenței împotriva Asociației Clubul Sportiv Petrolul 52, după admiterea cererii formulate de debitor. Hotărârea marchează intrarea oficială a clubului într-o procedură de reorganizare judiciară.

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Intrarea în insolvență nu echivalează cu falimentul, ci reprezintă începutul unei proceduri de reorganizare în care clubul își va putea continua activitatea sub supraveghere judiciară, în încercarea de a-și achita datoriile, și de a-și stabiliza situația financiară.

Comunicatul emis de Tribunalul Prahova

Instanța a stabilit mai multe termene procedurale importante, iar până la 17 iulie 2026 administratorul judiciar trebuie să prezinte raportul privind cauzele insolvenței și eventualele persoane responsabile: „Soluția pe scurt: Admite cererea debitoarei. În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență dispune deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitoare. În temeiul art. 73 raportat la art. 45 alin. 1 lit. d) din lege desemnează administrator judiciar provizoriu pe practicianul în insolvență DINU, URSE și ASOCIAȚII S.P.R.L., ce va îndeplini atribuțiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remunerație provizorie de 5.000 lei.

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În temeiul art. 66 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 conexează cererea creditorului SNM NG360 INTERNATIONAL SOCCER MANAGEMENT S.R.L. de deschidere a procedurii insolvenței cu privire la debitoarea ASOCIAȚIA CLUBUL SPORTIV PETROLUL 52 la prezenta cerere și califică cererea creditorului SNM NG360 INTERNATIONAL SOCCER MANAGEMENT S.R.L. drept declarație de creanță. În temeiul art. 99 din lege, dispune notificarea deschiderii procedurii debitoarei tuturor creditorilor indicați de aceasta și Oficiului Registrului Comerțului în vederea efectuării mențiunii și prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvență și într-un ziar de largă circulație.

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În temeiul dispozițiilor art. 71 alin. 2 din lege dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de dispozițiile art. 100 din lege. Fixează următoarele termene: 17.07.2026, termen pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului privind cauzele și împrejurările care au dus la apariția insolvenței, cu menționarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art. 97 alin. 1 din lege; 10 zile de la primirea notificării, reprezentând termenul-limită pentru depunerea de către creditori a opozițiilor și termenul de soluționare a opozițiilor de 10 zile după formularea acestora, conform art. 100 alin. 1 lit. a) din lege; 20.07.2026, termen-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanțelor asupra averii debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. b) din lege; 07.08.2026, termen-limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea și comunicarea tabelului preliminar al creanțelor, potrivit art. 100 alin. 1 lit. c) din lege; 31.08.2026, termen-limită pentru definitivarea tabelului creanțelor, conform art. 100 alin. 1 lit. d) din lege; 11.08.2026, data ședinței adunării creditorilor, ora și locul urmând a fi stabilite de administratorul judiciar provizoriu, care va convoca toți creditorii debitoarei, conform art. 100 alin. 1 lit. e) din lege. Administratorul judiciar va dispune efectuarea notificărilor prevăzute de art. 99 din lege către toți creditorii indicați de debitoare în lista depusă conform art. 67 alin. 1 lit. c) din lege.

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Dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, conform art. 39 alin. 3 din lege. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta încheiere tuturor instanțelor în a căror circumscripție își are sediul debitoarea, precum și băncilor la care aceasta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acțiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanțelor împotriva debitoarei sau a bunurilor acesteia. Fixează termen la 14.10.2026, ora 11:00 și pune în vedere administratorului judiciar să întocmească raport lunar cuprinzând descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuțiile conform art. 59 din lege. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apelul urmând a se depune la Tribunalul Prahova. Pronunțată astăzi, 08.06.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”, se arată în comunicatul emis de

Conducerea Petrolului fuge de faliment. Care este planul prahovenilor

FANATIK a discutat cu Cristian Fogarassy, vicepreședintele clubului, care i despre planul conducerii pentru a evita falimentul: „Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare. Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului.

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Așteptăm decizia instanței legată de aceste datorii, după ce va fi prezentat planul de către specialiștii cu care lucrăm. Totul va fi făcut legal, nu sunt ipocrit, nu ascund că sperăm ca datoriile să se diminueze consistent. E o sumă în jurul valorii de 9 milioane de euro. Aproape jumătate din acești bani, circa 4,4 milioane de euro, sunt datorii către fisc. Această datorie provine însă și din penalitățile de circa 2 milioane apărute pentru cele 2,4 milioane de euro neachitați la timp”, a spus Cristian Fogarassy pentru FANATIK.