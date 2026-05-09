Este oficial! Iranul a anunțat pe site-ul Federației dacă participă sau nu la Cupa Mondială 2026

Mai este doar o lună până la startul Campionatului Mondial, iar Iranul a venit cu o decizie oficială în ceea ce privește participarea sa la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume. Federația Iraniană de Fotbal a anunțat că nu se pune problema ca echipa lor națională să nu participe, însă au pus mai multe condiții.

Este oficial! Iran va participa la Campionatul Mondial din 2026

În contextul conflictului deschis pe care Iran îl are în acest moment cu Statele Unite ale Americii, discuția despre o posibilă retragere a naționalei de fotbal din turneul final a fost luată foarte în serios. Deși au apărut numeroase zvonuri Iranul confirmă, în cele din urmă, că va participa la Campionatul Mondial ce va fi găzduit de SUA, Canada și Mexic.

„Vom participa cu siguranţă la Cupa Mondială din 2026, dar ţările gazdă trebuie să ţină seama de preocupările noastre”, a declarat federaţia iraniană pe site-ul său oficial. „Vom participa la turneu, dar fără a renunţa la credinţele, cultura şi convingerile noastre. Nicio putere externă nu poate priva Iranul de participarea la o competiţie pentru care s-a calificat pe merit”, a adăugat Federația Iraniană de Fotbal.

Ce condiții impune Iranul pentru participarea la Campionatul Mondial

Mehdi Taj, președintele federației, a explicat vineri, 9 mai, că este nevoie ca 10 condiții să fie îndeplinite pentru participarea Iranului în siguranță la evenimentul din această vară. Printre aceste condiții se regăsesc acordarea vizelor și respectarea personalului, a drapelului iranian și a imnului național.

Se solicită un nivel special de securitate în toate locurile prin care jucătorii și stafful vor trece: aeroport, hotel, stadion. Secretarul de stat al SUA a avertizat că unii delegați iraniei care au legături cu Gardienii Revoluției nu vor obține viza, însă „Toţi jucătorii şi membrii staffului tehnic, în special cei care şi-au efectuat serviciul militar în cadrul Gardienilor Revoluţiei Islamice (…) trebuie să obţină vize fără nicio problemă”, se mai arată în mesajul președintelui federației. Confirmarea participării Iranului la Campionatul Mondial a venit și de la președintele forului internațional, Gianni Infantino. Iranul va face parte din Grupa G și se va duela cu Noua Zeelandă, Belgia și Egipt.