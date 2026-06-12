Este oficial! Marius Alexe, antrenor la Dinamo

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Marius Alexe (36 de ani), fost fotbalist important la Dinamo în urmă cu ceva timp și fost căpitan al echipei din „Ștefan cel Mare”, retras prematur din activitatea profesionistă din cauza mai multor accidentări grave, se ocupă de câțiva ani de dezvoltarea sectorului juvenil. El a fondat propria academie de fotbal, iar destul de recent a făcut în acest sens un parteneriat cu cei de la Udinese.

Marius Alexe, antrenor la echipa U18 de la Dinamo

Despre această chestiune a vorbit pe larg în urmă cu doar câteva luni cu ocazia La finalul anului trecut, Alexe a fost cooptat în staff-ul tehnic al Academiei Dinamo, iar acum a fost numit în funcția de antrenor la grupa U18 de la clubul din SuperLiga. „Puțini oameni întruchipează spiritul tânăr dinamovist la fel de autentic precum Marius Alexe. Format în Academia Dinamo și lansat în fotbalul mare de clubul din Ștefan cel Mare, Marius reprezintă exemplul perfect al jucătorului care a parcurs toate etapele dezvoltării sportive până la prima echipă. Produs 100% al școlii dinamoviste, Alexe a debutat la nivel de seniori pentru Dinamo și a adunat 161 de meciuri în tricoul alb-roșu, marcând 41 de goluri și contribuind la câștigarea Cupei României și a Supercupei României în sezonul 2012-2013.

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Revenirea sa în cadrul Academiei SC Dinamo 1948 reprezintă mai mult decât o simplă numire în staff-ul tehnic. Este întoarcerea acasă a unui fost elev al academiei, care înțelege perfect valorile, tradiția și responsabilitatea pe care le presupune tricoul lui Dinamo. În decembrie 2025, clubul a anunțat oficial integrarea lui Marius Alexe în staff-ul tehnic al Academiei Dinamo, considerându-l un model pentru noile generații de jucători. Ca antrenor al Grupei de Tineret în sezonul 2026-2027, Marius Alexe își propune să transmită jucătorilor nu doar cunoștințe tehnico-tactice, ci și cultura performanței specifice clubului Dinamo: disciplină, caracter, spirit de sacrificiu și dorința permanentă de progres.

Experiența sa de fost atacant la nivel înalt, combinată cu activitatea desfășurată în dezvoltarea copiilor și juniorilor, oferă tinerilor fotbaliști un mentor care a trăit pe propria piele drumul de la academia clubului până la performanța de senior. Prin profesionalism, experiență și atașamentul profund față de club, Marius Alexe reprezintă una dintre figurile care pot contribui la formarea noii generații de jucători dinamoviști și la consolidarea identității Academiei SC Dinamo 1948. Crescut de Dinamo. Format de Dinamo. Întors pentru a construi viitorul lui Dinamo”, au informat cei de la academia lui Dinamo prin intermediul Facebook.

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Câți bani a băgat până acum Marius Alexe în academia sa de fotbal

În legătură cu acest aspect fostul fotbalist a oferit detalii extrem de interesante : „M-am îndreptat foarte rapid spre deschiderea unei academii de fotbal. M-a ajutat foarte mult șansa să colaborez cu o echipă din Italia. M-a ajutat atât ca manager de academie, cât și ca antrenor. Am văzut cum se pregătesc acolo antrenamentele. Am înțeles ce înseamnă să devii antrenor. Începem al 4-lea an și încep să se vadă roadele. Ușor, ușor o să iasă la iveală. Când am deschis academia mi-am spus că îmi doresc să văd fotbaliști crescuți de mine. Aveau 11-12 ani când am deschis academia. Mulți dintre ei au plecat și în Antalya, la schimburi de experiență. Joacă bine. Cred că anul viitor mulți dintre ei ar trebui să facă pasul la echipa de seniori.

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Nu sunt adeptul fotbalului de masă. Am vrut la academie, la grupele de elită, copii care chiar să fie pasionați de fotbal. Noi plătim anual franciza. Este o sumă destul de mică, în jur de 5000 de euro pe an. Ne ajută părinții. Ca să îți faci echipe bune trebuie să bagi bani. E și o ambiție personală. Trebuie să se vadă evoluție. Am făcut destule sacrificii. Pe unii copii i-am ajutat foarte mult. Majoritatea părinților aleg un club la care nu se plătește cotizație. Au văzut însă unii cât de mult muncim. Este o mândrie pentru părinți nivelul la care au ajuns copiii lor.

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Am primit totul de la fotbal și am zis să dau ceva înapoi acum. Nu cred că neapărat financiar, dar am dat mai departe pasiunea. Mulți poate au spus că s-au mai deschis academii și s-a renunțat ușor la ele. Mi-am asumat ceva în fața acestor copii. Asta m-a făcut să merg mai departe. Încerc să ajut fotbalul românesc, să îi ajut pe copii să își creeze un mod de viață așa cum trebuie. Nu știu câți bani am băgat. Acum ceva vreme calculasem 50-60 de mii de euro. S-au mai amortizat, am băgat la loc. Nu mă gândesc prima dată la partea financiară”.