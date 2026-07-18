Este oficial! Nadia Comăneci a primit cadoul de 8 milioane de euro de la Ion Țiriac, fix la 50 de ani de la Montreal: ”Femeia perfectă”

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Așa cum a promis în urmă cu ceva vreme, Ion Țiriac a construit o sală de gimnastică la Otopeni, prin fundația pe care o deține, pentru a marca 50 de ani de la momentul în care Nadia Comăneci a luat prima notă de 10 din istoria acestui sport la Jocurile Olimpice.

Ion Țiriac i-a dăruit Nadiei Comăneci cadoul promis

Exact în de la momentul fabulos petrecut la Montreal, sala de gimnastică de la Otopeni, care va purta numele marii campioane a României, a fost inaugurată cu mult fast.

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La eveniment au fost prezente nume uriașe ale sportului românesc, printre care Gică Hagi, Ilie Năstase, Lucian Bute, Mihai Covaliu, Elisabeta Lipă, Marius Urzică, Andreea Răducan, Camelia Potec, dar și premierul interimar Ilie Bolojan. Au mai participat Alexandru Țiriac, fiul omului de afaceri, dar și mama și fratele Nadiei Comăneci.

S-au ținut o serie de discursuri, iar apoi a fost dezvelită statuia ce o reprezintă pe Nadia Comăneci. În finalul evenimentului, fost mare gimnastă a mers în fața sălii și a tăiat panglica împreună cu Ion Țiriac și Ilie Bolojan.

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Ion Țiriac, discurs emoționant

Primul care a luat cuvântul la inaugurarea noii săli de gimnastică a fost Ion Țiriac, cel care . El a ținut să-i mulțumească Nadiei Comăneci pentru faptul că a pus România pe hartă cu performanțele sale.

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”O fătucă care nu avea încă 15 ani, în mai puțin de un minut, dar după mii și mii de ore de muncă asiduă, a devenit regina lumii, și nu doar a lumii sportive, ci a lumii. Apoi a fost considerată sportiva perfectă, femeia perfectă. Acest dar pe care fata din Onești ni l-a făcut, pentru că e româncă și a rămas româncă, nu poate să ni-l ia nimeni.

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A fost prima care a luat 10, a fost prima perfectă. Au mai fost 6 de 10, dar, să fii prima, rămâi prima. La 50 de ani, îți datorăm și noi ceva. Pentru ca tineretul nostru să încerce să facă ce ai făcut tu. Le mulțumesc partenerilor mei, care au venit cu mine să facă această sală, le mulțumesc sponsorilor pentru utilajele pe care le avem înăuntru.

Aceasta este o extindere a terenului de hochei care funcționează de peste 10 ani, prin care au trecut peste 10.000 de tineri. Piscina de lângă e terminată și urmează aceleași linii. Nadia, nimeni nu ne poate lua acel cadou pe care tu ni l-ai făcut. Încearcă să îi înveți pe cei care se uită la tine. Îți mulțumesc că nu uiți de unde ai plecat, că ești alături de noi.

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Să ai mii de fete și băieți care să urmeze treptele pe care le-ai urmat tu prin această sală. Mâine dimineață, în această sală, vom avea 300 de copii. Data viitoare, când Nadia va putea să facă o selecție, sigur vom avea încă 300”, a declarat Țiriac.

Nadia surprinsă de cât de repede s-au mișcat lucrurile

Când i-a venit rândul să vorbească, Nadia Comăneci a recunoscut că nu se aștepta ca această sală să fie gata într-un timp atât de scurt și a povestit discuția pe care a avut-o cu Ion Țiriac la acel moment.

”Domnule prim-ministru, vă mulțumesc că ați venit în această zi istorică, pe care toți românii o sărbătoresc. Echipa mea de la Montreal, care sărbătorește 50 de ani de la succes. Familia mea, care e prezentă și care a contribuit cu ceva la viața mea și la performanța mea.

Domnule Țiriac, acum câteva luni mi-ați spus că vreți să faceți o sală de gimnastică, să sărbătorim 50 de ani de la primul 10. Am zis că e ceva fantastic, ‘puteți avea gata până în 2028?’. ‘Nu, vreau să fac pentru anul viitor, pentru sărbătoarea de 50 de ani’.

M-am uitat la dânsul și am zis: ‘Nu se poate’. ‘E, o să vezi’. Aceasta nu e o clădire aniversară, e o șansă a copiilor mici să trăiască ce am trăi noi acum 50 de ani. Noi am avut puține oportunități, e necesar ca acești copii să facă orice fel de sport. E o investiție pentru tinerii de astăzi.

Sper că o să rămâneți surprinși de frumusețea sălii, pentru că domnul Țiriac nu face nimic mic. Sper ca fiecare dintre cei prezenți aici să fiți alături de noi, pentru a construi asemenea locuri pentru toți copiii, pentru a avea această șansă de a-și găsi visul. Mulțumesc Fundației Țiriac, sponsorilor. Sper ca această zi să fie una istorică”, a spus Nadia Comăneci.

Ilie Bolojan, gest superb pentru Nadia Comăneci

Ultimul care a urcat pe scenă a fost premierul interimar Ilie Bolojan, care i-a oferit un buchet de flori Nadiei Comăneci. Politicanul a ținut să le mulțumească tuturor sportivilor care au adus faimă mondială României.

”Stimați invitați, e o onoare pentru mine să particip la acest eveniment. În primul rând, am venit în semn de respect pentru oamenii care reprezintă cu demnitate România, care au dus numele țării noastre pe meridianele Globului, care ne-au făcut să vibrăm când imnul României era cântat la marile campionate.

Le mulțumim tuturor campionilor prezenți aici și mulțumim Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut pentru România, reprezentând cu demnitate România. Performanța nu ține doar de talent, ține de muncă, de sacrificii, de efort.

Oamenii care fac performanțe funcționează pentru noi ca niște locomotive. Le sunt recunoscător tuturor celor care fac performanță în sport, în economie, în afaceri. Le sunt recunoscător oamenilor care fac performanță. Sunt aici în semn de respect și pentru oamenii responsabili”, a afirmat Bolojan.