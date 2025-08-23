News

Este pregătit Sistemul de urgență din România să facă față unei crize majore, precum un cutremur? Ce a declarat Raed Arafat, șeful DSU

Raed Arafat a răspuns întrebării care îi frământă pe mulți români. Cât de pregătit este Sistemul de urgență din România în fața unui cutremur.
Claudia Şoiogea
23.08.2025 | 16:22
Va face sau nu față Sistemul de urgență din România unei crize majore. Sursa foto: Hepta

Raed Arafat a fost prezent la deschiderea unei noi Unități de Primiri Urgențe din Alba Iulia. În discursul de la inaugurare, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a vorbit despre nivelul de pregătire al sistemului de urgențe din România în fața unei crize majore, precum un cutremur.

Este pregătit sistemul de urgență din România să facă față unei crize majore?

Sâmbătă, la Spitalul Județean Alba Iulia a fost inaugurată o nouă secție UPU. Noua Unitate de Primiri Urgențe este modernă, dotată cu aparatura necesară, iar investiția s-a ridicat la 2.5 milioane de euro, potrivit alba24.ro. La inaugurare a participat și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat. Șeful DSU a ținut un discurs în cadrul căruia a abordat multe subiecte importante, printre care și nivelul de pregătire al Sistemului de urgență în fața unei crize majore.

Acesta este un subiect care îi preocupă pe mulți români, mai ales în ipoteza unei crize majore, precum un posibil cutremur. În cazul unui astfel de scenariu, Sistemul de urgență de la noi din țară ar trebui să lucreze ca la carte. Raed Arafat are încredere în puterea de operare a acestui sistem, dat fiind faptul că deja a dovedit profesionalism în timpul pandemiei de Coronavirus.

„Am făcut faţă unei pandemii, cu colegii noştri. Unităţile de primiri urgenţe au fost unele dintre liniile de front de lucru şi care au ţinut spatele spitalelor, mai ales când secţiile de terapie intensivă s-au umplut. Şi au devenit o a doua secţie de terapie intensivă în spital. Deci, modul în care au lucrat unităţile de primiri urgenţă în timpul pandemiei a demonstrat că sistemul, ca mod de gândire, ca mod de lucru integrat, este un mod corect.”, a spus Raed Arafat, citat de Agerpres.

Raed Arafat: „Există un grad de burnout la personalul din sistemul medical

La nivelul DSU există numeroase statistici privind rata de burnout în rândul medicilor. Raed Arafat nu a oferit procente concrete, însă a declarat că este conștient de această problemă. Totuși, potrivit șefului DSU, situația a arătat mai bine decât s-ar fi așteptat.

„Ultimele studii au arătat un grad de burnout la un procent din personal. Nu am procentele în capul meu, dar să ştiţi că situaţia a fost mult mai bine decât ne-am aşteptat ca ea să fie, când au fost făcute studiile respective. Studiile trebuie repetate, trebuie luate în dinamică”, a spus şeful DSU.

Ce a spus șeful DSU despre timpul de așteptare din sistemul medical

În ceea ce privește timpul de așteptare în sistemul medical, un alt subiect abordat de Raed Arafat, șeful DSU a declarat că acest sistem nu funcționează pe baza principiului „primul venit, primul servit”. Pacienții sunt tratați în funcție de gravitatea cazului, iar asta presupune înțelegere și răbdare din partea tuturor.

„Trebuie să se înţeleagă că nu am inaugurat un fast-food medical. Aici nu este vorba de o unitate unde intri, ai pretenţii să fie totul făcut în cinci minute şi să ieşi de acolo, cum te duci să cumperi un sendviş de la un fast-food. Şi acolo aştepţi, şi aici aştepţi, pentru că sunt motive de aşteptare.”, a mai declarat Raed Arafat.

