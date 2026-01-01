Este prima dată când se întâmplă așa ceva în Premier League! Borna stabilită de Enzo Maresca după plecarea de la Chelsea

ADVERTISEMENT

Noul an a venit cu o primă lovitură în Premier League. Antrenorul italian Enzo Maresca a plecat de la Chelsea. Londonezii sunt acum nevoiți să se miște rapid și să instaleze un nou tehnician. A fost o premieră absolută în fotbalul englez.

Chelsea a rămas fără antrenor. Enzo Maresca și-a dat demisia

Despărțirea vine într-un moment extrem de sensibil pentru londonezi, aflați în plin sezon și cu obiective importante pe termen scurt. Situația este cu atât mai delicată cu cât Chelsea are un program încărcat în următoarele săptămâni, atât în campionat, cât și în competițiile interne.

Mandatul lui Enzo Maresca la Chelsea a fost unul intens, marcat de încercarea de a implementa un stil de joc modern și de a gestiona un lot numeros, format din mulți jucători tineri. Deși au existat perioade promițătoare, rezultatele oscilante și presiunea constantă din jurul clubului au cântărit decisiv în această despărțire neașteptată.

Prima oară în istoria Premier League când un antrenor pleacă în prima zi a anului

reprezintă o premieră absolută în fotbalul englez modern. Niciodată până acum un antrenor nu a ales să își încheie mandatul chiar în prima zi a anului. Decizia italianului a fost descrisă din interior ca fiind una personală, luată după discuții tensionate legate de direcția sportivă a clubului.

Pentru Chelsea, începutul lui 2026 aduce mai multe semne de întrebare decât certitudini. Clubul trebuie să decidă rapid dacă va merge pe mâna unui antrenor interimar sau dacă va forța instalarea unui nume important chiar din luna ianuarie. Se vorbește despre venirea lui Xavi pe Stamford Bridge.

În vârstă de 45 de ani . El a făcut parte din stafful lui Pep Guardiola la Manchester City, înainte să își înceapă cariera de principal.