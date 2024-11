Este România pregătită pentru un președinte femeie? O influentă femeie de afaceri îi face portretul Elenei Lasconi

Antreprenoarea a afirmat că și-ar dori să avem un președinte femeie, însă se teme că societatea românească nu este pregătită încă pentru a pune o femeie în fruntea țării.

Este România pregătită pentru un președinte femeie?

vede asta din reticența cu care a fost și este primită confederația patronală pe care o conduce și care este o organizație a femeilor antreprenor.

„E un răspuns foarte complicat. Pentru că societatea în care trăim, și fac o paralelă la CONAF, cum a fost primită această organizație și câtă reziliență primește și în ziua de astăzi. Eu îmi dau seama că societatea încă nu este pregătită, dar da, eu îmi doresc. Tot mapamondul și-ar dori.

Pentru asta e nevoie de o mișcare de forță, de un impuls foarte puternic. Eu cred în societățile care sunt conduse de către femei. Mă uit la Maia Sandu, am avut-o invitată anul trecut la Gala CONAF, și am susținut-o și anul acesta. Și-mi doresc să văd mai multe exemple de genul acesta. Am avut Estonia, Finlanda, premier femeie și așa mai departe.

Cred în lucrul acesta. (…) Și să nu uităm că și Regatul Unit a fost condus de o regină. Și dacă ar fi să continuăm putem spune și de Comisia Europeană și de Parlamentul European, care au la vârf alte femei. Deci da, cred în acest model. Dar e nevoie, repet, de un impuls”, a afirmat președinta CONAF pentru FANATIK.RO.

Cristina Chiriac a dezvăluit că o cunoaște personal pe și a explicat care sunt calitățile candidatei USR, care o califică pe aceasta să obțină cea mai înaltă funcție în stat.

„Și mai e nevoie de ceva. Societatea românească, cel puțin așa am perceput-o eu până acum, este foarte critică. Nouă ne place atât de mult jocul ăsta cu critica. Și nu suntem critici doar cu cei de lângă noi sau cu cei pe care îi știm.

Suntem critici și cu cei pe care nu-i știm și, mai mult decât atât, suntem aspri judecători ai propriei ființe, fără niciun fel de dâră de milă. Foarte rar o sa auziți despre români spunând despre ei, chiar dacă-s foarte buni acolo unde sunt la locul de muncă, Băi, sunt cel mai bun. (…) Noi nu suntem blânzi cu noi.

Eu o cunosc personal pe Elena Lasconi. O cunosc din orașul în care m-am născut. Eu sunt cetățean de onoare al municipiului Câmpulung Muscel. O cunosc dinainte de a fi primar. Ceea ce știu despre Elena și știu cu certitudine. Este foarte perseverentă. Când își pune în cap să reușească ceva, reușește.

Mai mult decât atât, nu este îngâmfată. Conștientizează ce are, care-s golurile, ce are de umplut, cere ajutor și își asumă că trebuie să muncească, inclusiv la îmbunătățirea ei.

Ceea ce e fantastic pentru că nu foarte rar ai de a face cu oameni care sunt în jocul politic, care sunt măcinați de orgolii de interese personale și care se așază undeva pe un piedestal și nu-i mai dai de acolo nici cu tunul jos”, a mai spus antreprenoarea la TATULICI la FANAT1K.

