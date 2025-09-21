„Este Sabău în pericol după eșecul cu FC Argeș?”. Șeful lui U Cluj a răspuns abrupt și a vorbit despre contractul pe 2 ani al antrenorului

Ioan Ovidiu Sabău are motive de îngrijorare după ce Președintele „șepcilor roșii”, Radu Constantea, a vorbit despre viitorul tehnicianului la FANATIK SUPERLIGA.

Neluțu Sabău, în pericol să fie demis de la U Cluj: „Echipa mi se pare un pic blazată”

După 10 etape, U Cluj e departe de forma arătată în sezonul trecut, când s-a calificat în cupele europene. „Șepcile roșii” sunt pe locul 9, cu 13 puncte, la o lungime de play-off. Viitorul lui Ioan Ovidiu Sabău poate fi în pericol, mai ales că,

„Cu siguranță nu e ceea ce ne-am așteptat, nu arătăm foarte bine, dar nu avem ce face. Trebuie să ne revenim. Să găsim formula cea mai bună, să legăm 2-3 victorii. Cred că sunt mai mulți factori. Echipa mi se pare un pic blazată. Nu mai avem atitudinea din sezonul trecut, nu mai avem acea răutate. Avem o problemă și în zona ofensivă, nu mai avem ocazii…

(n.r. – Sabău e în pericol?) Nu, nu. Avem un proiect solid, care e bine structurat. Încercăm să mergem cu același staff tehnic pe termen lung pentru a putea să reconstruiască. Și din punct de vedere financiar suntem stabili.

(n.r. – El cât mai are contract? 2 ani?) Da, da. Încă 2 ani. Sezonul acesta și următorul. Continuitatea e cea mai importantă în fotbal și asta încercăm să implementăm.

Am avut un sezon precedent foarte bun, acum, la primele meciuri, care nu sunt foarte concludente, nu e normal să dai vina pe staff-ul tehnic. Cred că noi, toți, ca și club avem o problemă și sper să o identificăm cât mai repede”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Urmează derby-ul U Cluj – CFR Cluj: „Ar fi un moment ideal”

Duelul va avea loc pe Cluj Arena, luni, 29 septembrie, de la ora 21:00. „(n.r. – Când sperați să vină declicul?) Cât mai repede sperăm. Bine ar fi de săptămâna viitoare de la meciul cu CFR Cluj. Ar fi un moment ideal. Să vedem”, a mai spus președintele Universității Cluj.