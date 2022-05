Este sau nu însărcinată? Bianca Drăgușanu, prima declarație oficială: “Noi, femeile, avem nevoie de niște siguranțe”

Frumoasa blondină a intervenit prin telefon în cadrul emisiunii Teo Show, de la Kanal D, unde a spus dacă u omul de afaceri cu care trăiește o poveste de dragoste de circa 2 ani. Vedeta a dat cărțile pe față.

Bianca Drăgușanu, prima reacție despre presupusa sarcină. Ce a dezvăluit vedeta

Bianca Drăgușanu a avut prima reacție oficială despre sarcina despre care se vorbește în ultima perioadă. nu a dorit să ofere prea multe informații, nedorind să confirme.

În aceeași notă, fosta prezentatoare de la Kanal D nici nu a infirmat faptul că este însărcinată cu Gabi Bădălău, precizând că femeile au nevoie de niște siguranțe înainte de a vorbi despre acest subiect.

„Nu am confirmat și nu am infirmat vreodată acest subiect. Nu am vorbit despre el și nici nu o s-o fac și cred că nicio femeie însărcinată nu s-ar putea pronunța public dacă ar fi cazul, să afirme sau să confirme o sarcină pe care nu ar fi sigură.

Noi, femeile, ca să confirmăm un astfel de subiect avem nevoie de niște siguranțe. Trebuie să știi dacă acest copil, dacă ar exista această sarcină, ar fi în siguranță și în regulă.

Eu personal dacă aș fi fost gravidă nu aș fi spus și nu aș fi recunoscut nicio secundă până în clipa în care m-aș fi asigurat că acest copil este în regulă, este ok și este o sarcină pe care aș fi putut să o duc.

Repet, nu am confirmat, nu am infirmat și dacă aș fi fost gravidă nu aș fi recunoscut până în momentul în care aș fi fost sigură pe acest copil și pe sănătatea acestui copil și pe puterea de a duce o sarcină sănătoasă până la capăt.

Nu vreau să discut despre subiectul acesta, nu există nicio speculație la care eu să fi dat curs și nu vreau să dau curs nici unei speculații”, a spus Bianca Drăgușanu în show-ul moderat de Teo Trandafir, la .

Mai exact, iubita lui Gabi Bădălău se referă la faptul că orice viitoare mamă trebuie să aștepte să depășească primele 3 luni de sarcină pentru a fi sigură că totul decurge perfect normal.