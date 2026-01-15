Este scandal total la Rapid! Decizie fără precedent anunțată de fanii giuleșteni. Se întâmplă chiar la meciul cu Metaloglobus

ADVERTISEMENT

Rapid se confruntă cu o situație total neplăcută înainte de reluarea SuperLigii. După ce au criticat dur faptul că ultima partidă amicală din Antalya nu a fost transmisă, suporterii giuleșteni au venit cu un comunicat care va nemulțumi conducerea formației patronate de Dan Șucu.

Peluza Nord Rapid, decizie fără precedent înainte de meciul cu Metaloglobus

Problemele dintre conducerea Rapidului și suporteri continuă și după revenirea lotului din Antalya. După ce fanii au criticat faptul că ultimul meci amical nu a fost transmis, acum au luat o decizie mult mai drastică.

Mai exact, Peluza Nord Rapid a venit cu un comunicat în care a explicat că suporterii vor intra pe stadion la meciul cu Metaloglobus abia în minutul 15 al întâlnirii. Acest lucru se va desfășura sub formă de protest la adresa conducerii.

„Pentru că s-a transmis public faptul că ‘nu se înțelege nemulțumirea fanilor’, Peluza Nord Rapid consideră necesar să ofere o demonstrație practică. Poate explicațiile teoretice nu sunt suficiente.

Astfel, la meciul de sâmbătă cu Metaloglobus, vom face accesul pe stadion în minutul 15.

Aceasta este prima formă de protest împotriva ultimelor decizii (sau lipsei lor) ale conducerii clubului. Nu e nimic radical, nu e nimic complicat. Doar o pauză scurtă, exact cât să se observe ce înseamnă Rapid fără suporteri.

Menționăm, pentru evitarea oricăror confuzii: susținerea noastră este necondiționată”, s-a arătat în debutul comunicatului oferit de Peluza Nord Rapid.

Ce vor face suporterii Rapidului în minutul 15 al întâlnirii cu Metaloglobus

După ce vor pătrunde pe Giulești în minutul 15 în meciul cu Metaloglobus,

„Noi nu suntem angajații clubului, nu avem contracte, fișe de post sau obligații asumate pe hârtie. Nu primim salarii, bonusuri sau prime. Tot ce oferim este pasiune pură, timp, bani din buzunarul propriu și o voce care nu tace.

Dacă uneori alegem să protestăm, o facem pentru că ne pasă, nu pentru că ne obligă cineva sau pentru că avem un interes financiar. Singurul nostru interes este Rapid București.

Îi invităm pe toți suporterii rapidiști care încă mai cred în respectul reciproc să ni se alăture acestui protest. Poate așa, conducerea va înțelege că suporterii nu sunt decor, zgomot de fundal sau o obligație contractuală.

Din minutul 15, revenim la normal: cântăm, susținem echipa și facem ce am făcut mereu: steagurile și eșarfele sus, vocea la maxim”, au mai scris suporterii Rapidului.