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Mihai Stoica a făcut dezvăluiri despre Octavian Popescu, fotbalistul în care FCSB își pusese speranțele pentru un transfer spectaculos în străinătate. Fostul oficial al roș-albaștrilor susține că a încercat din răsputeri să îl ajute pe Tavi să își atingă potențialul, însă anturajul a cântărit mai mult decât sfaturile sale. În exclusivitate la „MM la FANATIK”, Meme a explicat de ce nu a reușit să îl convingă pe jucător să își schimbe alegerile și a dezvăluit că FCSB visa să încaseze peste 20 de milioane de euro în schimbul lui.

Meme Stoica, dezvăluiri despre Tavi Popescu: „Anturajul a învins!”

Octavian Popescu a fost considerat unul dintre cele mai mari talente ale fotbalului românesc, însă evoluția carierei sale nu a confirmat până acum așteptările uriașe de la început. Mihai Stoica a vorbit deschis despre situația fostului jucător de la FCSB și a recunoscut că a depus eforturi considerabile pentru a-l ajuta să facă alegerile potrivite. Întrebat dacă Tavi Popescu este un băiat deștept, Meme a evitat să îi judece inteligența, preferând să vorbească despre influența anturajului și despre deciziile personale.

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„La Tavi e chestie de alegeri în viață. Eu nu că am avut discuții cu el, dar nu există un alt fotbalist pentru care să mă lupt cum am luptat pentru Tavi Popescu, doar că decizia i-a aparținut. E foarte complicat dacă un tânăr se simte bine într-un anturaj să îl extragi de acolo. Eu nu am reușit. Am încercat cu tot ce aveam la dispoziție, dar alegerile au fost ale lui. Nu aș vorbi dacă e deștept sau nu, ci aș discuta despre orientare”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

„A căzut de sus și nu poate să se ridice!” Ce spune Meme despre obiceiurile lui Tavi Popescu

Mihai Stoica a dezvăluit că, în perioada în care lucra îndeaproape cu Octavian Popescu, avea impresia că tânărul fotbalist se ferește de obiceiurile nocive. Potrivit lui Meme, jucătorul manifesta o aversiune puternică față de alcool și față de anumite produse cu nicotină folosite de alți fotbaliști.

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„Am avut senzația, când am început să lucrăm, că fuge de probleme. Dacă e un anturaj în care cineva bea, fuge de acolo, pentru că el nu suportă băutura. Când mulți fotbaliști importanți își băgau porcăriile alea sub buză ca să nu fumeze, i-am spus: «Să nu cumva să te prind vreodată». Mi-a zis că nu suportă cum miros alea, doar când îi vede pe alții prin autocare i se întoarce stomacul pe dos”, a povestit Stoica.

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Criticile lui au vizat influența anturajului asupra carierei fotbalistului: „Uite că, până la urmă, a căzut și el și a căzut de sus și nu poate să se ridice. Anturajul a învins. Nu știu ce șanse are, n-am mai schimbat cu el nici mesaje după ce a plecat în Grecia. Nu pot băga minte în cap, doar dacă e deschidere din partea lui”, a continuat fostul oficial al FCSB.

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FCSB visa să îl vândă pe Tavi Popescu cu peste 20 de milioane de euro: „Era un geniu!”

Mihai Stoica a dezvăluit că erau atât de mari încât FCSB lua în calcul un transfer-record. Fostul conducător al roș-albaștrilor susține că talentul mijlocașului era evident la antrenamente, unde impresiona inclusiv fotbaliștii cu experiență.

„Eu îl vedeam singurul jucător capabil să ajungă la o echipă mare afară, unde să dea randament, iar noi să batem toate recordurile la suma câștigată pe urma lui. Ne gândeam că îl dăm cu peste 20 de milioane. La cum îl vedeam la antrenament era un jucător care nu ar putea face notă discordantă nici la Barca, nici la City. Așa îl vedeau și toți colegii lui, care erau mai mari, iar toată lumea spunea că e geniu”, a mărturisit Meme Stoica.

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Acesta a enumerat și calitățile care îl făceau pe Tavi Popescu atât de special: driblingul, tehnica de lovire a mingii, viziunea și viteza: „Avea dribbling, lovirea mingii, dar și viziune. La teste era primul, se bătea cu Radunovic. Are Risto o viteză extraordinară, dar Popescu avea niște calități… Nu avea forță, dar nici nu avea nevoie. Eu mă gândeam că va fi jucător de foarte mulți bani”, a explicat Stoica.

De ce crede Meme Stoica că un transfer de 30 de milioane de euro din România este aproape imposibil

Mihai Stoica a explicat că, dincolo de , un transfer de peste 20 sau 30 de milioane de euro ar fi depins și de performanțele europene ale FCSB. În opinia sa, cluburile dispuse să investească asemenea sume urmăresc în special jucători care confirmă în Liga Campionilor.

„Ca să se poată lua jucătorii ăștia, trebuia să fie și echipa în Ligă. Europa League nu este o piață pentru cluburile care plătesc 30-40-100 de milioane. Trebuia să joace în Ligă și să facă un rezultat mare acolo, ceea ce era, practic, imposibil”, a spus fostul oficial.

Stoica a oferit și exemplul clubului norvegian Bodø/Glimt, pe care îl consideră o excepție în privința performanțelor europene obținute cu un buget comparabil: „Singura echipă de nivelul nostru, la nivel de buget, care a putut să facă asta în Ligă a fost Bodø/Glimt. Ei și-au vândut atacantul danez la Celtic cu 11 milioane. Așa și noi l-am dat pe Man. Deci e aproape imposibil ca un jucător de fotbal din România să plece undeva pe 30 de milioane de euro”, a concluzionat Mihai Stoica.