Sport

Este tot mai aproape de transferul la FCSB: „Mâine sau poimâine va semna”

FCSB este tot mai aproape să oficializeze transferul atacantului cu care se află în negocieri. Mihai Stoica a făcut anunțul în direct.
Răzvan Rădulescu
11.08.2026 | 21:48
Este tot mai aproape de transferul la FCSB Maine sau poimaine va semna
ULTIMA ORĂ
MM Stoica a vorbit despre atacantul care urmează să semneze cu FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

FCSB caută să întărească lotul pe fondul rezultatelor nefaste pe care le-a înregistrat atât în campionat, cât și în cupele europene. MM Stoica a anunțat în direct că atacantul cu care FCSB se află de ceva timp în negocieri urmează, mâine sau poimâine, să semneze contractul cu fosta campioană a României.

Atacant nou pentru FCSB! Când va semna contractul

FCSB a remizat cu Sepsi, scor 0-0 la Sf. Gheorghe, și a ratat ocazia de a urca pe primul loc în clasamentul din SuperLiga după 4 etape. Conducerea clubului roș-albastru a stabilit că echipa are nevoie de întăriri, iar un progres în acest sens a fost anunțat de MM Stoica în direct la TV. În direct la MM la FANATIK, președintele Consiliului de Administrație a dezvăluit că a bătut palma cu un atacant. 

ADVERTISEMENT

Marți seară, conducătorul FCSB-ului a dezvăluit că miercuri sau joi fotbalistul va semna contractul cu echipa finanțată de Gigi Becali. ”Jucătorii care ar trebui să fie decisivi au venit după perioada de pregătire, plus că suntem aproape să semnăm un atacant. Mâine sau poimâine va semna şi nu e Drăguş. Vom juca din nou pe Arena Naţională. Am jucat aseară pe un teren… tot timpul e la cel mai înalt nivel”, a spus MM Stoica, la TV Prima Sport.

Ce spune Gigi Becali despre venirea lui Denis Drăguș la FCSB

La scurt timp după meciul cu Sepsi, Gigi Becali a intrat în direct și, printre subiectele abordate de patronul FCSB, a fost venirea lui Denis Drăguș. Atacantul care este pe făraș la Trabzonspor este unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali îi dorește cu ardoare la echipa sa.

ADVERTISEMENT
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș...
Digi24.ro
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia

„O să aducem un atacant. Drăguș și un alt atacant. Drăguș este opțiunea bonus. Nu mai am nicio veste de la Drăguș, dar dacă vine el, nu mai iau alt atacant”, a declarat Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Americanii s-au convins de David Popovici, după ce românul a scris istorie la...
Digisport.ro
Americanii s-au convins de David Popovici, după ce românul a scris istorie la Paris! Verdict categoric: ”Cel mai bun”
Întrebat de situația lui Baciu la FCSB, Meme Stoica nu s-a abținut: „E...
Fanatik
Întrebat de situația lui Baciu la FCSB, Meme Stoica nu s-a abținut: „E mai mare presiunea pe mine”. Exclusiv
Ora de start a marei finalei a lui David Popovici la 100 de...
Fanatik
Ora de start a marei finalei a lui David Popovici la 100 de metri la Campionatele Europene de înot Paris 2026 LIVE.
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber...
Fanatik
David Popovici, prima reacţie după calificarea în finală la 100 de metri liber cu record: „Am destule rezerve, dar cu el mă bat! O să îmi pună probleme”
Tags:
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a...
iamsport.ro
'S-a intensificat tensiunea, au apărut împușcături pe stradă...'. Vicecampioana mondială cu România a cerut de urgență transfer
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!