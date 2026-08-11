Este tot mai aproape de transferul la FCSB: „Mâine sau poimâine va semna”

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FCSB caută să întărească lotul pe fondul rezultatelor nefaste pe care le-a înregistrat atât în campionat, cât și în cupele europene. MM Stoica a anunțat în direct că atacantul cu care FCSB se află de ceva timp în negocieri urmează, mâine sau poimâine, să semneze contractul cu fosta campioană a României.

Atacant nou pentru FCSB! Când va semna contractul

FCSB a remizat cu Sepsi, scor 0-0 la Sf. Gheorghe, și a ratat ocazia de a urca pe primul loc în clasamentul din SuperLiga după 4 etape. Conducerea clubului roș-albastru a stabilit că echipa are nevoie de întăriri, iar un progres în acest sens a fost anunțat de MM Stoica în direct la TV. În direct la MM la FANATIK, președintele Consiliului de Administrație

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Marți seară, conducătorul FCSB-ului a dezvăluit că miercuri sau joi fotbalistul va semna contractul cu echipa finanțată de Gigi Becali. ”Jucătorii care ar trebui să fie decisivi au venit după perioada de pregătire, plus că suntem aproape să semnăm un atacant. Mâine sau poimâine va semna şi nu e Drăguş. Vom juca din nou pe Arena Naţională. Am jucat aseară pe un teren… tot timpul e la cel mai înalt nivel”, a spus MM Stoica, la

Ce spune Gigi Becali despre venirea lui Denis Drăguș la FCSB

La scurt timp după meciul cu Sepsi, Gigi Becali a intrat în direct și, printre subiectele abordate de patronul FCSB, a fost venirea lui Denis Drăguș. Atacantul care este pe făraș la Trabzonspor este unul dintre jucătorii pe care Gigi Becali îi dorește cu ardoare la echipa sa.

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„O să aducem un atacant. Drăguș și un alt atacant. Drăguș este opțiunea bonus. Nu mai am nicio veste de la Drăguș, dar dacă vine el, nu mai iau alt atacant”, a declarat Gigi Becali.