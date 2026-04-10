Este U Cluj cea mai norocoasă echipă din play-off? Ce spun datele Wyscout înainte de derby-ul pentru titlu cu U Craiova

U Cluj primește vizita Universității Craiova în derby-ul care ar putea decide titlul în Superliga. Statistica surprinzătoare a echipei lui Bergodi. De ce este cea mai norocoasă formație din play-off.
Alex Bodnariu
10.04.2026 | 13:08
U Cluj, 9 puncte din 3 meciuri. Ce spun cifrele
U Cluj a început play-off-ul impecabil. Trei meciuri, trei victorii, nouă puncte. Echipa lui Cristiano Bergodi s-a transformat în principala contracandidată a Universității Craiova la titlul din Superliga României. Luni, pe Cluj Arena, se joacă derby-ul care ar putea decide noua campioană.

Ce înseamnă, de fapt, xG și de ce contează în analiza jocului

„Studenții” i-au învins pe rând pe CFR Cluj, FC Argeș și Rapid. Totuși, dacă ne uităm în datele Wyscout, imaginea este mai nuanțată decât o sugerează clasamentul. Formația de pe Cluj Arena are maximum de puncte, deși nu are nici pe departe cel mai bun xG.

Expected goals, sau xG, este indicatorul care măsoară calitatea ocaziilor și probabilitatea ca acestea să devină goluri. Nu ține cont de rezultat, ci de cât produce, de fapt, o echipă în joc pe faza de atac. Universitatea Cluj, deși are maximum de puncte după primele 3 runde, este departe de primul loc la capitolul expected goals.

Grafic xG vs puncte obținute în play-off

U Cluj, eficiență de invidiat. Ardelenii au maximum de puncte fără să fie o forță ofensivă

Ardelenii au marcat 4 goluri în primele trei etape, la un xG total de 4,27. Practic, au marcat exact cât au creat, un raport aproape perfect, fără nimic ieșit din comun. Și totuși, U Cluj este singura echipă cu punctaj maxim. Primul semn de întrebare apare tocmai aici. De regulă, echipele care adună 9 puncte în 3 meciuri domină clar adversarii și produc mult peste medie. Nu este însă cazul.

Rezultatele obținute de U Cluj, comparativ cu xG:

  • U Cluj – CFR 2-1, xG: 1,70
  • FC Argeș – U Cluj 0-1, xG: 1,11
  • Rapid – U Cluj 1-2, xG: 1,45

Comparativ, Universitatea Craiova are doar 1,98 xG în aceste trei etape, dar a marcat de 3 ori. Practic, oltenii sunt mai eficienți decât U Cluj raportat la ocaziile create. În schimb, echipa din Bănie are doar 6 puncte. Per total, formația antrenată de Coelho a lăsat de dorit în acest start de play-off. Înfrângerea cu FC Argeș încă îi doare pe fanii oltenilor.

Grafic eficiență ofenisvă: Cu cât raportul goluri/xG este mai mare, cu atât echipa este mai eficientă și transformă mai bine ocaziile create în goluri

Rivala din oraș suferă la acest capitol. CFR, cea mai periculoasă echipă din play-off

La CFR Cluj, în schimb, lucrurile stau total diferit. Are cel mai mare xG dintre toate echipele din play-off, 5,83, dar doar două goluri și trei puncte. Este echipa care produce cel mai mult și câștigă cel mai puțin. Exact opusul liderului. Practic, „feroviarii” controlează jocurile, își creează ocazii, însă problemele sunt la faza de finalizare.

Tabel puncte – goluri – xG

Echipă Puncte Goluri xG Eficiență (goluri/xG)
U Cluj 9 4 4,27 0,94
Craiova 6 3 1,98 1,51
CFR Cluj 3 2 5,83 0,34
Dinamo 1 1 4,39 0,23
Rapid 3 2 3,40 0,59
FC Argeș 4 3 2,90 1,03

 

Dinamo, cu un xG de aproximativ 4,39, are un singur punct. Rapid, cu aproximativ 3,4 xG, a adunat 3 puncte. Ambele echipe produc mai mult decât ar sugera clasamentul, fără să transforme acele ocazii bune în rezultate. În schimb, cei de la FC Argeș au adunat 4 puncte la un xG de puțin sub 3,00, deloc rău, mai ales pentru o echipă nou-promovată.

De ce U Cluj e lider în Superliga cu un xG inferior rivalelor

Se pot trage o serie de concluzii din aceste date de pe platforma de statistici Wyscout. U Cluj nu este echipa cu cel mai mare xG. Nu este nici cea mai eficientă ofensiv, pentru că Universitatea Craiova stă mai bine la acest capitol. Dar este singura echipă care a transformat un volum de joc mediu spre bun în maximum de puncte.

Concret, U Cluj nu este o echipă norocoasă în sensul clasic și nu câștigă nemeritat, ci are, cel puțin până în acest moment al sezonului, capacitatea de a scoate maximum din ceea ce produce. CFR pierde puncte, deși creează mult. Craiova pierde puncte, deși este eficientă. Aici, Cristiano Bergodi are un mare plus față de rivalele la titlu în Superliga României.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
