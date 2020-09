Este uimitor cum s-a transformat chipul Eugeniei Șerban după lupta crâncenă cu cancerul

Eugenia Șerban a purtat o bătălie crâncenă cu cancerul. În prezent actrița de 50 de ani este total schimbată din pricina bolii.

Actrița a trăit o reală dramă din pricina diagnosticelor primite din partea medicilor. A suferit din cauza a două forme de cancer, pe care din fericire specialiștii i le-au depistat la timp. Astfel că, aceasta a putut urma un tratament indicat, încât să se refacă.

În prezent, vedeta de film are o apariție total schimbată. Transformarea e considerată uimitoare, iar adesea internauții români de pe Facebook îi mărturisesc în secțiunea de comentarii că nu o mai recunosc.

Cât de mult s-a schimbat Eugenia Șerban, după o luptă crâncenă cu cancerul

Chipul Eugeniei Șerban s-a schimbat cu mult, față de cum și-o amintesc cei din public. A trecut printr-o provocare pe viață și pe moarte, de două ori, în lupta cu groaznica maladie.

Aceasta a primit de două ori diagnosticul înfiorător de cancer, dar nu și-a pierdut spiritul optimist. S-a menținut la fel de activă și pe rețelele sociale, acolo unde ține pe toată lumea la curent cu ce activități are acum.

Eugenia Șerban e cunoscută din rolurile sale, din seriale foarte populare, precum “La Bloc”, “Inima de tigan” sau “Iubire ca-n filme”, toate producții ale PRO TV. În urmă cu câteva luni, aceasta încă urma mai multe tratamente, pentru a putea să se facă bine.

La fel de zâmbitoare cum și-o amintesc românii din producțiile de mare succes, Eugenia a făcut recent publice mai multe poze care o înfățișează. În prezent are părul scurt, semn că sugestiile avute de medici au dat roade.

Eugenia Șerban povestea într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp că a descoperit că are cancer când a mers la o vizită de rutină la un cabinet medical. A urmat primul diagnostic cumplit, ce a reprezentat o mare lovitură.

“M-am dus la un simplu control, pe care sfătuiesc orice femeie să-l facă în fiecare an. La început nu se știa, s-a spus că ceva nu este în regulă, am început investigațiile și s-a demonstrat că am cancer. Am făcut și testul Papanicolau, dar eu aveam cancer un ginecologic. S-au făcut niște investigații și s-a demonstrat că este cancer. Profesorul Puia, doctorul meu, a ales să facă de urgență o mamografie și la sân, și aveam 2 tumori și la unul din sâni. Și m-am confruntat cu două cancere în aceeași perioadă, la fel de agresive.

Am avut o operație de 12 ore și jumătate. Am ales România în detrimentul Turciei și Vienei. Am dat de niște prieteni doctori la fel de nebuni ca și mine și au acceptat insistența mea de a accepta toate operațiile o dată. Și am avut o operație de 12 ore și jumătate cu un colectiv minunat de medici de la Spitalul Colentina, cărora le mulțumesc și datorită cărora eu sunt în viață în ziua de azi.”, mărturisea cu câteva luni în urmă Eugenia Șerban, în emisiunea Vorbește Lumea.