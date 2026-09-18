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Ce se întâmplă cu fosta „perlă” a Universităţii Craiova: „Este ultimul la toate antrenamentele! Dacă el mănâncă cinci fripturi şi vrea să joace fotbal…”. Patronul i-a dat ultimatum

Valeriu Iftime i-a dat ultimatum lui Jovan Markovic, una dintre fostele „perle” ale Universității Craiova. Ce se întâmplă cu fotbalistul care se află într-un picaj de formă
Ciprian Păvăleanu
18.09.2026 | 21:41
Ce se intampla cu fosta perla a Universitatii Craiova Este ultimul la toate antrenamentele Daca el mananca cinci fripturi si vrea sa joace fotbal Patronul ia dat ultimatum
EXCLUSIV FANATIK
Jovan Markovic mai are timp să demonstreze doar până la iarnă! Valeriu Iftime i-a dat ultimatum. Foto: Sportpictures.eu
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Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, i-a dat un ultim avertisment lui Jovan Markovic, fostul fotbalist al Universității Craiova. Atacantul de 25 de ani este unul dintre cei mai talentați fotbaliști din SuperLiga României, însă marea sa problemă este forma fizică.

Jovan Markovic, ultimul la toate capitolele fizice la FC Botoșani

Patronul moldovenilor este foarte dezamăgit de felul în care arată Jovan Markovic, fotbalist care a venit la FC Botoșani în această vară. El a înscris doar un gol în tricoul formației din nordul Moldovei, din penalty, iar din punct de vedere fizic arată foarte rău. Iftime a dezvăluit că s-a uitat pe rapoartele fizice și a observat că Markovic este ultimul la toate capitolele, însă Marius Croitoru are încredere în el.

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„Din când în când, mă uit și eu pe statisticile pe care le înregistrează cei de la zona de pregătire fizică. Din păcate, Markovic este ultimul la antrenamentele fizice. Viteză, detentă, reacție… ceea ce este foarte complicat pentru el. El spune: «Nu m-am antrenat niciodată mai bine ca la Botoșani și nu am fost niciodată mai slab ca acum».

Marius Croitoru spune așa: «Cred în copilul ăsta. Este talentat și pot face fotbal cu el. Vă rog să aveți încredere în mine». Nu pot decât să am încredere în el, doar că trebuie să înțeleagă că fotbalul înseamnă foarte multă muncă. Nu contează doar talentul. Fără enorm de multă muncă nu faci nimic cu el. Este o problemă a lui Markovic pentru că este ultimul la toate capitolele fizice”, a declarat Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

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Valeriu Iftime i-a dat ultimatum lui Jovan Markovic

Iftime și-a pierdut rapid răbdarea și nu acceptă ca un fotbalist din echipa sa să se prezinte la un nivel fizic atât de slab, așa cum o face Markovic. Omul de afaceri îi mai dă timp să-și revină până în pauza de iarnă, când se va lua o decizie în privința sa, iar fostul fotbalist al Craiovei ar putea părăsi echipa după doar o jumătate de sezon.

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„Dacă nu se schimbă lucrurile, la iarnă ne despărțim de el. Dacă el nu rezistă la mine, nu rezistă nicăieri, decât la Liga a 4-a, pe la Urziceni. Mai iei un șpriț, mai bei o votcă. Dacă vrei să faci fotbal la vârsta și calitățile lui, el trebuie să înțeleagă exact ce-i spune echipa mea de preparatori fizici. El ar putea fi un fotbalist extrem de bun. 

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El a slăbit un pic acum, e adevărat, dar a slăbit atât de mult încât nu poate merge. Mănâncă puțin și nu mai are energie. Dacă el mănâncă 5 fripturi și 10 ouă și apoi vrea să joace fotbal, nu merge. Orice detaliu contează”, a mai spus Valeriu Iftime la FANATIK SUPERLIGA.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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