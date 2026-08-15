„Este un alt Louis Munteanu”. Atacantul pe care Gică Hagi poate miza la meciurile din Liga Națiunilor. Exclusiv

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În mai puțin de două luni, Gică Hagi va disputa primele meciuri oficiale pe banca tehnică a României de la revenirea sa. În acțiunea din luna septembrie, când „tricolorii” vor debuta în UEFA Nations League, România va da piept cu Suedia lui Gyokeres și Bosnia lui Dzeko. „Regele” are misiunea de a găsi un atacant care să se poată ridica la nivelul adversarilor.

El este atacantul pe care Gică Hagi se poate baza la meciurile cu Suedia și Bosnia & Herțegovina

Pe 25 septembrie, România va debuta în UEFA Nations League în deplasare, împotriva Suediei. Acesta va fi primul meci oficial din noul mandat al lui Gică Hagi. Tot în aceeași acțiune, „tricolorii” vin acasă pentru a juca împotriva vechii cunoștințe, Bosnia & Herțegovina.

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Toată lumea se așteaptă ca în această ediție de UEFA Nations League mai ales din rândul fotbaliștilor tineri. O variantă pentru această acțiune o poate reprezenta Iustin Doicaru, fotbalistul Farului, care a impresionat în acest început de sezon al SuperLigii României. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiță a explicat că îl vede pe atacantul „marinarilor” ca pe o posibilă soluție: „Doicaru este foarte bun jucător. Excepțional copil… talentat jucător. Îl văd ca pe un nou Louis Munteanu. Acum are 19 ani și este foarte serios. Și Louis este serios… poate uneori prea capricios, mai avea altercații. Tot timpul trebuia să fii atent cu el. El este un tip foarte sensibil. Nu este o stâncă în care să dai și să nu se întâmple nimic. Louis se închide în el când are conflicte cu cei din staff sau din echipă.

Doicaru are un tupeu extraordinar în joc și este foarte echilibrat. Așa cum a ajuns David Matei de la Craiova la naționala mare, așa poate ajunge orice jucător care-i place lui Gică. Orice jucător bun și tânăr are ușa deschisă. Asta nu este întâmplător. Gică este produsul lui Mircea Lucescu, care l-a luat la 18 ani.

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Gică Hagi este în căutarea unui jucător ca el, pe care să-l promoveze imediat. Echipa națională este formată din jucători din SuperLiga și din străinătate. El joacă în SuperLiga României și dă goluri. Matei la Craiova joacă bine. Sunt mult mai mulți jucători pe care-i urmărește. El are încredere extraordinară în tineri. Mircea Lucescu făcea la fel. Se gândea mereu la viitor, avea un țel să-i promoveze”, a explicat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

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Constănțenii cer peste 5 milioane de euro pentru noua lor „perlă din Marea Neagră”

În cele patru etape disputate până în acest moment, atacantul în vârstă de 19 ani a reușit să înscrie 3 goluri și să ofere o pasă decisivă. Niciunul dintre meciuri nu s-a terminat fără ca Doicaru să aibă o contribuție ofensivă, iar calitățile sale îi fac pe conducătorii Farului să-și frece mâinile.

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Ciprian Marica, unul dintre acționarii „marinarilor”, a explicat că, în acest moment, iar dacă Gigi Becali a refuzat 5 milioane pentru vârful lui FCSB, atunci fotbalistul formației de la malul Mării Negre merită mult mai mult: „Nu l-am vinde sub 5 milioane de euro. În momentul ăsta e mai bun decât Bîrligea. Dă Bîrligea golul ăla din lovitură liberă cum a dat Doicaru? Îl întoarce pe Chipciu cum l-a întors la Cluj? Sunt niște calități pe care nu le vezi. Dacă domnul Becali a refuzat 5 milioane pentru Bîrligea, noi cât să cerem?”, a declarat Ciprian Marica, acționar minoritar la Farul, pentru VoyoSport Live.