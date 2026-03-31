”Este un coșmar fără sfârșit”. Presa din Italia, dărâmată după ce ”squadra azzurra” a ratat a treia calificare consecutivă la Cupa Mondială

”Squadra azzurra” a pierdut la loviturile de departajare în fața Bosniei și va privi de la televizor o nouă ediție a Cupei Mondiale. Eșecul de la Zenica a fost unul dureros pentru întreaga Italie, iar presa a scris în termeni duri despre o nouă ratare a multiplei campioane mondiale.

Presa din Italia, devastatoare după o nouă ratare a calificării la Cupa Mondială

Sub titlul ” ”, cotidianul Corriere dello Sport a scris: ”Încă o noapte dramatică pentru fotbalul italian la Zenica. Pio Esposito și Cristante au ratat loviturile de departajare decisive. Italia ratează Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv”.

Publicația Gazzetta dello Sport a titrat: ”Italia, o altă înfrângere istorică: Adio Mondial pentru Azzurri”, iar în text a notat: ”E ca cel mai rău coșmar. Suntem aproape să revenim la Cupa Mondială, doar pentru a pierde la penalty-uri. În principal din cauza cartonașului roșu primit de Bastoni în prima repriză, a propriilor noastre neajunsuri și a câtorva decizii controversate ale lui Turpin.

Nu putem să-i spunem Apocalipsa, dar, din moment ce am lipsit de la cel mai important turneu din 2014 încoace, Apocalipsa continuă pentru fotbalul nostru. Este o ocazie uriașă irosită, cel puțin la fel de mare ca cele irosite împotriva Suediei și Macedoniei de Nord: suntem din nou eliminați de un adversar mai slab care, însă, se dovedește mai pregătit pe teren”, a scris sursa citată.

Bastoni, principalul vinovat pentru eșecul Italiei

”Este un coșmar fără sfârșit! Italia este eliminată din nou, Bosnia câștigă la penalty-uri”, este titlul dat de site-ul tuttomercatoweb.com, în timp ce titlul din ziarul Tuttosport este: ”Dezastrul Italiei! Bosnia la Cupa Mondială, Azzurri eliminați la penalty-uri: un eșec complet”.

Sub titlul ”Italia este eliminată de Bosnia în finala play-off-ului și va rata Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv”, site-ul calciomercato.com a notat: ”Italia pierde la penalty-uri împotriva Bosniei. Golul timpuriu al lui Kean părea să fi pus la adăpost calificarea, dar cartonașul roșu încasat de Bastoni schimbă soarta meciului.

Tabakovic marchează golul târziu care trimite meciul în prelungiri. Italia a avut ocazii de a marca, dar le-a irosit, iar la loviturile de departajare, erorile lui Pio Esposito și Cristante au permis Bosniei să se califice la Cupa Mondială”.

Bosnia, record uluitor

Bosnia a obținut a doua calificare din istorie la un turneul final de Cupă Mondială, după cea din 2014. Trupa pregătită de Sergej Barbarez a învins Italia la loviturile de departajare și a stabilit un record uluitor.

Bosniacii sunt prima echipă din istoria fotbalului care câștigă două serii de lovituri de departajare în baraj și se califică la un turneu final. În semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială, .