„Este un foarte prost comunicator”. Cum a rămas Ilie Bolojan apostolul austerității. PSD, pe cale să câștige lupta de imagine cu premierul PNL

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți că în anul 2026 va exista o creștere a pensiilor după scăderea dramatică de anul trecut cauzată de inflație, amintind că social-democrații s-au aflat în spatele majorării pensiilor din 2024. Mesajul transmis de PSD a fost clar și de această dată: Bolojan este cu austeritatea, PSD cu bunăstarea. Bolojan este cu tăiatul, PSD este cu datul – este mesajul cu care fiecare lider PSD iese public. Aceasta poate să fie și marea bătălie de imagine pe care PSD o câștigă și datorită marilor erori comise de liderul PNL, susțin analiștii politici.

Bolojan, investit apostolul austerității de PSD

Sorin Grindeanu a anunțat marți că în acest an va exista o majorare a pensiilor, subliniind că social-democrații au fost cei care au majorat pensiile în anul 2024 la recalculare.

„Faptul că în anul 2025 puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România, spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creştere a pensiei de după Revoluţie, ne ducem în situaţia acestui an în care, şi am şi spus ieri, suntem absolut hotărâţi să susţinem creşterea pensiilor în România .Acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească şi trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025”, a spus liderul PSD.

Președintele PSD nu a amintit nimic însă de impactul bugetar uriaș pe care recalcularea pensiilor l-a avut A fost o declarație care a venit după două zile de atacuri continue la adresa premierului, acuzat că nu respectă „playlist-ul guvernării”. Au fost atacurile venite dinspre Lia Olguța Vasilescu, care l-a acuzat pe Bolojan și de problema termoficării din Craiova, care a amenințat cu ieșirea de la guvernare și formarea unei alianțe cu AUR.

Tensiunile au pornit în fapt de la negocierile din cadrul coaliției privind reforma administrației locale, o reformă blocată de PSD încă din august, unde premierul Bolojan vrea reducerea cheltuielilor cu 10%. „Am spus-o și o spunem din nou răspicat, poate aude și apostolul austerității: NU va mai exista niciun alt pachet de măsuri adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului dacă acesta nu va conține și Programul PSD de stimulare economică”, a fost și mesajul lui Mihai Fifor, unde Bolojan este numit direct „apostolul austerității”.

Tot marți, ministrul de finanțe a anunțat o corecție în ceea ce privește estimările deficitului bugetar pentru anul 2025, cu un deficit cash de 7,7% PIB. Adică un rezultat cu 0,7% peste estimările făcute de Guvern. Altfel spus, prin măsurile de austeritate și taxele impuse în ultimul an, premierul Bolojan pare să fi reușit să așeze România pe o direcție macroeconomică stabilă. Economistul Daniel Dăianu declare recent pentru FANATIK că ceea ce ar asigura „un nivel rezonabil”.

Populația a început să simtă criza

Politologul Stelian Tănase este de părere că odată cu trecerea sărbătorilor populația a început să resimtă mult mai puternic criza economică prin care treze țara. Scumpirile au continuat să afecteze puterea de cumpărare a românilor, România are o inflație de 8,6% pentru decembrie 2025, în timp de media în UE este de 2,3%, iar la toate acestea se adaugă campania PSD împotriva măsurilor de austeritate. Analistul politic spune că social-democrații așteaptă momentul de minimă popularitate al lui Ilie Bolojan.

„S-a știut de la bun început că soluția este să strângem cureaua. Acum începe să se simtă criza. În vara lumea mai avea verdeață prin debara, acum au trecut și sărbătorile și lumea s-a trezit la realitate. PSD-ul pare să aștepte un moment de maximă nepopularitate a lui Bolojan, ca să-l dea jos și să pună unul care va face cu ei cârdășia care a fost sub Ciolacu.

A fost vreo zi când această coaliție nu a fost amenințată de PSD? A fost vreo zi în care Bolojan nu a fost amenințat de PSD? Este ceva care se întâmplă constant, PSD amenință coaliția, PNL-ul, pe Bolojan. Bănuiesc că s-au cam plictisit să stea pe margine și vor să facă mai repede rocada la șefia Guvernului sau își caută un alibi, care fac pe toată lumea să sufere – Bolojan nu e popular în momentul ăsta – dar care ar fi soluția? Să aducem unul care risipește banii care Ciolacu?”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

În opinia acestuia social-democrații au reușit să demonizeze ideea de reformă prin opoziția, cel puțin la nivel declarativ, față de măsurile de austeritate ce au implicat tăieri ale unor cheltuieli

„A reușit să demonizeze reforma pe care o încearcă Bolojan, și să ne arate că reformă înseamnă suferință. Ei sunt un partid anti-reformă. Noi suntem în situația în care suntem pentru că ei s-au opus întotdeauna acestor reforme. Ei fac tot ce pot să oprească schimbările, reforma administrativă, reforma constituțională, etc.. Asta este tactica lor. Trebuie să definim bine lucrurile, cine vrea mai mult reformă: Bolojan sau Grindeanu, PSD sau PNL”, a mai declarat Stelian Tănase.

Bolojan, învins la comunicare de către PSD

La șase luni de la preluarea guvernării premierul Ilie Bolojan este asociat cu măsurile de austeritate de către populație. Dar analiștii politici subliniază că acest lucru nu se datorează doar strategiei social-democraților ci și faptului că premierul Ilie Bolojan s-a dovedit a fi un slab comunicator. La acestea se adaugă faptul că măsurile premierului au vizat aproape toate segmentele societății – de la profesori la studenți și funcționari publice sau partide politice. Au fost astfel deschise lupte pe prea multe fronturi.

„Are o strategie de comunicare foarte proastă. Este un foarte prost comunicator. Are și o parte bună însă, că e încăpățânat și merge înainte. Își dă seama că nu se poate altfel. Toată lumea, când l-a chemat de la Bihor să-l facă șef de Guvern i-au spus altceva, că vor să facă reforme, că îl vor sprijini. Nu l-a sprijinit nimeni. Nimeni din coaliție, nici măcar PNL-ul nu sprijină aceste reforme…

A deschis prea multe fronturi, e o problemă a schimbărilor pe care le încearcă. A vrut totul dintr-o dată și foarte repede. El a făcut o etapizare, dar a fost prea repede, mai ales că economia României nu rezistă. Reformele costă”, a mai declarat politologul Stelian Tănase, pentru FANATIK.

La rândul său, politologul Răzvan Petri este de părere că dacă în cazul unor măsuri se poate spune că erau necesare și chiar inevitabile, în multe cazuri premierul a acționat fără a ține cont de particularitățile domeniului. Adică au fost unele intervenții mai degrabă într-o logică contabilă, fără a anticipa unele consecințe.

„Premierul Bolojan are o problemă mare de comunicare. Premierul greșește că nu explică mai mult. Nu are o companie în care să explice publicului de ce se iau aceste măsuri. Pentru oameni deficitul bugetar rămâne ceva abstract. Scandalurile cu PSD par să acopere explicațiile premierului, care sunt și așa rare. Vedem și o ostilitate față de presă, și evident că are această imagine de personaj care lucrează singur, izolat inclusiv de propriul partid, și care ia măsuri de neînțeles.

Ne aducem aminte de tăierile pentru persoanele vulnerabile, care au fost foarte prost explicate și care nici nu au avut un efect semnificativ. Măsurile de austeritate au scăzut cel mai mult încrederea populației în Guvern. Măsurile trebuiau explicate foarte bine populației, dar nici Președinția României, nici Palatul Victoriei nu văd comunicarea ca parte din politicile publice”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Bolojan, atacat din interiorul PNL

marți au scos la iveală nemulțumirea care există în rândul liberalilor privind tăierile făcute de Bolojan, dar și lipsa unor măsuri de relansare economică. Liderii partidului i-au cerut premierului explicații pentru lipsa unor măsuri pozitive sau explicații pentru unele tăieri, cum sunt cele pentru bolnavii de cancer, care au un impact de imagine negativ.

„Noi luăm măsuri corecte pentru toată lumea. Eu sunt un om corect, nu facem excepţii pentru nimeni. Prefer să fiu omul rău din sală, omul rău din coaliţie, ca să avem bani la buget”, ar fi spus premierul în momentul în care era întrebat despre tăierile ce afectează bolnavii de cancer, un răspuns care arată logica din spatele tăierilor decise de premier: toată lumea să suporte aceste costuri, indiferent de poziția în care se află.

Faptul că premierul Bolojan nu avea sprijinul întregului partid era un lucru știut din momentul preluării conducerii PNL. Poziția sa în partid a fost întărită de rezultatul alegerilor pentru primăria Capitalei, însă măsurile de austeritate și lipsa de popularitate l-ar putea face să piardă puterea în partid. Asta în timp ce PSD a reușit să nu fie asociat cu măsurile de austeritate, deși este un partid aflat la guvernare.

„Este încă un meci în desfășurare, PSD nu l-a câștigat încă, și dacă Bolojan nu-și schimbe strategie riscă să fie înlăturat chiar de către propriul partid.

PSD are o strategie prin care încearcă să fie și la guvernare și în opoziție, însă nu vor să fie asociați cu tăierile. Ei sunt partidul în timpul căreia cresc salariile și pensiile. Joacă acest rol dublu. Știm că este vinovat parțial, dacă nu total, pentru situația în care ne aflăm. Sunt totuși la guvernare, și nu se pot plânge că nu au putere în fața premierului – au ministere avizatoare care pot opri orice fel de măsură dacă și-ar dori”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Răzvan Petri.

Politologul Stelian Tănase este de părere că asistăm la o mișcare a forțelor care au stat în spatele coaliției cu PSD din mandatul lui Iohannis, o coaliție care a prosperat în timp ce au fost luate măsuri economice dezastruoase.

„Există o facțiune care a coabitat mulți ani cu PSD-ul, au făcut afaceri frățește, au avut o coaliție care a făcut numai prostii din punct de vedere economic și a generat un climat corupt, în paralel cu obscurizarea justiției în procesele marilor corupți. Ei vor să reediteze chestia asta. Au nostalgia acestei coaliții când s-au umplut de bani. Și asta vor să facă. Să refacă cârdășia asta. Ăsta e scopul acestei grupări, și chiar să meargă la alegeri împreună în 2028. Nu vor această linie care creează impopularitate, ei vor să fie cârdășie. Le-a mers bine în această formulă, și vor să le meargă bine în continuare”, a declarat acesta, pentru FANATIK.

Profesorul Stelian Tănase a subliniat că, așa cum alegerile din 2024 au arătat, masurile populiste precum majorarea pensiilor din 2024 nu garantează succesul electoral.

„Contează să le dea bani, dar contează și imaginea, și prestigiul. Dacă tu ai imagine de corupt, cu tot felul de afaceri care ies la lumină, lumea nu te votează, chiar dacă i-ai dat niște bani la pensie. Reciproca însă nu e valabilă. Dacă iei bani din pensie, nu te mai votează. Asta e problema lui Bolojan”, a spus acesta, pentru FANATIK.