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și consideră că formația roș-albastră a făcut un pas important prin aducerea celor doi fotbaliști. Impresarul a vorbit în exclusivitate la GIOVANNI SHOW și despre profilul lui Korenica, despre adaptarea noilor jucători și despre presiunea suplimentară care apare asupra lui Marius Baciu după investițiile făcute de Gigi Becali.

Giovanni Becali, impresionat de calitățile lui Korenica

Impresarul consideră că transferul lui Korenica reprezintă un câștig pentru mijlocul terenului de la FCSB. Giovanni Becali a remarcat versatilitatea fotbalistului, calitățile tehnice și capacitatea acestuia de a contribui atât la construcție, cât și pe tabelă.

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„Korenica îi va ajuta în teren fără doar și poate, e un punct în plus pentru FCSB, pentru mijlocul terenului, pe care-l domină. Poate fi și un număr opt, dar și un șase. E cât de cât antrenat, matur și, într-o simplă fază curată îți poate da gol, assist, pentru că trage bine și la poartă. E mai mult un număr opt el, că a mai și marcat goluri. Are picior drept bun, tehnic și aleargă 90 de minute. Are salariu bun, vor fi și bonusuri. Vine la o echipă unde ești sigur de bani, dar are nevoie și de puțin timp de adaptare“, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la Giovanni Show.

Noile transferuri vin cu personalitate, iar vestiarul devine o provocare

Giovanni Becali a vorbit și despre felul în care Korenica și Muhar se pot integra în vestiarul FCSB. Impresarul consideră că cei doi au suficientă experiență pentru a face față presiunii, însă relația cu antrenorul și cu ceilalți jucători va fi esențială.

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„Nu cred că vor reacționa dacă vor fi schimbați, nici la Pancu, la CFR, nu au zis nimic. Au fost schimbați pe rând de mai multe ori, chiar au mai și lipsit din primul „11“. Au experiență toți, dar au presiunea acelui feeling între ei și ceilalți jucători, între ei și antrenorul echipei. Baciu e un antrenor civilizat, care trebuie să se impună în fața jucătorilor, pentru că și ei au personalitate“, a continuat renumitul impresar.

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Giovanni Becali cere un antrenor pe măsura investițiilor făcute de FCSB

Impresarul a mers mai departe și a susținut că, în locul conducerii FCSB, ar fi schimbat și antrenorul după transferurile realizate. , despre care consideră că ar fi potrivit pentru o echipă care investește atât de mult în lot.

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„Eu, dacă eram în locul celor de la FCSB, aducând și acești jucători, schimbam și antrenorul. Un antrenor gen Dan Petrescu, cu toate că știu că el n-ar accepta. La ce bani s-au investit și la ce jucători au venit, unul ca Dan Petrescu trebuie acolo. Pe Baciu e acum încă o presiune în plus“, a încheiat Giovanii Becali.