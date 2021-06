Alegerile locale în două tururi, blocate chiar de către coaliție în Parlament. Dezbaterea proiectului a fost amânată la Senat

Guvernul Orban a încercat să introducă în cursul anului trecut alegerile locale în două tururi, însă demersul a fost blocat de Curtea Constituțională care a spus că legislația electorală nu poate fi modificată cu un an înainte de scrutin. După alegerile locale și parlamentare de anul trecut această restricție nu mai operează, însă coaliția nu a făcut nimic pentru adoptarea legii.

Proiectul inițiat de AUR la începutul primăverii prin care erau reintroduse alegerile în două tururi ar fi putut, dacă era respectată procedura parlamentară standard, să fie adoptat până la finele sesiunii parlamentare la Senat, astfel încât Camera Deputaților să se pronunțe până la finele anului în calitate de for decizional.

Numai că proiectul este deja în întârziere, cu largul concurs al coaliției de guvernământ, care a început să tergiverseze proiectul încă de la prima Cameră sesizată. Pe de altă parte, copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, a reclamat că formațiunea sa ar fi obținut mai multe mandate dacă alegerile locale parțiale de duminică s-ar fi desfășurat în două tururi de scrutin.

Un proiect de lege blocat la Senat până în toamnă

„E aceeaşi problemă pe care am avut-o şi la alegerile locale generale. Faptul că nu există acest lucru de bun simţ, democratic, alegerea primarilor în două tururi, are ca efect rezultatul pe care l-am obţinut ieri, respectiv în foarte multe dintre locurile unde au fost alegeri am fost pe poziţia a doua. Dacă am fi avut, aşa cum e firesc şi democratic, alegeri în două tururi, lucrurile ar fi stat cu siguranţă altfel. Şi de acea e un demers pe care o să continuăm să îl susţinem şi sper ca această coaliţie să îşi respecte angajamentul din programul de guvernare şi din campania electorală, pe care şi noi şi PNL l-am avut, ca România să aibă ocazia să îşi aleagă următorii primari prin alegeri în două tururi”, a declarat Dan Barna.

Proiectul AUR a intrat în parcursul legislativ ale Senatului pe 29 martie, iar pe 10 mai a fost trimis la comisiile juridică și de administrație pentru elaborarea raportului. Deși guvernului Cîțu i s-a cerut un punct de vedere pe inițiativa legislativă, acesta nu a fost trimis la Parlament nici până acum.

Comisiile raportoare trebuiau să se pronunțe asupra propunerii pe lege până pe 25 mai, însă raportul nici măcar până acum nu a fost elaborat. În schimb, plenul a aprobat pe 22 iunie prelungirea termenului de adoptare tacită a legii de la 45 la 60 de zile, astfel încât nici prin adoptare tacită să nu ajungă proiectul la Camera Deputaților înainte de sesiunea din toamnă.

Tergiversarea proiectului este greu de explicat în condițiile în care cei de la AUR nu au introdus în proiectul de lege și alte prevederi, rezumându-se strict la modificarea condițiilor în care sunt aleși primarii și președinții de consiliu județean.

Dan Barna arată cu degetul către UDMR

Însă un motiv al tergiversării poate fi dedus chiar din declarația de luni a lui . „Este un subiect care este blocat la nivelul coaliţiei. Sper ca după această toamnă electorală, să spun aşa, din interiorul celor două partide mai mari din coaliţie să putem iniţia această legislaţie şi să obţinem şi voturile necesare”, a precizat liderul USR-PLUS.

Referirea la cele „două partide mai mari” din coaliție sugerează că a treia formațiune din coaliție, UDMR, este cea care se opune adoptării legii. Uniunea a fost și la tentativa din 2020, pe motiv că se schimbă regulile în perioada preelectorală.

Acum acest argument nu poate fi invocat, însă poziția Uniunii rămâne neschimbată în condițiile în care renunțarea la votul într-un singur tur ar reduce numărul primarilor UDMR.

În schimb, PNL și USR-PLUS ar putea adopta această reformă electorală cu voturile celor de la AUR.