în Rayo Vallecano – Leganes, scor 1-1, iar la finalul duelului un antrenor din LaLiga l-a lăudat pe fundașul lateral.

“Este unul dintre cei mai buni fundași din campionat”. Andrei Rațiu, apreciat de un antrenor din LaLiga

. Fundașul lateral i-a atras atenția tehnicianului după Rayo Vallecano – Leganes, scor 1-1.

Pentru acest meci, (39 de ani) a făcut strategia de joc pentru a-l pune în dificultate pe apărătorul român care a reușit, totuși, o fază la finalul căreia spaniolii l-au comparat cu Zinedine Zidane.

“I-am schimbat poziția lui Adrià Altimira pentru că mi-am dorit un jucător care să joace pe picior schimbat și să apară bine în spatele mijlocașilor centrali.

El are capacitatea de a intra în interior și de a se apăra în fața unuia dintre cei mai buni fundași de bandă din campionat. Mă refer la Rațiu”, a spus antrenorul celor de la Leganes.

Rațiu i-a fermecat pe spanioli cu driblingul său

după evoluția avută în duelul dintre Rayo Vallecano și Leganes. Acesta a primit nota 7.3, fiind unul dintre jucătorii care au ieșit în evidență.

“Rațiu s-a deghizat în Zidane. A driblat doi adversari cu o piruetă în interiorul suprafeței de pedeapsă, dar șutul său a fost blocat de un adversar”, au scris spaniolii de la .

În urma rezultatului de egalitate, Rayo Vallecano se află pe locul 8 în clasamentul din La Liga, cu 10 puncte acumulate, în timp ce Leganes se află pe locul 17, cu 7 puncte.

Dorit de Atletico, Andrei Rațiu a primit sfaturi de la Cosmin Contra

“Cu toții ne bucurăm că Andrei Rațiu are aceste evoluții în Spania. Eu am zis-o dintotdeauna: când jucătorii noștri vor prinde minute în campionatele puternice, fața naționalei se va schimba.

Este important ca ei să evolueze împotriva unor adversari puternici. Rațiu are un potențial enorm, dar mai are mult de tras. Eu știu ce zic, am jucat în Spania, trebuie să rămâi concentrat la fiecare meci.

O spun încă o dată: e crucial ca fotbaliștii noștri să joace, să-și găsească un loc de titular, fie că e Spania, Anglia, Germania sau Italia. Doar așa pot crește în valoare”, a declarat Contra, pentru .

3 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Rațiu, potrivit