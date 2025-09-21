„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv

Marius Șumudică are informații de culise din vestiarul FCSB-ului. Antrenorul în vârstă de 54 de ani a vorbit de posibilul

UPDATE: Reacția lui Gigi becali despre posibile divergențe între Olaru și Tănase

Gigi Becali a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Patronul roș-albaștrilor a dezmințit zvonurile conform cărora ar exista un conflict între Florin Tănase și Darius Olaru.

„(n.r. – E ceva adevărat cu Olaru și Tănase?) Nimic, minciună!”, a transmis finanțatorul campioanei României.

E un conflict între Olaru și Tănase? Șumudică, dezvăluiri de la FCSB: „Există o oarecare dezamăgire”

Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului, . Banderola a stat pe brațul lui Florin Tănase, care n-a cedat-o în momentul în care Olaru a fost introdus pe teren în repriza a doua.

Marius Șumudică susține că pasa proastă a campioanei nu are legătură cu vreun conflict între cei doi „grei” din vestiarul FCSB-ului. După 10 etape, echipa lui Elias Charalambous e pe locul 13, cu 7 puncte, la 7 lungimi de play-off.

„(n.r. – Crezi că există un conflict între Olaru și Tănase?) Din câte știu eu, nu. Și sunt bine informat. Din câte știu eu nu există nimic.

(n.r. – Nu e Olaru supărat că și-a pierdut rolul de vioara întâi?) Probabil în sufletul lui există o oarecare dezamăgire, dar nu e vizibilă și niciodată nu a existat o neînțelegere între cei doi”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Doi mari jucători ai Stelei au remarcat tensiuni

Fostul căpitan al Stelei, Marius Baciu, a remarcat tensiunea dintre Tănase și Olaru la finalul meciului cu Botoșani : „O nemulțumire există acolo. E ceva care nu e în regulă între Olaru și Tănase. După cum se comportă pe teren, se vede că e supărat. Îi văd nemulțumit, nu îi iese jocul, cred că asta e și sursa supărării sale. Nu prea pare că i se dă banderola”.

Basarab Panduru a completat analiza: „Acum câteva zile am auzit că există o problemă între ei, așa că nu mă miră că Olaru nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal. Dacă ai un conflict cu un jucător, nu trebuie să-i dai banderola. Tănase știe că Olaru e căpitan, dar poate nu-l interesează sau pur și simplu nu vrea să o dea. Ceva se întâmplă acolo”, a adăugat fostul jucător, la