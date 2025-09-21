Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv

S-a rezolvat misterul din vestiarul FCSB-ului. Dezvăluiri de culise despre posibilul conflict dintre „greii” Florin Tănase și Darius Olaru
Cristian Măciucă
21.09.2025 | 13:59
Este vreun conflict intre Tanase si Olaru Dilema a fost rezolvata in cateva secunde Sunt foarte bine informat Reactia lui Gigi Becali Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
„Este vreun conflict între Tănase și Olaru?”. Dilema a fost rezolvată în câteva secunde: „Sunt foarte bine informat!”. FOTO: Fanatik

Marius Șumudică are informații de culise din vestiarul FCSB-ului. Antrenorul în vârstă de 54 de ani a vorbit de posibilul conflict dintre Florin Tănase (30 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).

ADVERTISEMENT

UPDATE: Reacția lui Gigi becali despre posibile divergențe între Olaru și Tănase

Gigi Becali a intervenit telefonic la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. Patronul roș-albaștrilor a dezmințit zvonurile conform cărora ar exista un conflict între Florin Tănase și Darius Olaru.

(n.r. – E ceva adevărat cu Olaru și Tănase?) Nimic, minciună!”, a transmis finanțatorul campioanei României.

ADVERTISEMENT

E un conflict între Olaru și Tănase? Șumudică, dezvăluiri de la FCSB: „Există o oarecare dezamăgire”

Darius Olaru, căpitanul FCSB-ului, a început meciul ca rezervă în eșecul de la Botoșani, scor 1-3. Banderola a stat pe brațul lui Florin Tănase, care n-a cedat-o în momentul în care Olaru a fost introdus pe teren în repriza a doua.

Marius Șumudică susține că pasa proastă a campioanei nu are legătură cu vreun conflict între cei doi „grei” din vestiarul FCSB-ului. După 10 etape, echipa lui Elias Charalambous e pe locul 13, cu 7 puncte, la 7 lungimi de play-off.

ADVERTISEMENT
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani...
Digi24.ro
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”

(n.r. – Crezi că există un conflict între Olaru și Tănase?) Din câte știu eu, nu. Și sunt bine informat. Din câte știu eu nu există nimic.

ADVERTISEMENT
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă
Digisport.ro
Ionel Ganea a câștigat procesul și va primi o sumă importantă

(n.r. – Nu e Olaru supărat că și-a pierdut rolul de vioara întâi?) Probabil în sufletul lui există o oarecare dezamăgire, dar nu e vizibilă și niciodată nu a existat o neînțelegere între cei doi”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI. 

Doi mari jucători ai Stelei au remarcat tensiuni

Fostul căpitan al Stelei, Marius Baciu, a remarcat tensiunea dintre Tănase și Olaru la finalul meciului cu Botoșani : „O nemulțumire există acolo. E ceva care nu e în regulă între Olaru și Tănase. După cum se comportă pe teren, se vede că e supărat. Îi văd nemulțumit, nu îi iese jocul, cred că asta e și sursa supărării sale. Nu prea pare că i se dă banderola”.

ADVERTISEMENT

Basarab Panduru a completat analiza: „Acum câteva zile am auzit că există o problemă între ei, așa că nu mă miră că Olaru nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal. Dacă ai un conflict cu un jucător, nu trebuie să-i dai banderola. Tănase știe că Olaru e căpitan, dar poate nu-l interesează sau pur și simplu nu vrea să o dea. Ceva se întâmplă acolo”, a adăugat fostul jucător, la orangesport.ro.

DEZASTRUL de la FCSB, ANALIZAT LA SANGE de Marius Sumudica. CRITICI DURE pentru Gigi Becali

Gestul lui Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1 a născut reacții tari. „Se...
Fanatik
Gestul lui Edjouma după Botoșani – FCSB 3-1 a născut reacții tari. „Se vede că nu mai e acolo” / „Meme înnebunește când vede de-astea”. Exclusiv
Giovanni Becali, prima reacție după accidentarea lui Moruțan pe care Mircea Lucescu vrea...
Fanatik
Giovanni Becali, prima reacție după accidentarea lui Moruțan pe care Mircea Lucescu vrea să-l cheme la națională
Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la...
Fanatik
Pleacă Charalambous? Marius Șumudică așteaptă măsuri radicale la FCSB: „Trebuie un șoc la echipă! E jucăria domnului Becali”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini,...
iamsport.ro
Titi Aur, atac dur la adresa lui CTP: 'Dacă se pricepe la mașini, să ne explice cum a murit Dumitru Tinu! Era ok dacă vorbea în casă cu soția, nu public'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!