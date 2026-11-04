Esteban Ocon, dat afară de la Haas înainte de finalul sezonului! Ce se întâmplă la formația americană de Formula 1

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Doar patru etape au mai rămas de disputat în sezonul 2026 al Formulei 1, prima dintre ele fiind cea din Brazilia. Haas a luat o decizie radicală înaintea acestei opriri din calendar, aceea de a-l exclude pe Esteban Ocon pentru restul sezonului. Asta după ce la Marele Premiu din Mexic, unde , pilotul francez a fost schimbat cu japonezul Ryo Hirakawa, pentru zilele de sâmbătă și duminică. De la São Paulo, un nou pilot își va face intrarea în „Marele Circ”.

Debut pentru brazilianul Rafa Câmara, în Formula 1

Rafael Câmara, tânăra speranță a Braziliei din seriile de monoposturi, va debuta în Formula 1 mai devreme decât se aștepta. Liderul clasamentului general din Formula 2 va concura în cursa de casă în locul lui Esteban Ocon, care a fost dat afară de Haas după weekendul din Mexic.

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Inițial, Câmara fusese confirmat pentru următorul sezon, însă echipa americană a ales să-i ofere o șansă de debut chiar pe propriul teren. În același timp, brazilianul a fost selectat pentru runda din São Paulo și pentru că japonezul Ryo Hirakawa este indisponibil.

Rezerva lui Haas va lua startul în ultima etapă a sezonului din Campionatul Mondial de Anduranță (WEC), în Cursa de 6 ore de la Monza.

„Privind înainte, l-am ales pe Rafael Câmara să piloteze alături de Ollie Bearman la Marele Premiu din São Paulo. Având în vedere că a excelat în cadrul sesiunii de teste TPC din luna august, îi cunoaștem astfel capacitățile lui Rafa.

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Așteptăm cu nerăbdare să-l primim în echipă în acest weekend și să colaborăm cu el pe parcursul debutul său în Formula 1, la volanul monopostului VF-26, în Brazilia”, a spus Ayao Komatsu, șef de echipă la Haas, într-un .

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Ce s-a întâmplat cu Ocon? Șeful echipei nu l-a iertat

În timpul Marelui Premiu de la Ciudad de México, în cadrul căruia au existat și , Esteban Ocon a fost implicat într-o dispută verbală cu un om-cheie din cadrul echipei.

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Tensiunile au apărut încă din a doua sesiune de antrenamente, când francezul și-a exprimat de mai multe ori nemulțumirea prin radio inginerei sale de cursă, Laura Müller, privind strategia de manșă.

Pilotul francez a recunoscut ulterior că seara, după încheierea sesiunilor, a fost vorba despre o „diferență de opinie”. Însă, a negat vehement zvonurile că ar fi fost implicat într-o altercație cu persoana care s-a dovedit a fi Ayao Komatsu, așa cum au relatat jurnaliștii cotidianului german .

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Cu toate acestea, șeful echipei americane a hotărât ca Ocon să nu mai concureze în restul weekendului mexican. Ulterior, japonezul a oferit alte câteva detalii privind acest incident, fără să dezvăluie exact ce s-a petrecut între ei doi.

„L-am înștiințat pe Esteban Ocon că nu se va mai întoarce pe un loc de pilot la echipa TGR Haas F1 în acest sezon. Asemenea decizii nu sunt niciodată luate cu ușurință, așa cum a fost cazul în Ciudad de México. Dar atunci, ca și acum, considerăm că acest lucru este, fără îndoială, în interesul echipei, privind spre viitor.

Discuțiile care au avut loc, în cele din urmă, între echipă și Esteban rămân o chestiune internă, iar noi vom continua să respectăm caracterul privat al situațiilor desfășurate cu ușile închise”, a transmis Komatsu, prin intermediul aceluiași comunicat.

Nu este la prima experiență de acest fel

Pentru Esteban Ocon, sezonul s-a mai încheiat o dată prematur. S-a întâmplat în 2024, când pilotul normand a fost înlocuit de Alpine, pentru ultima rundă, cea din Abu Dhabi, cu Jack Doohan.

Atunci, motivul a fost dat de faptul că Ocon semnase cu Haas încă din vară și urma să efectueze un test oficial, iar Doohan avea să devină pilot full-time al constructorului francez.

Cum arată viitorul pentru Ocon, dar și pentru Haas

După ce și-a încheiat astfel socotelile cu Haas, lui Esteban Ocon nu-i rămâne decât să exploreze piața automobilistică. Deși era stabilit că nu va mai pilota în 2027 pentru gruparea din Kannapolis, francezul a căutat să obțină maximum posibil din acest sezon.

La scurt timp după ce a fost anunțată această plecare, au apărut zvonuri că fostul câștigător de Grand Prix se va duce anul viitor la Toyota, în Campionatul Mondial de Anduranță. Deocamdată, nu a fost confirmat nimic în acest sens.

Cei de la Haas vor continua să-l alinieze la start în 2026 pe britanicul Oliver Bearman, însă colegul său ar putea fi schimbat din nou. Cum Rafael Câmara are de luptat până la final pentru titlul din Formula 2, americanii vor trebui fie să apeleze din nou la Ryo Hirakawa, fie să-l folosească pe celălalt pilot de rezervă și de teste, australianul Jack Doohan.