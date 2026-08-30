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Real Madrid a câștigat categoric duelul din runda cu numărul #3 a noului sezon din La Liga, 4-0 pe teren propriu în fața nou-promovatei Malaga, și a urcat pentru moment pe prima poziție a clasamentului din Spania. Kylian Mbappe a marcat din nou pentru „galactici”, chiar sub privirile celebrei sale iubite, actrița , care a sărbătorit reușita francezului în tribunele de pe Santiago Bernabeu.

Ester Exposito a sărbătorit pe Santiago Bernabeu golul lui Kylian Mbappe

Echipa lui Jose Mourinho nu a avut nicio emoție cu Malaga, izbutind să închidă meciul încă din prima repriză. După primele 45 de minute, Realul conducea deja cu 3-0, grație reușitelor semnate de Jude Bellingham (19′) și Kylian Mbappe (30′), respectiv a autogolului lui Herrero (26′).

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Atacantul francez a finalizat fără emoții din interiorul careului, după o pasă excelentă a lui Trent Alexander-Arnold. Imediat după acest eveniment, toate cadrele s-au mutat în tribune, acolo unde se afla iubita lui Mbappe, celebra actriță Ester Exposito, care s-a bucurat la maximum de reușita „decarului”. În plus, în imagini se vede clar cum aceasta fredonează versurile celebrului imn al Realului „Hala Madrid y Nada Mas”, un cântec care se aude de fiecare dată când „galacticii” înscriu pe Bernabeu.

Así celebraron Ester Expósito y su amiga el gol de Kylian Mbappé 😂🤍 — ( fan) Real Madrid Fans 🤍 (@Madridismoreal)

Real Madrid a urcat pe prima poziție în Spania

Scorul final al partidei a fost stabilit pe final, mai exact în primul minut suplimentar al duelului de pe Bernabeu. Vinicius Junior a demarat o acțiune în flancul stâng, a pătruns în careul advers și i-a așezat mingea pe tavă nou-intratului Arda Guler, care a îndeplinit o simplă formalitate.

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În urma acestui rezultat, echipa lui Jose Mourinho a ajuns la borna cu numărul 9 în actuala stagiune, punctaj maxim după primele trei etape, și a urcat pe prima poziție în La Liga. Marea rivală Barcelona urmează să joace luni, 31 august, pe Camp Nou, împotriva celor de la Rayo Vallecano, echipa lui .