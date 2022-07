Esteticianul vedetelor, terorizat de un italian acuzat că are legături cu mafia: ”Am cerut banii și m-au amenințat”

Hussein Shamieh, un medic estetician cunoscut în lumea vedetelor, care a lucrat cu celebrul Jador, cântăreața Alessia sau cu modelul Naba Salem, duce o luptă surdă de un an, de când a decis să pună punct colaborării cu o clinică de profil la care, printre asociați este și Sergio Sciattella, un italian care a fost extrădat, acum aproape 20 de ani, din România pentru activități care îl legau de temuta mafie italiană.

Medicul estetician al lui Jador și al Alessiei, proces pentru o mică avere

Hussein Shamieh, un medic estetician cunoscut în lumea vedetelor, a deschis un proces prin care cere aproape 350.000 de lei de la compania pentru care a lucrat aproape doi ani. Un proces care, la prima vedere, nu anunță nimic complicat, ambele părți urmând să depună înscrisurile necesare pentru a-și susține cauza.

Dar, în spatele celor 70.000 de euro pe care îi cere Hussein Shamieh, prin firma sa, celeilalte companii, la care printre asociați este și Sciattella Sergio, se ascunde un război din care, susține doctorul, nu au lipsit amenințările crunte.

”Am probleme cu un fost membru al Camorrei. Totul a pornit anul trecut când, deși eram medicul de bază al clinicii, l-am spus că vreau să fiu independent, să îmi deschid cabinetul propriu. După ce s-au sfătuit asociații întrei ei, mi-au propus să mă bage ca asociat contra unei sume de 70.000 de euro. Primeam 10%, rămâneam însă permanent. Iar banii respectiv să vină din prestațiile mele.

Din martie, după ce am achitat, au tot eșalonat actele cu diverse scuze. La un moment dat am discutat cu avocatul lor și am aflat că nici nu era inițiată nicio acțiune în acest sens”, a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, Hussein Shamieh.

Medicul vedetelor susține că e terorizat de italian

Hussein Shamieh a explicat pentru FANATIK că lupta să își recupereze banii de la clinica la care se dorea asociat a devenit una foarte dificilă. Ba chiar, la un moment dat, a primit un telefon care l-a făcut să se teamă pentru viața lui și a familiei sale, mai ales că, deja, plecase de la clinica cu pricina și își cerea banii.

”Când am ajuns la limită, că nu mai suportam stresul, cu program prelungit, cu nervi mulți, am ajuns la concluzia că nu mai pot. Am cerut să fiu, totuși, plătit, că nu mai rezist, nu am fost plătit nouă luni. (…) Am luat decizia să plec, i-am anunțat. Le-am cerut banii, mi-au promis că fac calculele, dar a durat trei săptămâni de zile. Nu mi-au mai permis să intru în clinică, le-am trimis notificări, facturi, dar nu au plătit.

”Tu ai familia aici, în România, și pot să vină după ei în orice zi”

M-au amenințat. Am primit un telefon și mi s-a transmis, clar. Mi s-a spus: `Tu ai familia aici, în România, și pot să vină după ei în orice zi. Sau tu nu mai poți să lucrezi cu o singură mână`. Eu am încercat să calmez situația, să îmi lase familia în pace… Am sunat și la avocat, iar pentru că m-au sunat pe WhatsApp nu aveam nici înregistrări, mi-a zis că nu am ce să fac…”, a mai precizat medicul estetician.

Cu toate acestea, Hussein Shamieh a decis să lase frica deoparte și să se adreseze instanțelor pentru a-și recupera banii. Iar din actele obținute de FANATIK, în cererea de chemare în judecată depusă la Tribunalul București, el solicită plățile din urmă pentru serviciile medicale prestate – aproape 300.000 de lei – și penalitățile de întârziere – 43.000 de lei, la care se adaugă și cheltuielile de judecată.

Cine este Hussein Shamieh?

Hussein Shamieh este medic specializat în chirurgie plastică estetică și micro chirurgie reparatorie, el lucrând, de-a lungul timpului, pentru mai multe clinici. Printre pacienții celebri care i-au trecut prin mână, pentru diverse microintervenții estetice – și nu numai – se numără Jador, Alessia, Naba Salem și mai mulți influenceri din lumea TikTok.

Cine este Sciattella Sergio

Sciattella Sergio este un om de afaceri extrem de controversat care, în urmă cu aproape 20 de ani, era extrădat din România la solicitarea Interpol și a autorităților din Italia, fiind acuzat de legături cu Mafia.

”La data de 09.05.2003 a fost extrădat în Italia Sciattella Sergio, de 47 ani, din Torgiano/Italia urmărit internațional de către autoritățile italiene pentru comiterea infracțiunilor de asociere în banda de infractori tip mafia, înșelăciune și falsificare cărți de credit”, se arăta într-un comunicat Interpol, citat de .

În ciuda eforturilor FANATIK, până la ora publicării acestui articol, Sciattella Sergio nu a putut fi contactat.