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Mirel Rădoi (45 de ani) nu a reușit să își găsească locul nici în Turcia, la Gaziantep, acolo unde a rezistat doar patru luni ca antrenor. Fostul selecționer s-a despărțit de gruparea din Super Lig, pe care a pregătit-o timp de șapte meciuri, înregistrând cinci eșecuri, o victorie și un egal.

Victor Pițurcă nu l-a menajat deloc pe Mirel Rădoi: „Ești antrenor, luptă!”

Victor Pițurcă, care l-a antrenat pe Mirel Rădoi, atât la Steaua, cât și la echipa națională, a vorbit despre situația Pițurcă e deranjat de faptul că Rădoi nu luptă mai mult pentru a încerca să stea mai mult pe banca unei formații.

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„Mirel, sigur că vina o poartă el, 100%. Un antrenor trebuie să fie pregătit, pentru că în orice moment apar probleme: de lot, cu patronii. Eu am fost antrenor la Steaua, Lăcă și el. Am fost înjurați, demisii. Nu poți după 7, 8 etape să pleci. Luptă! Ești antrenor, luptă”, a spus Victor Pițurcă, la emisiunea Fotbal Club, conform

Mandatele lui Mirel Rădoi la echipele de club

Gaziantep – 4 luni

FCSB – 5 luni primul mandat, 6 săptămâni al doilea mandat

Al-Tai – 4 luni

Al-Baeteh – 6 luni

Al Jazira – 4 luni

Universitatea Craiova – 4 luni, primul mandat, 10 luni al doilea mandat.

Se întoarce Mirel Rădoi la FCSB?

În primăvara, Mirel Rădoi a revenit ca antrenor la FCSB și avea obiectiv să califice echipa în preliminariile Conference League. Fostul selecționer a plecat însă după doar cinci etape, convins fiind că va reuși în Turcia. mai ales că roș-albaștrii nu o duc prea bine sub comanda lui Marius Baciu.

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„(n.r. întrebat de o eventuală revenire a lui Mirel Rădoi în SuperLigă) Păi, la FCSB! Nu de la FCSB a plecat? Mie îmi pare rău. Mirel este un antrenor bun, asta e părerea mea. Trebuie să aibă răbdare. Nu știu ce s-a întâmplat acolo (n.r. la Gaziantep), începuse bine campionatul. Turcii n-au răbdare, la fel ca în Arabia Saudită sau în Emirate.

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Prea puțin stă la o echipă! El trebuie să stea 3-4 ani la o echipă, să se verifice pe el, să aibă răbdare, an de an să facă un pas înainte. Cluburile mai vând jucători, aduci tu din altă parte, să asamblezi… e mult de muncă! El a construit o echipă superbă la Craiova. Chiar îmi pare rău. Sincer, îmi pare rău! Am citit că sunt probleme… Ce rău îmi pare! Chiar îmi pare rău de el!”, a spus Ioan Andone