„Ești ceea ce le servești pacienților”. Ministrul sănătății a publicat imagini cu mâncarea pacienților din spitale. Foto

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a publicat luni seară fotografii cu mâncarea primită de pacienți la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare. Acesta se declară nemulțumit și nici nu este dispus să accepte scuzele conducerii unităților medicale care nu investesc pentru o hrănire conformă a bolnavilor.

ADVERTISEMENT

Ministrul sănătății a publicat imagini cu mâncarea pacienților

Această postare vine la doar câteva zile după ce ministrul a fost criticat pentru că a arătat, în timpul unei vizite oficiale la Spitalul din Târgu Mureș, un prânz cu file de somon, broccoli și baby morcovi.

„Poftă bună celor din conducerea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare! Se spune că ești ceea ce mănânci, dar cred că de data asta putem parafraza pe modelul «ești ceea ce le servești pacienților tăi». Şi nu încercați să explicați cum la voi «nu se poate» – pentru că în multe alte locuri – se poate”, a scris Rogobete, într-o postare pe Facebook.

ADVERTISEMENT

În imaginile publicate de ministrul sănătății se văd . Mai mult, unul dintre acestea prezintă urme de mucegai, fiind vizibil nepotrivit pentru oferirea unor pacienți bolnavi.

Alexandru Rogobete încurajează toți românii care au nevoie de servicii medicale, însă sesizează probleme, să folosească noul formular de sesizare de pe site-ul instituției.

ADVERTISEMENT

„Fotografiile sunt trimise direct către Ministerul Sănătății prin formularul pe care îl puteți accesa . Respectăm confidențialitatea, ne interesează numai realitatea. Vă mulțumim!”, a conchis Rogobete.

ADVERTISEMENT

Alexandru Rogobete, despre spitalele „care își bat joc de pacienți”

Acest episod vine la circa două săptămâni de la momentul în care ministrul sănătății a luat prânzul la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Mureș. El a fost servit cu supă de salată verde și file de somon cu lămâie, broccoli și baby morcovi. A atras nemulțumire prin gestul său, mulți pacienți spunând că meniul din spitale nu arată deloc așa.

ADVERTISEMENT

„Ne întoarcem la emisiunile de propagandă din anii ’60”, a scris un medic, urmat de un ONG, car ei-a recomandat lui Rogobete să viziteze neanunțat și spitalele de psihiatrie în timpul servirii mesei.

Un pacient oncologic a comentat și el: „Ori ne ia de proști, ori are o perspectivă foarte deformată a realității”, vizibil nemulțumit de tratamentul oferit ministrului și la faptul că acesta îl consideră un exemplu pozitiv.

În cadrul unui podcast, ministrul Rogobete a spus că în ceea ce privește spitalele din România.

„Știu spitale care își bat joc de pacienți. Da, există în România spitale unde firmele de catering, de exemplu, nu își respectă pacienții. Din acest motiv am făcut acel formular pe site-ul Ministerului Sănătății. Și mă uit pe acele poze zilnic. Nu pot merge în toate spitalele, dar am corp de control care poate face asta. Arată rău. Și o să le fac publice. Am ales să arăt lucrurile pozitive inițial, pentru a da un semnal de alarmă că se poate”, a spus, la acel moment, ministrul Sănătății.