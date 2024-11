„Ești de acord cu Petrescu care spune că CFR are apărare de Divizia B?”. Președintele Cristi Balaj i-a răspuns instant

Defensiva ardelenilor a încasat un nou gol pe final de meci. Cristi Balaj a vorbit despre apărarea problematică a lui Dan Petrescu.

Cum a comentat Cristi Balaj despre apărarea deficitară a celor de la CFR Cluj

CFR Cluj era cunoscută în sezoanele precedente pentru o apărare formidabilă, puține fiind echipele care marcau în poarta acestora, mai ales la meciurile din Gruia. Sezonul acesta însă, ardelenii au primit deja foarte multe goluri.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj a intervenit în direct la FANATIK SUPERLIGA, unde a fost întrebat dacă este de acord cu Președintele clubului este de altă părere.

„În niciun caz nu avem apărare de Divizia B!”

„Avem lucruri de corectat. Nu este de Divizia B, nu sunt de acord. Noi știm ce avem de făcut și lucrăm în acest sezon. În niciun caz nu avem apărare de Divizia B. Suntem echipa cu foarte multe goluri înscrise.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu este antrenorul echipei și are sprijin total. Suntem mulțumiți că am avansat în clasament. Îmi pare rău că nu am câștigat aseară, dar suntem la 2 puncte de lider. La un singur punct de fapt, după înjumătățire”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Petrescu, vehement după CFR Cluj – Rapid 1-1

CFR Cluj a fost la doar un pas de a urca pe prima poziție după ce Alin Fică a marcat primul gol al confruntării cu Rapid. Ardelenii au cedat pe final, încasând un gol destul de ușor de la Burmaz.

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu a izbucnit la finalul partidei: „N-ai voie să primești gol așa, le-am dat noi mingea, le-am dat pase!”, a spus tehnicianul celor de la CFR Cluj, obișnuit în anii precedenți cu o defensivă impenetrabilă.

„Bursucul” a mers și mai departe cu declarațiile, acuzându-și fundașii că s-au comportat precum cei din eșalonul secund: „N-ai cum să te aperi așa și să le dai cadouri. Ăsta e un gol-cadou.

ADVERTISEMENT

Eu sunt supărat pe golul primit, nu ai voie la nivelul ăsta să faci astfel de greșeli. Asta e apărare de Divizia B!”, a mai spus Dan Petrescu după CFR Cluj – Rapid 1-1.

CFR Cluj va juca etapa viitoare un meci deosebit de greu și de important. Pe 1 Decembrie, chiar de Ziua națională a României, ardelenii vor da piept în deplasare cu Universitatea Craiova de la ora 20:30.

Președintele Cristi Balaj i-a răspuns instant lui Dan Petrescu