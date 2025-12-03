Sport

„Ești de pe altă planetă!”. Cristi Chivu i-a fermecat pe italieni după Inter – Venezia 5-1

Interul lui Cristi Chivu s-a calificat în sferturile Cupei Italiei după un succes clar obținut pe propriul teren, 5-1 contra celor de la Venezia. Tehnicianul român a oferit o primă reacție la finalul întâlnirii.
Bogdan Mariș
04.12.2025 | 00:55
Esti de pe alta planeta Cristi Chivu ia fermecat pe italieni dupa Inter Venezia 51
Cristi Chivu, lăudat de un fost coleg după Inter - Venezia 5-1 Foto: captură foto Inter TV
Inter a făcut spectacol în duelul de pe San Siro cu Venezia, din optimile Cupei Italiei. Formația lui Cristi Chivu s-a impus clar, 5-1, și a avansat în sferturi, unde va evolua tot pe teren propriu contra învingătoarei din disputa AS Roma – AC Torino. Antrenorul român a tras concluziile la finalul partidei.

Ce a declarat Cristi Chivu după Inter – Venezia 5-1

Inter a condus cu 3-0 încă de la pauză în partida cu Venezia, după reușitele semnate de Andy Diouf, Francesco Pio Esposito și Marcus Thuram. În partea secundă, Thuram a realizat „dubla”, oaspeții au redus din diferență prin Richie Sagrado, iar Ange-Yoan Bonny a fost cel care a stabilit scorul final.

Cristi Chivu și-a lăudat elevii după victoria obținută, inclusiv pe cei doi tineri din academie care au debutat la prima echipă a Interului în acest meci. „Mi-a plăcut dăruirea, respectul pentru adversar, sunt fericit pentru toți, pentru cum s-au prezentat astăzi, un grup motivat, care vrea să continue ce a făcut bine în aceste luni. Sunt fericit pentru prestație, pentru cei care au jucat prima dată pe San Siro, de la U23, Primavera (n.r. Matteo Cocchi și Matteo Spinacce). Au făcut multe lucruri bune astăzi, sunt mândru de ei.

Este meritul lor în primul rând și al celor nou veniți, primiți bine de grupul care i-a acceptat. Nu este simplu să fii acceptat într-un grup deja format. Dar de ani de zile grupul primește tinerii bine, e un grup umil, care știe ce are de făcut”, a declarat antrenorul român la finalul partidei. Miercuri s-au disputat și alte două partide din optimile Cupei Italiei: Atalanta – Genoa 4-0 și Napoli – Cagliari 1-1 (9-8 la loviturile de departajare).

Cristi Chivu, lăudat în Italia

În momentul în care oferea declarațiile la finalul partidei, tehnicianul român a fost lăudat de fostul său coleg din defensiva lui Inter, Andrea Ranocchia, aflat în studioul televiziunii Italia 1: „Cu fiecare declarație pe care o faci pare că ești de pe altă planetă, sper să rămâi mulți ani și pentru aceste declarații și pentru că ai făcut un grup care înțelege ce faci pentru ei”. Andrea Ranocchia și Cristi Chivu au fost coechipieri timp de aproape patru sezoane la Inter, între 2010 și 2014, perioadă în care „nerazzurii” au cucerit o Cupă a Italiei.

